[{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Slightly Mad Studios eddig Project autóversenyzős játékairól volt ismert, de a konzolgyártás terén is szeretnének labdába rúgni.","shortLead":"A Slightly Mad Studios eddig Project autóversenyzős játékairól volt ismert, de a konzolgyártás terén is szeretnének...","id":"20190103_konzol_playstation_xbox_slightly_mad_studios_mad_box","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f17be28-5397-49d3-9c14-9cf63be6809f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_konzol_playstation_xbox_slightly_mad_studios_mad_box","timestamp":"2019. január. 03. 18:03","title":"Hadat üzentek a PlayStationnek és az Xboxnak, új versenyző száll be a konzolgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem találták a nyilvántartásban.","shortLead":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem...","id":"20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd4bda-27c2-45f6-b326-62b1bcb5e9c4","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","timestamp":"2019. január. 02. 20:31","title":"Átverte a világsajtót egy férfi, aki azt állította, egy olasz ikerpár tagjai más-más évben születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Windisch Judit","category":"kkv","description":"Több helyen csak a törvény kihirdetésére vártak és azonnal léptek.","shortLead":"Több helyen csak a törvény kihirdetésére vártak és azonnal léptek.","id":"20190102_Stikaban_probaljak_atvinni_egyes_cegeknel_a_400_oras_tulmunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079d89b7-59ef-4bc1-a3f0-621b37f397f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Stikaban_probaljak_atvinni_egyes_cegeknel_a_400_oras_tulmunkat","timestamp":"2019. január. 02. 18:30","title":"Stikában fogadtathatják el egyes cégeknél a dolgozókkal a 400 órás túlmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","shortLead":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","id":"20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b67992b-1515-4700-aab6-b03726a5909f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","timestamp":"2019. január. 02. 16:15","title":"A lakásbiztosításoknál is bevezetheti a fogyasztóbarát minősítést az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba7bee-54ca-4308-899e-a5d33821e8d2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"New Yorkban a Bloomberg portál szúrta ki a furcsa tételt. 