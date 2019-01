Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f56c52-f63b-444c-8a78-0cf23c1b9a12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tárgyalásokat kezdeményeztek a túlóratörvény visszavonásáról és egyéb követeléseikről, ha nem érik el, amit szeretnének, január 19-ére hirdettek sztrájkot. Felmérik, hányan és hogyan csatlakoznának, azt kérik, senki ne kezdjen munkabeszüntetést egyedül.","shortLead":"Tárgyalásokat kezdeményeztek a túlóratörvény visszavonásáról és egyéb követeléseikről, ha nem érik el, amit...","id":"20190108_A_szakszervezetek_atnyujtottak_a_koveteleseiket_a_miniszteriumban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f56c52-f63b-444c-8a78-0cf23c1b9a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96bac15-2a8e-4424-a10f-69ccbc1964ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_A_szakszervezetek_atnyujtottak_a_koveteleseiket_a_miniszteriumban__video","timestamp":"2019. január. 08. 16:49","title":"Átadták a szakszervezetek az Orbánnak címzett petíciójukat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp nem tudja cáfolni állításaikat. Szerinte egy olyan tanú is az ügyészség koncepcióját támasztotta alá, aki pár hete egy másik eljárásban még egyetlen rá vonatkozó kérdésre sem tudott válaszolni. Mivel így újabb nyomozati iratok keletkeztek, a határidők miatt az már biztos, hogy a vádemelés így tovább csúszik.","shortLead":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp...","id":"20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dccc6-5a2b-4aef-99f8-2c83dcba6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","timestamp":"2019. január. 09. 07:00","title":"Hazugságvizsgálatot kér maga ellen Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb414dcb-6a8c-4410-a426-e35f873979d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy a „bácsi” ötszörös kick-box-világbajnok.","shortLead":"Kiderült, hogy a „bácsi” ötszörös kick-box-világbajnok.","id":"20190109_Ugy_gondolta_a_floridai_rablo_egy_idos_ferfi_konnyu_preda_lesz_de_mekkorat_tevedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb414dcb-6a8c-4410-a426-e35f873979d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677f0ac7-d76a-4bc8-8d1b-570ebdd95ce3","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Ugy_gondolta_a_floridai_rablo_egy_idos_ferfi_konnyu_preda_lesz_de_mekkorat_tevedett","timestamp":"2019. január. 09. 14:04","title":"Úgy gondolta a floridai rabló, egy idős férfi könnyű préda lesz, de mekkorát tévedett!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért, hogy irányítsa a „Fontos közügyek megvitatására létrehozott nemzeti bizottságot”. Kissé leegyszerűsítve ezt afféle „francia nemzeti konzultációnak” is nevezhetnénk.","shortLead":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért...","id":"20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9d8591-a9c0-4655-990f-482a8017aec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","timestamp":"2019. január. 10. 10:20","title":"Átszámítva havi ötmilliós fizetést húzott a bérfelzárkóztatásért is felelős hivatalnok, botrány Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e87e8-f7fb-4771-bae0-6a970f3b2f63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar Dining Guide szerint Szlovákiában kevés az igazán jó étterem, és különben is, Encs csak 20 kilométerre van a határtól.","shortLead":"A magyar Dining Guide szerint Szlovákiában kevés az igazán jó étterem, és különben is, Encs csak 20 kilométerre van...","id":"20190109_Bevalogattak_a_legjobb_szlovakiai_ettermek_koze_az_encsi_Anyukam_Mondtat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984e87e8-f7fb-4771-bae0-6a970f3b2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e35fd-dcd4-4b95-8eb7-c483f501efc3","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Bevalogattak_a_legjobb_szlovakiai_ettermek_koze_az_encsi_Anyukam_Mondtat","timestamp":"2019. január. 09. 12:16","title":"Beválogatták a legjobb szlovákiai éttermek közé az encsi Anyukám Mondtát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az EU azt vizsgálja, hogy betartják-e az európai munkajogi normákat az ide települt dél-koreai cégek. Brüsszel több dolgot is kifogásol a dél-koreai vállalatok európai működésében, mert a szakszervezetek jogait nem mindenütt respektálják. Dél-Korea például nem írta alá az ENSZ munkaügyi szervezetének, az ILO-nak a határozatait a kényszermunka tilalmáról.","shortLead":"Az EU azt vizsgálja, hogy betartják-e az európai munkajogi normákat az ide települt dél-koreai cégek. Brüsszel több...","id":"20190108_Brusszelnek_most_tunt_fel_hogy_az_EUban_mukodo_delkoreai_cegek_olykor_megserthetik_a_dolgozok_jogait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace3d9c-de2f-4978-af7c-24003639bfa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Brusszelnek_most_tunt_fel_hogy_az_EUban_mukodo_delkoreai_cegek_olykor_megserthetik_a_dolgozok_jogait","timestamp":"2019. január. 08. 14:05","title":"Brüsszelnek most tűnt fel, hogy az EU-ban működő dél-koreai cégek olykor megsérthetik a dolgozók jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája három csapattal kötött szerződést, de kettőnél még híre-hamva sincs a mezeknek.","shortLead":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája három csapattal kötött szerződést, de kettőnél még híre-hamva sincs a mezeknek.","id":"20190109_Hiaba_a_megallapodas_csak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_edzenek_2Rule_mezben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e330eb1d-029b-4db5-9f45-c28e23e14fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Hiaba_a_megallapodas_csak_a_Puskas_Akademia_jatekosai_edzenek_2Rule_mezben","timestamp":"2019. január. 09. 07:15","title":"Hiába a megállapodás, csak a Puskás Akadémia játékosai edzenek 2Rule mezben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem változtatnak.","shortLead":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem...","id":"20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e0d89b-bbaf-43af-8815-807b87ac7c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","timestamp":"2019. január. 08. 16:55","title":"Válaszolt a Henkel a heti 68 óra túlmunkáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]