[{"available":true,"c_guid":"c5cf48fd-b046-4a05-a902-f6827e274c1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a két terepjáró alapvetően nagyon más kategóriában versenyez, külcsín fronton viszont igen komoly a hasonlóság.","shortLead":"Ez a két terepjáró alapvetően nagyon más kategóriában versenyez, külcsín fronton viszont igen komoly a hasonlóság.","id":"20190110_suzuki_vs_mercedes_terepjarok_kezdo_es_halado_maffiozoknak_jimny_g_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5cf48fd-b046-4a05-a902-f6827e274c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1971c522-644b-4c5f-b8b8-3c483be7e67c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_suzuki_vs_mercedes_terepjarok_kezdo_es_halado_maffiozoknak_jimny_g_osztaly","timestamp":"2019. január. 10. 11:21","title":"Suzuki vs. Mercedes: terepjárók kezdő és haladó maffiózóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vele együtt már 69 újságíró lesz a fegyházakban Törökországban.","shortLead":"Vele együtt már 69 újságíró lesz a fegyházakban Törökországban.","id":"20190109_Bortonbe_kell_mennie_a_torok_ujsagirononek_mert_a_volt_miniszterelnok_offshorecegei_utan_nyomozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d6e36b-158b-45e6-b494-31f52b770bbe","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Bortonbe_kell_mennie_a_torok_ujsagirononek_mert_a_volt_miniszterelnok_offshorecegei_utan_nyomozott","timestamp":"2019. január. 09. 14:22","title":"Börtönbe kell mennie a török újságírónőnek, mert a volt miniszterelnök offshore cégei után nyomozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem tekinthetőek magasnak, és még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint a válság előtt. Továbbra is jobban megéri venni, mint bérelni – derül ki az legfrissebb magyar lakáspiaci felmérésből.","shortLead":"Szemben az általános közvélekedéssel, a jelenlegi jövedelemarányos árszintek sem historikusan, sem regionálisan nem...","id":"20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d5d7e8-4fe4-4df2-8962-9aa3e805de6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Lakasaremelkedes_ezert_eri_meg_elhuzni_a_kivitelezest","timestamp":"2019. január. 09. 11:22","title":"Ezért húzzák el a kivitelezést – tovább emelkednek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élettársa szüleinek házánál kezdett lövöldözni.","shortLead":"Élettársa szüleinek házánál kezdett lövöldözni.","id":"20190111_Megolt_egy_embert_majd_magaval_is_vegzett_egy_osztrak_ferfi_Kaptalanfan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6315731-feb4-4fff-99ff-3df8a916205d","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Megolt_egy_embert_majd_magaval_is_vegzett_egy_osztrak_ferfi_Kaptalanfan","timestamp":"2019. január. 11. 05:44","title":"Megölt egy embert, majd magával is végzett egy osztrák férfi Káptalanfán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e021ab0-1682-47ee-9735-cfcf4027c0d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok arra hivatkoztak, hogy az akció nem felel meg a gyülekezési törvénynek. A Kutyapárt ezért bírósághoz fordult, a Fővárosi Törvényszék pedig nekik adott igazat.","shortLead":"A hatóságok arra hivatkoztak, hogy az akció nem felel meg a gyülekezési törvénynek. A Kutyapárt ezért bírósághoz...","id":"20190109_Nem_tilthatta_volna_meg_a_rendorseg_a_Kutyapartnak_hogy_Cegleden_tuntessenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e021ab0-1682-47ee-9735-cfcf4027c0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4054f6aa-6c4d-4c76-a6b6-4fc8bf35e2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Nem_tilthatta_volna_meg_a_rendorseg_a_Kutyapartnak_hogy_Cegleden_tuntessenek","timestamp":"2019. január. 09. 15:06","title":"Nem tilthatta volna meg a rendőrség a Kutyapártnak, hogy Cegléden tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","id":"20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1c8fb1-28de-4413-a438-0110f8ebe3b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A pénzügyminiszter helyett Orbán mondhatta el, hogy Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","shortLead":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","id":"20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2776a498-1ce1-45f8-baed-ab96dd1c65b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","timestamp":"2019. január. 09. 12:01","title":"Leállt Hosszú Katinka hivatalos weboldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az úgynevezett parkoló-mérleg díjhoz hasonlót korábban a VII. kerületben is életbe léptettek. ","shortLead":"Az úgynevezett parkoló-mérleg díjhoz hasonlót korábban a VII. kerületben is életbe léptettek. ","id":"20190110_Uj_adot_vetnek_ki_az_Airbnbre_Erzsebetvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1051b973-fa0d-470b-bfae-271670832e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Uj_adot_vetnek_ki_az_Airbnbre_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. január. 10. 08:47","title":"Új adót vetnek ki az Airbnb-re Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]