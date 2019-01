Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c00c2fd0-c4eb-4e5a-b968-5ce73f288fa7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több filmjét is betiltották, az egyiket még Jugoszláviában, a Sweet Movie-t pornográf jelenetei miatt nyugati országokban. ","shortLead":"Több filmjét is betiltották, az egyiket még Jugoszláviában, a Sweet Movie-t pornográf jelenetei miatt nyugati...","id":"20190125_Meghalt_a_legendas_szerb_filmrendezo_Dusan_Makavejev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c00c2fd0-c4eb-4e5a-b968-5ce73f288fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b779a2-5084-427f-b5d2-75320a15a4bb","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Meghalt_a_legendas_szerb_filmrendezo_Dusan_Makavejev","timestamp":"2019. január. 25. 18:13","title":"Meghalt a legendás szerb filmrendező, Dusan Makavejev","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan uralná az európai intézményeket – egy válaszon belül háromszor is megismételte. ","shortLead":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan...","id":"20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9f8a0-f41c-4c7d-88ad-8cfaa94b629c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 25. 10:37","title":"Orbánnak volt 5 perce, amikor átlag 23 másodpercenként mondta ki Soros nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által támadott) új szerzői jogi irányelvet. A többség most azt szeretné, ha átgondolnák a jogalkotók a problémás részeket.","shortLead":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által...","id":"20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25cbde-5077-4964-8ce9-894e3a086c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 24. 18:03","title":"Egyelőre megmenekült az internet, át kell gondolni az új EU-s szerzői jogi irányelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány befagyasztotta a közfoglalkoztatottak bérét, közben pedig nem segít a közmunkában ragadt ezreknek.","shortLead":"A kormány befagyasztotta a közfoglalkoztatottak bérét, közben pedig nem segít a közmunkában ragadt ezreknek.","id":"20190124_Ehezhet_aki_nem_kepes_kitorni_a_kozmunkabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c1cd0c-92d5-40c5-87f1-f0d19c719b10","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Ehezhet_aki_nem_kepes_kitorni_a_kozmunkabol","timestamp":"2019. január. 24. 16:25","title":"Éhezhet, aki nem képes kitörni a közmunkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha ez nem sikerül, az államnak kell a zsebébe nyúlnia, és kifizetnie az előkészítés csúszásából adódó milliárdokat. ","shortLead":"Ha ez nem sikerül, az államnak kell a zsebébe nyúlnia, és kifizetnie az előkészítés csúszásából adódó milliárdokat. ","id":"20190125_Modositana_a_kormany_a_paksi_hitelmegallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6aa7fa-5b67-4d5f-bbba-de8672d96ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Modositana_a_kormany_a_paksi_hitelmegallapodast","timestamp":"2019. január. 25. 14:04","title":"Módosítaná a kormány a paksi hitelmegállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogárdi Szabó István a Facebookon köszönte meg a tűzoltók és a rendőrök munkáját, azt a segítséget, amit a szerdai halálos kollégiumi tűz eloltásakor nyújtottak. ","shortLead":"Bogárdi Szabó István a Facebookon köszönte meg a tűzoltók és a rendőrök munkáját, azt a segítséget, amit a szerdai...","id":"20190124_Reformatus_puspok_a_kollegiumi_tragediarol_Tehetetlenul_eltuk_vegig_ahogyan_bent_pusztit_a_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8fd9bf-3c44-4cdc-881d-fdb514021702","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Reformatus_puspok_a_kollegiumi_tragediarol_Tehetetlenul_eltuk_vegig_ahogyan_bent_pusztit_a_tuz","timestamp":"2019. január. 24. 15:39","title":"Református püspök a kollégiumi tragédiáról: Tehetetlenül éltük végig, ahogyan bent pusztít a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8aef9-08ae-4354-b1d0-2db3574dd99c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg több gyártó az összehajtható technikát használó eszközön dolgozik, addig az LG valami egész másban látta meg a lehetőséget, amit nemsokára be is mutatnak.","shortLead":"Míg több gyártó az összehajtható technikát használó eszközön dolgozik, addig az LG valami egész másban látta meg...","id":"20190124_mwc_2019_lg_erintes_nelkuli_kijelzo_g8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8aef9-08ae-4354-b1d0-2db3574dd99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520a47b7-d472-4fca-b62e-a105c8da4f57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_mwc_2019_lg_erintes_nelkuli_kijelzo_g8","timestamp":"2019. január. 24. 14:03","title":"Olyan telefon jöhet az LG-től, amit érintés nélkül lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A XIV. kerület vezetése is csatlakozott azoknak az önkormányzatoknak a sorához, amelyek saját cégeiknél nem alkalmazzák a munka törvénykönyvének túlóra-szabályozásra vonatkozó módosításait.","shortLead":"A XIV. kerület vezetése is csatlakozott azoknak az önkormányzatoknak a sorához, amelyek saját cégeiknél nem alkalmazzák...","id":"20190124_Zuglo_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44de9171-1f7e-40c2-a4ec-290efd8240ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Zuglo_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 24. 16:36","title":"Zugló is nemet mondott a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]