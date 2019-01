Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59502fc7-49be-4d30-aaea-262bf64621e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá is nyilvánították a beruházást. ","shortLead":"Ráadásul nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá is nyilvánították a beruházást. ","id":"20190125_Hozzanyulnak_a_VOLT_Fesztival_helyszinehez_kozel_1_milliardot_ad_ra_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59502fc7-49be-4d30-aaea-262bf64621e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5289c0-481a-4435-af63-6150c4b95f09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Hozzanyulnak_a_VOLT_Fesztival_helyszinehez_kozel_1_milliardot_ad_ra_a_kormany","timestamp":"2019. január. 25. 20:09","title":"Hozzányúlnak a VOLT Fesztivál helyszínéhez, közel 1 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","shortLead":"Szerdán este történt a dugulás, azóta megoldották a problémát és fertőtlenítettek is. ","id":"20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b4126b-77ff-46bf-8d20-714a63bb6425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0b77ed-b656-4642-afe4-644ae867cf8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Szennyviz_arasztotta_el_a_Merenyi_Korhaz_surgossegijet","timestamp":"2019. január. 25. 21:08","title":"Szennyvíz árasztotta el a Merényi Kórház sürgősségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"Az írek és az északírek is veszíthetnek a Brexiten, mert a két ország közti határ átjárhatóságának megszűnése kiélezheti a protestánsok és a katolikusok között 1998-ban lezárt konfliktust, s erőre kaphat az Ír-sziget újraegyesítésének igénye.","shortLead":"Az írek és az északírek is veszíthetnek a Brexiten, mert a két ország közti határ átjárhatóságának megszűnése...","id":"201904__a_brexit_es_azeszakirek__nagypenteki_megallapodas__ir_ujraegyesites__hataron_innen_es_tul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac7768d-756a-448c-96d8-4ce280d93e17","keywords":null,"link":"/vilag/201904__a_brexit_es_azeszakirek__nagypenteki_megallapodas__ir_ujraegyesites__hataron_innen_es_tul","timestamp":"2019. január. 26. 14:00","title":"Van egy határ, amelyen túl a Brexit felforgathatja az írek és északírek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters szerint Kreml-közeli, illetve azzal szoros kapcsolatban álló katonákat vezényeltek Venezuelába, hogy segítsék Nicolás Maduro elnök személyi védelmét. ","shortLead":"A Reuters szerint Kreml-közeli, illetve azzal szoros kapcsolatban álló katonákat vezényeltek Venezuelába, hogy segítsék...","id":"20190126_Orosz_maganhadsereg_katonai_vigyazhatnak_Madurora_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b55b84-41d7-41a1-a9c7-50c34e7cfb8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Orosz_maganhadsereg_katonai_vigyazhatnak_Madurora_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 26. 14:20","title":"Orosz magánhadsereg katonái vigyázhatnak Maduróra Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa panamai látogatása egyik fő eseményén felszólalt a migránsok megbélyegzése ellen.","shortLead":"Ferenc pápa panamai látogatása egyik fő eseményén felszólalt a migránsok megbélyegzése ellen.","id":"20190126_Ferenc_papa_szerint_felhaborito_ha_a_migransok_szolidaritas_helyett_elutasitassal_talalkoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d39533-53b1-4bc9-a3c0-73b889389a8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Ferenc_papa_szerint_felhaborito_ha_a_migransok_szolidaritas_helyett_elutasitassal_talalkoznak","timestamp":"2019. január. 26. 07:20","title":"Ferenc pápa szerint felháborító, ha a migránsok szolidaritás helyett elutasítással találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az athéni parlament kis különbséggel ratifikálta a 27 éve tartó görög-macedón névvita lezárását lehetővé tévő megállapodást. Macedónia a jövőben Észak-Makedónia lesz, Görögország viszont nem akadályozza északi szomszédja euró-atlanti integrációját.","shortLead":"Az athéni parlament kis különbséggel ratifikálta a 27 éve tartó görög-macedón névvita lezárását lehetővé tévő...","id":"20190125_Vegre_megoldodott_a_gorogmacedon_viszaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a79a57-a353-412a-810b-89c45faf3f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Vegre_megoldodott_a_gorogmacedon_viszaly","timestamp":"2019. január. 25. 14:51","title":"Végre megoldódott a görög-macedón viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négyen megsérültek, az útszakaszt lezárták. A BKK pótlóbuszt indít.","shortLead":"Négyen megsérültek, az útszakaszt lezárták. A BKK pótlóbuszt indít.","id":"20190126_Baleset_az_Ulloi_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550d830e-a78f-4e24-8d82-125d8ad792a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Baleset_az_Ulloi_uton","timestamp":"2019. január. 26. 18:15","title":"Baleset az Üllői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése érdekében csődvédelmet kért, a cél az, hogy szanálják a vállalatot.","shortLead":"Az ismert német divatcég, a Magyarországon egy üzlettel jelen lévő Gerry Weber a fizetési nehézségeinek kezelése...","id":"20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae57efcc-e9c1-42e1-9b40-c28a25f39e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6af1ae-0cca-406e-bff6-1b1dd1121cdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Budapesten_is_van_uzlete_a_csodot_jelento_nemet_divatcegnek","timestamp":"2019. január. 25. 16:10","title":"Budapesten is van üzlete a csődöt jelentő német divatcégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]