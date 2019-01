Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Calais-nál 87 százalékkal csökkenhet az átjutó áru mennyisége – hívták fel a figyelmet a nagy láncok vezetői. ","shortLead":"Calais-nál 87 százalékkal csökkenhet az átjutó áru mennyisége – hívták fel a figyelmet a nagy láncok vezetői. ","id":"20190128_Aruhianytol_es_dragulastol_felnek_a_brit_kereskedok_ha_nincs_Brexitmegallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb463c30-41be-4363-a70a-ce58e4c479df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Aruhianytol_es_dragulastol_felnek_a_brit_kereskedok_ha_nincs_Brexitmegallapodas","timestamp":"2019. január. 28. 17:24","title":"Áruhiánytól és drágulástól félnek a brit kereskedők, ha nincs Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. A robbantás összefügghet egy autonóm muszli térséggel kapcsolatos népszavazással.","shortLead":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta...","id":"20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d7c7e-74db-4a80-aaba-346a85f4041c","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. január. 27. 22:06","title":"Pokolgépes merényletek a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár a \"francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért\" végzett sokéves munkájáért kapta a díjat. ","shortLead":"Az államtitkár a \"francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért\" végzett sokéves munkájáért kapta a díjat. ","id":"20190129_Francia_becsuletrenddel_tuntettek_ki_Novak_Katalint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe9a80d-906b-4fe8-8a73-62ee36f4d4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Francia_becsuletrenddel_tuntettek_ki_Novak_Katalint","timestamp":"2019. január. 29. 05:05","title":"Francia becsületrenddel tüntették ki Novák Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bejelentette termelése befejezését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Az ötvenes évek óta működő magyar gyárból 400 ember kerül utcára. Az IKEA beszállítója is volt a gyár, a mamutcég most arról adott ki közleményt, megszüntetik az együttműködést.","shortLead":"Bejelentette termelése befejezését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Az ötvenes évek óta működő magyar gyárból 400 ember...","id":"20190129_Az_IKEA_felmondja_az_egyuttmukodest_a_kavefozos_szarvasi_gyarral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d741026-fa1b-4616-a50a-30a4e103cd18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Az_IKEA_felmondja_az_egyuttmukodest_a_kavefozos_szarvasi_gyarral","timestamp":"2019. január. 29. 12:12","title":"Az IKEA felmondja az együttműködést a kávéfőzős szarvasi gyárral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a05bf22-7680-4a16-a873-97cdd7c2ffe8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis Casey Hathaway a mínuszokban élt túl két napot a vadonban.","shortLead":"A kis Casey Hathaway a mínuszokban élt túl két napot a vadonban.","id":"20190128_Mennyire_hiheto_egy_haromeves_kisfiu_sztorija_arrol_hogy_egy_medve_vigyazott_ra_az_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a05bf22-7680-4a16-a873-97cdd7c2ffe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a113844a-a679-4fce-9539-dfeddb8f3327","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Mennyire_hiheto_egy_haromeves_kisfiu_sztorija_arrol_hogy_egy_medve_vigyazott_ra_az_erdoben","timestamp":"2019. január. 28. 09:26","title":"Mennyire hihető egy hároméves kisfiú sztorija arról, hogy egy medve vigyázott rá az erdőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab emírségekbeli vállalkozó, akik jövőre tervezik a világűrbe juttatni kávépörkölő kapszulájukat.","shortLead":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab...","id":"20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c5036-b3f9-4509-bcc0-173340b962ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","timestamp":"2019. január. 28. 19:33","title":"Űrbe lőtt kapszulával készítené el a tökéletes kávét két vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cikkünket a friss információkkal bővítjük! ","shortLead":"Cikkünket a friss információkkal bővítjük! ","id":"20190128_Havazas_Budapesten_tobb_buszjarat_is_leallt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809f0a85-1215-4cd8-a2fd-551763c978df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Havazas_Budapesten_tobb_buszjarat_is_leallt","timestamp":"2019. január. 28. 11:11","title":"Havazás Budapesten: több buszjárat is leállt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","shortLead":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","id":"20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c016e-9208-462f-8413-41c4bd3a054c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","timestamp":"2019. január. 28. 18:14","title":"Rémisztően dobálja a szél a repülőgépeket az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]