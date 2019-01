Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők biztonságosnak.","shortLead":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők...","id":"20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403d461d-272a-4c45-9647-40778a87c969","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","timestamp":"2019. január. 28. 10:03","title":"A YouTube karanténba zárja az áltudományos és összeesküvés-elméletes videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.","shortLead":"H. Zoltánt, a Kisvárda Master Good labdarúgóját egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.","id":"20190128_Felfuggesztett_bortont_kapott_egy_NB_Ies_focista_a_fogadasi_csalasok_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab08ec2-f400-4754-bc83-96b223e2fd42","keywords":null,"link":"/sport/20190128_Felfuggesztett_bortont_kapott_egy_NB_Ies_focista_a_fogadasi_csalasok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 28. 15:42","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy NB I.-es focista a fogadási csalások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fejlődjenek az elhanyagolt, volt ipari területek, ne a zöldfelület csökkenjen. Az Építészfórumban Bardóczi Sándor hosszú cikkben írta le gondolatait a főváros fejlesztéséről, ezeket összegeztük.","shortLead":"Fejlődjenek az elhanyagolt, volt ipari területek, ne a zöldfelület csökkenjen. Az Építészfórumban Bardóczi Sándor...","id":"20190127_Budapest_elsosorban_elheto_legyen_aztan_vilagvaros__gondolatok_a_varosfejlesztesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc16efd-fce5-4716-a8a6-5ccbe867583f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Budapest_elsosorban_elheto_legyen_aztan_vilagvaros__gondolatok_a_varosfejlesztesrol","timestamp":"2019. január. 27. 14:32","title":"Budapest elsősorban élhető legyen, aztán világváros - gondolatok a városfejlesztésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található pontjára.","shortLead":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található...","id":"20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4fee88-3e9b-4875-9e33-883fa597a616","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 27. 16:59","title":"\"Menjenek a város legmagasabb pontjára\" - újabb gát szakadhat át Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e850ec40-4c4e-4d92-9b23-39af89df0031","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Kitagadásban, kisajátításban az épp száz éve elhunyt Ady Endrének nemcsak halálát követően volt része, hanem már életében és politikai ceremóniává átlényegített dísztemetésekor is.","shortLead":"Kitagadásban, kisajátításban az épp száz éve elhunyt Ady Endrének nemcsak halálát követően volt része, hanem már...","id":"201904__ady_ravatala__konok_pacifizmus__lejaratokampany__cselesek_es_csahosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e850ec40-4c4e-4d92-9b23-39af89df0031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b532275-acb9-480b-bbcc-8887abcc0bd8","keywords":null,"link":"/kultura/201904__ady_ravatala__konok_pacifizmus__lejaratokampany__cselesek_es_csahosok","timestamp":"2019. január. 27. 12:55","title":"Cselesek és csahosok - a 100 éve elhunyt Ady Endre összecsapásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több járművet sodort egymásnak a szél.\r

","shortLead":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több...","id":"20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c5541f-9062-482b-a88c-62106dec4027","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","timestamp":"2019. január. 27. 11:59","title":"Tornádó söpört végig az antalyai repülőtéren - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa négyzetméterenként.","shortLead":"A 33 új lakásra ötéves időtartamra szóló bérleti szerződést lehet nyerni, a bérleti díj 800, illetve 1200 forint+áfa...","id":"20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=559b9414-d932-4b62-9cd4-ead9d879ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357418e7-280a-4593-abfb-e8812914e99c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190128_800_forintos_negyzetmeteraron_hirdet_ujepitesu_berlakasokat_a_XIII_kerulet","timestamp":"2019. január. 28. 12:29","title":"800 forintos négyzetméteráron kínálja a bérlakásokat a XIII. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legmodernebb technikát használják majd a repülőgép felkutatására. ","shortLead":"A legmodernebb technikát használják majd a repülőgép felkutatására. ","id":"20190128_Emiliano_Sala_eltunt_repulogep_kereses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954e82b8-5885-4986-93b7-f485532ed9a2","keywords":null,"link":"/sport/20190128_Emiliano_Sala_eltunt_repulogep_kereses","timestamp":"2019. január. 28. 19:34","title":"Víz alatti expedíciót indítanak, hogy megtalálják Sala gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]