Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest elfogadható mértékben csökkent. ","shortLead":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest...","id":"20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816df07b-63d8-4327-9255-d65b47bc2682","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. január. 30. 17:21","title":"Milyen állapotban van egy Tesla 560 ezer kilométer után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6090ad-2185-421a-b4bd-cd9ae3a5b191","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ nagy táncművészeit követve a Brooklyn Academy of Music színpadán játssza a magyar társulat egyik darabját.","shortLead":"A világ nagy táncművészeit követve a Brooklyn Academy of Music színpadán játssza a magyar társulat egyik darabját.","id":"20190130_New_York_egyik_legnevesebb_szinhazaban_mutatkozik_be_a_Recirquel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6090ad-2185-421a-b4bd-cd9ae3a5b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ed59b4-d9f4-461b-808e-431edb0e5b92","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_New_York_egyik_legnevesebb_szinhazaban_mutatkozik_be_a_Recirquel","timestamp":"2019. január. 30. 09:08","title":"New York egyik legnevesebb színházában mutatkozik be a Recirquel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbda451-4eab-499e-8084-c0ef94b77699","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor külső létesítményeként használták korábban a területet, ami most egy magánbefektető tulajdonában van, de többen kiakadtak a terv miatt. ","shortLead":"A tábor külső létesítményeként használták korábban a területet, ami most egy magánbefektető tulajdonában van, de többen...","id":"20190131_A_buchenwaldi_koncentracios_tabor_teruletere_koltozne_a_sultkolbaszmuzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcbda451-4eab-499e-8084-c0ef94b77699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc235b7d-6791-4bee-a880-b5af49a15037","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_A_buchenwaldi_koncentracios_tabor_teruletere_koltozne_a_sultkolbaszmuzeum","timestamp":"2019. január. 31. 21:21","title":"A buchenwaldi koncentrációs tábor területére költözne a sültkolbász-múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","shortLead":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","id":"20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703957f0-caeb-404b-b8fa-cd0ea0f59c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:55","title":"Csaknem ötmilliót törlesztett feleségének Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce5c907-3b56-477f-a649-e2724f5e752a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az EU nemzetközi kontaktcsoporttal oldaná meg a venezuelai válságot.","shortLead":"Az EU nemzetközi kontaktcsoporttal oldaná meg a venezuelai válságot.","id":"20190131_Eloalltak_az_EU_vezetoi_egy_tervvel_mit_kellene_kezdeni_Venezuelaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce5c907-3b56-477f-a649-e2724f5e752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70679204-678b-437b-88c9-16d7785fbd1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Eloalltak_az_EU_vezetoi_egy_tervvel_mit_kellene_kezdeni_Venezuelaval","timestamp":"2019. január. 31. 21:36","title":"Előálltak az EU vezetői egy tervvel, mit kellene kezdeni Venezuelával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész mostanában minden nap próbál, a következő fél évben két új darabban is színpadra áll majd. ","shortLead":"A színész mostanában minden nap próbál, a következő fél évben két új darabban is színpadra áll majd. ","id":"20190131_Interjut_adott_Kulka_Janos_uj_bemutatoja_utan__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c32012-f945-4925-b518-60d302954d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d21c815-8679-4c64-b2db-b5d6f402ae98","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Interjut_adott_Kulka_Janos_uj_bemutatoja_utan__video","timestamp":"2019. január. 31. 20:45","title":"Interjút adott Kulka János új bemutatója után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]