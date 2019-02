Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"899dfc83-b4b5-49be-a427-1b383ba4c3f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalábbis ezt ígérte egy államtitkár.","shortLead":"Legalábbis ezt ígérte egy államtitkár.","id":"20190204_Ingyen_keszit_honlapot_a_vallalkozoknak_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=899dfc83-b4b5-49be-a427-1b383ba4c3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07895b0b-fb7c-45cc-a7ab-24da6c9b5e90","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ingyen_keszit_honlapot_a_vallalkozoknak_a_kormany","timestamp":"2019. február. 04. 11:58","title":"Ingyen készít honlapot a vállalkozóknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41143f0-502f-4156-b905-d616906d915d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szedán és kombi kivitelben egyaránt elérhető új sportmodell egyedi dizájnt kapott, de azért még ne rohanjon érte a márkakereskedésekbe. 