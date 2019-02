Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot Népszavával kezdi. Ő a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot...","id":"20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47a88d-4545-4c8d-9bc6-5dd53b012dad","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","timestamp":"2019. február. 04. 15:28","title":"A kormányhű médiaholding vezetője szerint a konzervatív oldalnak nincs komoly újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32b2bd-1337-4025-a81f-4897f06f5419","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adam Levine felsője kicsit megbolygatta a Twittert.","shortLead":"Adam Levine felsője kicsit megbolygatta a Twittert.","id":"20190204_Super_Bowl_Adam_Levine_ruha_felso_Twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32b2bd-1337-4025-a81f-4897f06f5419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a4b42f-287c-4d80-a09b-731bc4b2dcbf","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Super_Bowl_Adam_Levine_ruha_felso_Twitter","timestamp":"2019. február. 04. 16:04","title":"Furán ismerős ez a szett a Super Bowl-ról. Csak nem a méteráruboltból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","shortLead":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","id":"20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b939ec-7c0e-448e-91dd-7ce86165d51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","timestamp":"2019. február. 04. 14:38","title":"Kiderült, hányan fognak a paksi erőműben dolgozni 2022-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","shortLead":"A Lidl már nemcsak élelmiszerrel és egyéb kisebb fogyasztási cikkekkel, hanem autókkal is foglalkozik.","id":"20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce6656b-36f9-49c0-8e1e-15a7e19017fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167a5acf-e245-4419-af3f-0c5e41837b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_itt_a_lidlauto_mar_autot_is_kinal_a_nemet_diszkont_uzletlanc","timestamp":"2019. február. 05. 08:21","title":"Itt a Lidl-Auto, már kocsikat is kínál a német diszkont üzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légitársaság szerint a szigorú angliai szabályok miatt tartott tovább a papírok átvizsgálása. ","shortLead":"A légitársaság szerint a szigorú angliai szabályok miatt tartott tovább a papírok átvizsgálása. ","id":"20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5231811-1fd1-4f33-9d0f-7e55884bff37","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya","timestamp":"2019. február. 04. 17:16","title":"Nem szállhatott fel a vakvezető kutya a Wizz Air reggeli járatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c82e6d4-1214-4ab6-9e65-bf33ccdc8dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"„Megjelennek a kórház rendelésén, és VIP-kártyát is igényelnek, mégis támadják a Honvédkórházat.”","shortLead":"„Megjelennek a kórház rendelésén, és VIP-kártyát is igényelnek, mégis támadják a Honvédkórházat.”","id":"20190205_Beszolt_az_ellenzeki_kepviseloknek_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c82e6d4-1214-4ab6-9e65-bf33ccdc8dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edcea305-8b5e-48d6-9265-fee274d1f358","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Beszolt_az_ellenzeki_kepviseloknek_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2019. február. 05. 15:08","title":"Beszólt az ellenzéki képviselőknek a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bd8d2c-168c-41b6-9d82-c27bd4f2b12d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Digisport reggeli műsorának vendége volt Orosz Pál, de a riporter hiába próbálta kétszer is kiszedni belőle, mennyit költöttek átigazolásra a télen, nem árulta el.","shortLead":"A Digisport reggeli műsorának vendége volt Orosz Pál, de a riporter hiába próbálta kétszer is kiszedni belőle, mennyit...","id":"20190205_Ketszeri_kerdesre_sem_arulta_el_a_Fradi_tulajdonosa_mennyiert_igazoltak_jatekosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37bd8d2c-168c-41b6-9d82-c27bd4f2b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a267b7f-5cff-4ac4-8155-8ce119635538","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Ketszeri_kerdesre_sem_arulta_el_a_Fradi_tulajdonosa_mennyiert_igazoltak_jatekosokat","timestamp":"2019. február. 05. 13:40","title":"Kétszeri kérdésre sem árulta el a Fradi vezérigazgatója, mennyiért igazoltak játékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetben a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.\r

","shortLead":"A balesetben a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.\r

","id":"20190204_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Bekescsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ce8f7-5bb4-40c5-9a52-29b698c81f06","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Halalra_gazoltak_egy_kerekparost_Bekescsaban","timestamp":"2019. február. 04. 20:53","title":"Halálra gázoltak egy kerékpárost Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]