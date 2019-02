Sajtótájékoztatón számolt be szerdán Hadházy Ákos, Szél Bernadett, valamint Varju László arról, mit tudtak meg a nyomozással kapcsolatban, amelyet az MTVA székházában történtek miatt indítottak ellenük.

Mint ismert, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korábbi közleménye szerint az ellenzéki képviselők az MTVA székházában nem hivatalos személyként jártak el, ezért ők voltak a rendbontók.

Az ügyben érintett három politikus szerdán betekinthetett a nyomozati anyagokba, tapasztalataikról pedig sajtótájékoztató keretében számoltak be. Hadházy szavai szerint az ügyészség megtagadta a nyomozást az ellenük elkövetett erőszak, a rendőrök elmaradt intézkedése, és a hivatali visszaélés miatt, viszont nyomozást indított ellenük, közüzemi épület megzavarása miatt.

A Mérce beszámolója szerint Hadházy azt is mondta, hogy a rendszerváltás óta eltelt évek egyik leggyalázatosabb jogi döntéséről van most szó. Őket nem is hallgatták meg a nyomozás során, viszont bekérték a biztonsági őrök két vezetőjének a nyilatkozatát. Ezekben a biztonsági őrök vállfájásra, illetve mellbimbó alatti fájdalomra panaszkodtak.

Szél elmondása alapján az egyik biztonsági őr azt is megemlítette, hogy a képviselők meglökték, szorongatták és meg is harapták. A politikus szerint már csak azért is érdemes lett volna meghallgatni őket, hogy kiderüljön, ugyan melyik képviselő harapta meg az MTVA biztonsági őrét.

A nyomozati anyagok egy részében azt írják, hogy a biztonsági őrök Hadházyt kivizették az épületből, Szél pedig követte őt. A képviselőnő erre úgy reagált, hogy „én nem így szoktam kimenni közintézményekből”.

A képviselők szerint a nyomozati anyagok látva a helyzet olyannak tűnik, mintha azok egy párhuzamos világban születtek volna.

Hadházy Ákost és Szél Berndettet december 17-én reggel dobták ki az MTVA székházból. Azelőtt próbált Hadházy egy lépcsőkorláton mászva eljutni valahova az MTVA épületében. Aznap Varju László DK-s politikust is attrocitás érte: egy MTVA-ból kiszivárgott felvételen látszik, amint biztonsági őrök rángatják és egyikük rá is ül a képviselőre.

Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója korábban arról beszélt, az MTVA-ban alkalmazott erőszakkal a rendszer új arcát mutatta meg, jogászok szerint pedig a képviselőket nem dobhatták volna ki a székházból.