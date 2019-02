Az évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc többször is hazafiatlannak nevezte Orbán Viktort, de hazaárulónak egyszer sem nevezte.

Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Döntően kedélyes stílusban tartotta meg évértékelő beszédét Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, aki a hazafiságról, hazaszeretetről beszélt a legtöbbet és kíméletes jelzőket használt Orbánra.

Elég populistán indított, három konkrét példát - vidéki autista kisfiúét, egy kilakoltatás szélére került devizahiteles családét és a hírekből már ismert, 68 milliós gyógyszerre váró Noémiét - hozott fel arra, hogy az emberek milyen segítségnyújtással oldják meg az állam helyett a problémát.

A miniszterlenök eközben magánrepülőn, a barátai által fizetve pár millióért elutazik egy labdarúgó mérkőzésre. Hogy a Teremtő világosítsa meg az elméjét, de leginkább az erkölcseit. Ezt feslett dolognak gondolom.

Bauer Tamással ellentétben ő kiállt az Audi dolgozók sztrájkja mellett, akik nem akartak kevesebbet keresni, mint a szlovákok:

van gazdasági összefüggés, meg önérzet

- mondta. Szurkolt a sztrájkolóknak, ahogy szurkol az MTA-nak is, és a CEU-nak is, míg nem jelentette be távozását.

Aki bezár egy egyetemet, lakatot tesz a holnapra. Aki szétveri a Tudományos Akadémiát, összetöri egy sikeresebb Magyarország jövőjét. Az a kormány, amely elhazudja a jelent, elcsalja a jövőt, elárulja a népet. Az Orbán-kormány ilyen.

© Juhász István

9. évben ellenzékben

Azzal nyugtatta hallgatóságát, hogy Orbán politikai értelemben lehet, hogy sikeres, hiszen nyert, de történelmi értelemben gyalázatos, hiszen meglátása szerint Orbán nem viszi közelebb ahhoz az országot, hogy az 50-100 év múlva sikeres legyen. Szerinte hazafi az, aki ezért küzd, Orbán viszont elvesz ebből.

A magyar kormányfő bukásra van ítélve. Mi fogunk győzni, csak ki kell bírni mindezt

- biztatta a DK-sokat. Azt mondja, itthon keveset beszélünk a robotizációról, a tengereket szennyező műanyagokról, a klímaváltozásról, minden csak a menekültekről és Sorosról szól. A menekültkérdést nem tartja ugyan álkérdésnek, de szerinte

Orbán nem a menkültek ellen, hanem azok érkezéséért harcol.

© Juhász István

Levezette: Magyarország több, a kérdéssel foglalkozó nemzetközi megállapodást sem írt alá, Gyurcsány szerint azért, mert Orbán valójában nem akarja rendezni a problémát. Azért akarja fenntartani, mert az az ő hatalmát szolgája, azzal félelemben tudja tartani a közösséget. Vannak, akik segítséget kérnek, de Salvini és Orbán azt üzeni a menekültek, "haljanak meg."

Ők lennének a keresztények? Fel vagyok háborodva. Tönkreteszik a hazát, Európát és mindent, amiben hiszünk.

Burkoltan gyávázott is

Gyurcsány azzal folytatta, a hazafiság a cselekvés is, "ha valaki nem tudja megvédeni magát, nem tud vagy mer kiállni magért sem, hogy védi meg a hazát?"

A lázadás hazafias kötelesség

- utalt ezzel a héten publikált írására. Felszólította a tanárokat arra, hogy "teljesítsék a hivatásukat", és segítsenek nem hazugságban tartani a gyerekeket. A Quimby-t idézve jön az egyik legerősebb mondat arról, hogy nem szabad kussban maradni, és csak remélni a jobbat.

© Juhász István

Beszélt arról is, hogy az egyéni lázadás akkor sikeres, ha összekapcsolódik másokéval. "A késő ősz reményt hozott, Magyarország elkezdett ellenállni és talán lázadni is. Nem tudom, mi lesz a vége, hogy sikerre vezet-e, és mikor ér célt", mondta Gyurcsány, de ettől még nem kell otthon ülni és kibekkelni. Felhozta a magát 2010-benfelgyújtó zöldségárust, aki változást indított el Tunéziában, majd gyorsan hozzátette, ilyen fönfeláldozást nem vár.

Nem gondolta, hogy a "rabszolgatörvény" miatt összeáll a teljes ellenzék, és soha nem látott tüntetések lesznek. Megismételte, nem tudja, mikor töri ez meg Orbán rendszerét, mindenesetre

ő meg akar velük küzdeni,

legkésőbb 2022-ben.

Felmentést adott a Jobbiknak

A Jobbik nevének emlegetése nélkül gyakorlatilag felmentést adott a pártnak a múltjára. Azt mondta, a Fidesszel szembeni ellenzéki küzdelemben kevésbé érdekli az út, mint maga a cél.

Nem akarom senkitől, hogy szeplőtelenül érkezzen a küzdelembe, hogy ne hibázzon. Egyet kívánok, hogy a célban, hogy ez európai, demokratikus, polgári ország legyen, értsünk egyet. Ha ebben egyetért, akkor nem érdekel, mit mondott tegnap

Majd ha túl vannak a "rezsimen", akkor lehet demokratikus vitát folytatni, most épp "autokratákkal, hazafiatlan gazemberekkel" állnak szemben meglátása szerint. Az EP-választásnak is "Orbán vagy a hazafiak Magyarországa a tétje."

Bevallottan árnyaltan fogalmazva azt mondta,

vesszen Orbán.

Ezzel a gondolattal zárta a 40 perces beszédét, a végére viszont egy kis baki becsúszott: mikor politikustársai felálltak az első sorban és elindultak a színpadra, Gyurcsány még közel volt a mikrofonhoz, így hallatszott, mikor mondja:

lesz itt valami zene. Ja..., a Himnusz jön.

A DK elnökének évértékelőjén egyébként ott volt Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, aki a végén szintén felment a színpadra.