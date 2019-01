Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Példátlan nap volt január harmadika: büszkén feszített a Parlament lépcsőjén egymás mellett baloldali, zöld és jobbikos parlamenti képviselő, Gyurcsány Ferenc DK elnök ki is posztolta:

először együtt a teljes ellenzék.

A túlóratörvény elleni tiltakozás hozta össze őket, a "szövetség" korlátos, az MSZP elnöke által felvetett közös EP-lista ötlete ugyanis elbukott, a többi között a Jobbik miatt, amely azt írta,

szociális néppártként nem léphetnek választási szövetségre Gyurcsány Ferenccel.

Vagyis: ciki nekik Gyurcsány . Az elmúlt napok fejleményei után viszont már inkább az a kérdés, hogy a Jobbik mikor lesz ciki Gyurcsánynak és a többi ellenzéki pártnak, illetve hogy a Jobbiknak mikor lesz ciki a saját elnöke, Sneider Tamás.

A szkinhead vezérből – hosszú évek elteltével – Jobbik-elnökké vált Sneiderről az utóbbi napokban több ügyet is előhúzott, illetve leporolt a kormánymédia:

elővették Sneider Tamás 1991-es ügyét, mikor szkinhead vezérként egy mozgássérült roma embert vert meg a származása miatt. Az eset régen ismert, most újra elővették.

Sneider három évvel ezelőtti esküvőjéről előkerült egy videófelvétel, ahol a felesége a férje nyakában ülve náci karlendítéssel pózol, és a lakodalomban rasszista és homofób viccek is elhangzottak.

Sneider fiának Adolf Hitler egyik kedvenc mondása (Becsületem a Hűség) volt a mellkasára tetováltatva. Ezt már tavaly felemlegették neki, ám a Ripost szerint most bepánikolt Jobbik-elnök fiát a tetoválás elrejtésére utasította.

Előkerült egy újabb hangfelvétel a HírTV-n, amely szerint Sneider fél évvel az elnökválasztás után egy társaság előtt azt mondja:

én tudok egy kicsit a nép embere lenni, a nép gyermeke, eszünk egy kis bográcsot, bográcsolunk így, úgy, amúgy. Másrészt pedig, én tudok lenni az úgynevezett erős ember kategóriája, aki meg tudja védeni az országot, az embereket, satöbbi. Jöhetnek a cigányok, én mindenkit agyonütök ugye, sorolhatnám

Az esküvőjéről kiszivárgott felvételre a Jobbik elnöke azt mondta, a felesége nem gondolja magát nácinak, a mostani hangfelvétel után pedig a hvg.hu-nak arról beszélt,

a felvételt összevágták, szavait a szövegkörnyezetéből kiragadták, így hiteltelen az egész.

Azt állítja, hogy a cigányokkal kapcsolatban ő tulajdonképpen arról beszélt, hogy az emberek egy része ezt képzeli róla. Baráti vagy közeli társaságban beszélhetett erről, de már nem emlékszik rá, hogy mikor. Sneider szerint rágalomhadjárat folyik ellene, a további lépésekről jogászokkal konzultál. Kérdésünkre, hogy eljöhet-e az a pont, mikor lemond, Sneider azt mondta, „olyan nincs, hogy tömegével megvádolnak hazugsággal, én meg beadom a kulcsot.”

A párt sajtóosztálya is reagált, Sneider érvein felül hozzátették, hogy szerintük a Fidesz fél a Jobbiktól és az erős ellenzéktől.

A tetoválásról is kérdeztük Sneidert, azt mondja, ez is egy régi ügy, fia bő 10 évvel ezelőtt készíttette, ő nem tudott róla, mikor észrevette, felelősségre vonta a fiát, mert általában sem szereti a tetoválásokat. A fia végül 1-2 éve szedette le, vagyis ez nem most történt.

Párton belül ciki?

Ám hiába jön azzal a Jobbik, hogy a Fidesz fél tőle, a pártban azért a jelek szerint nem kezelik ennyire könnyedén a dolgot. Legalábbis erre utal, hogy az esküvői videó illetve a most előkerült hangfelvétel után is hiába kerestünk vezető politikusokat, elérhetetlenek voltak. Úgy tudjuk viszont, a pártban többen „cikinek” tartják, ami Sneider körül történik, a karlendítést Vona Gábor volt elnök is vállalhatatlannak tartotta.

Arra viszonylag egyértelmű a válasz, hogy ha ennyire ciki, mégis miért ő az elnök: a választási vereség után távozó Vona Gábor posztjára csak Sneider és az azóta a Mi Hazánk Mozgalmat megalapító Toroczkai László pályázott, előbbit választották.

A másik oldal is egyik lábáról a másikra áll

Az újabb kiszivárgott hangfelvétel után – de még Sneider álláspontja előtt - megkérdeztük az MSZP, a DK és a Párbeszéd vezetését, mikor válik annyira vállalhatatlanná számukra a Jobbik, hogy elutasítsák az együttműködést. Nem jutottunk messzire. Tóth Bertalan MSZP-elnök egy mondatban reagált:

minden politikus a saját mondataiért és cselekedeteiért felel.

A DK-ban az elnökség közösen alakítja ki álláspontját, így az elnök most nem is akart válaszolni, a Párbeszéd társelnökei pedig egyszerűen nem nyilatkoznak.

A Fidesz narratívája egyszerű: Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi kormányinfón egészen belement Sneider ekézésébe, a szkinhedként elkövetett bűncselekményre azt mondta, „a közéletben nincs helye annak, aki gyűlöletcselekményeket követ el", a Jobbik és a baloldal összefogása pedig szerinte arról szól, hogy

a baloldal próbálja szalonképessé tenni a rasszizmust és az antiszemitizmust.

Utóbbi nyilatkozatról volt hivatalos véleménye DK-s és MSZP-s politikusnak is, nagyon röviden azzal vágott vissza Gréczy Zsolt és Bangóné Borbély Ildikó, hogy aki Soros ellenes uszító kampányt csinál, ne beszéljen antiszemitizmusról, Gulyás Gergely inkább nézzen tükörbe és kérjen bocsánatot. Az MSZP korábbi választmányi elnöke, Hiller István a hvg.hu-nak azt mondta, semmilyen értékközösséget nem vállalnak a Jobbikkal, ez csak taktikai együttműködés.

„Mivel nem értékek szövetségét jelenti az együttműködés, azt a következtetést levonni, hogy a Jobbikkal próbálja a baloldal legalizálni az antiszemitizmust, teljes félreértés, illetve félremagyarázás. A baloldal minden formában elutasítja az antiszemitizmust. Egyetlen magyarázata van Gulyás Gergely nyilatkozatának, hogy félnek a teljes ellenzéki összefogástól.”

Hiller szerint nagyobb az esélye annak, hogy lesz ősszel teljes ellenzéki összefogás, mint annak, hogy nem.

A Fidesz veszélyt érez, lecsapott

A Political Capital vezető elemzője, Hunyadi Bulcsú azt mondja, a túlóratörvény miatt kialakult, aktív együttműködés a baloldal és a Jobbik között az önkormányzati választáson veszélyt jelenthet a Fideszre – még ha nem is veszélyeztetik túlságosan a hatalmát -, a tartós együttműködés pedig a centrális erőteret borítaná fel, ezért folyt el csírájában mindent a kormánypárt. Sneider esküvői videója és 10 évvel ezelőtti ügyének felelevenítése válaszcsapás,

az antiszemitizmus, rasszizmus felemlegetésével egyszerre járatják le a Jobbikot és igyekeznek a baloldali pártvezetők és szavazók számára is elfogadhatatlanná tenni a Jobbikot.

Szerinte a Fidesz most a saját táborához beszél, a többi szereplőt akarja hitelteleníteni, hogy megakadályozza szavazói elvándorlását. Az antiszemitizmus emlegetésével a labdát is visszadobja, amivel a Soros-ellenes kampány miatt kapott. „Kézenfekvő megoldás, de alapvetően nem lesz hatásos” – véli az elemző, ugyanis a sárdobálással, egymás hiteltelenítésével és politikai botrányokkal kapcsolatban is egyre magasabb a társadalmi ingerküszöb.

Taktikai okból néppárt

Gulyás Gergely érvelése „érdekes”, a Fidesz ugyanis jellemzően két dologgal támadja a Jobbikot. Azzal, hogy korábbi elvei és nézetei feladása miatt hiteltelen, illetve azzal, hogy lám, még mindig szélsőjobboldali. Hunyadi szerint nem véletlenül a Jobbik a fő célpont: a párt az elmúlt időszakban a Fidesszel ellentétben növelte támogatottságát, és értelmezhető vidéki szervezete is van.

Az, hogy a párt az elmúlt 5-6 évben mérsékeltebbé vált, a programjukban és a nyilatkozataikon is látszik, ám miután a Jobbik taktikai okokból váltott, ennyi idő a lelki, ideológiai átalakulásra nem elég mindenkinél. Fontos, hogy a botrányokat hogyan kezelik: Szávay István zsidózása volt az első, amelynek gyakorlati következménye is lett. Az elemző nem zárja ki, hogy Sneider ügyében is levonhatják a konzekvenciát, ez segít majd eldönteni, hogy mennyire hiteles a Jobbik átalakulása.

El tudom képzelni, hogy az együttműködés folytatása érdekében a Jobbik rá lesz kényszerítve, hogy ebben az ügyben is lépjen - mondja az elemző.

Az ellenzéki pártok pedig

politikai érdekből, az együttműködés miatt kezelik ennyire könnyedén az ügyeket,

miközben arról beszélnek, sok mérsékelt szereplő van a Jobbikon belül, akikkel amúgy jól együtt lehet működni.

A régi reflexek beindulhatnak

Az, hogy a baloldali pártok meddig maradnak hitelesek, azon múlik, hogy a baloldali szavazók mit gondolnak. Hunyadi érzése szerint a baloldaliak zárójelbe tették már a Jobbik múltját és a Fidesz-ellenesség erősebb bennük. Csak kérdés, hogy meddig, ezek az ügyek ugyanis visszahozhatják a régi reflexeket.

Az átszavazási hajlandóság a választás után ugyan tovább nőtt, ám Závecz Tibor, a Závecz Resarch vezetője azt mondja,

3-4 éve a baloldaliak a szélsőséges szóval jellemezték a Jobbikot,

a hozzá köthető ilyen ügyek befolyásolhatják őket, feléledhetnek ezek a stigmák, ami az együttműködés hajlandóságát csökkentheti. Annak szerinte nincs jelentősége, hogy az emlegetett esetek mikor történtek, a választók ugyanis nem biztos, hogy tisztában vannak ezzel, másrészt miután ezek most kerülnek elő, a jelenlegi párthoz kötik. A választási rendszer hiába kényszeríti ki az együttműködést, az ilyen esetek komoly lelki tusát okozhatnak egy baloldali szavazónál.