[{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnek nem kellett játszania az elődöntőbe kerülésért az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszezőnek nem kellett játszania az elődöntőbe kerülésért az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású...","id":"20190208_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_atp_szofia_tovabbjutas_elodonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a85e25-b73d-485d-80c3-06035d85ec4c","keywords":null,"link":"/sport/20190208_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_atp_szofia_tovabbjutas_elodonto","timestamp":"2019. február. 08. 13:44","title":"Továbbjutást kapott születésnapjára Fucsovics ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7fc9d7-7278-473b-a694-9c8b260c993f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Tunéziában a tuniszi Bardo múzeum és a szúszai üdülőkomplexum elleni 2015-ös terrortámadás hét vádlottját - közölte szombaton egy védőügyvéd.\r

\r

","shortLead":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Tunéziában a tuniszi Bardo múzeum és a szúszai üdülőkomplexum elleni 2015-ös...","id":"20190209_Tunezia_terrortamadas_itelet_eletfogytiglan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7fc9d7-7278-473b-a694-9c8b260c993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be572d-f96b-4647-9e9b-734329cadf78","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Tunezia_terrortamadas_itelet_eletfogytiglan","timestamp":"2019. február. 09. 14:20","title":"Életben maradhatnak, de sosem szabadulhatnak a terroristák, akik 60 emberrel végeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b7590-c1a0-4ac6-bf16-94b18f971925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feketeruhások támadtak rá antifasiszta tüntetők egy csoportjára a Becsület napján.","shortLead":"Feketeruhások támadtak rá antifasiszta tüntetők egy csoportjára a Becsület napján.","id":"20190209_Ratamadtak_az_antifasisztakra_a_Becsulet_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b7590-c1a0-4ac6-bf16-94b18f971925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9378d4-f772-4444-b58a-2b4f836f924c","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Ratamadtak_az_antifasisztakra_a_Becsulet_napjan","timestamp":"2019. február. 09. 20:07","title":"Ultrák támadtak az antifasisztákra a Becsület napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré, hogy ezzel is próbálja védeni az intézmény veszélybe sodort autonómiáját. A szervezők várják a támogatók megjelenését.","shortLead":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré...","id":"20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e0a98c-66fe-4533-ae11-70cb63dd3a40","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","timestamp":"2019. február. 09. 10:42","title":"Élőlánccal a tudomány és az Akadémia védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sor nagy cég alkalmazásáról derült ki, hogy a felhasználó engedélye és tudta nélkül figyeli az app használata közben tett mozdulatokat, sőt akár kényes adatokhoz is hozzáférhet.","shortLead":"Egy sor nagy cég alkalmazásáról derült ki, hogy a felhasználó engedélye és tudta nélkül figyeli az app használata...","id":"20190209_glassdoor_technologia_iphone_ios_appokban_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e241e3f-0c23-4782-9bc7-f951d7ce1273","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_glassdoor_technologia_iphone_ios_appokban_kemkedes","timestamp":"2019. február. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, most vigyázzon: kémkedő programokat találtak, minden mozdulatot rögzítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban publikált új tanulmányból, amely azokra a személyiségtípusokra is rávilágít, akik fogékonyabbak lehetnek a betegségre.","shortLead":"Több száz újabb gént hoztak összefüggésbe a kutatók a depresszióval – derült ki a Nature Neuroscience című folyóiratban...","id":"20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6536b3-c5a8-4f54-a50c-dc12512ecff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_depresszio_genek_tanulmany_edinburghi_egyetem_neuroticizmus_dohanyzas","timestamp":"2019. február. 08. 14:03","title":"Kijött az eddigi legnagyobb depressziókutatás eredménye, 2 millió embert néztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc09ffd-43b3-49da-b047-8a97a5e20ec4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A világ Molière néven ismerte meg Jean-Baptiste Poquelin francia drámaírót, aki születésének évfordulója már elmúlt, a haláláé pedig néhány nappal odébb van. Mégis neki szentelt ma tematikus logót a Google. Azt is eláruljuk, miért.","shortLead":"A világ Molière néven ismerte meg Jean-Baptiste Poquelin francia drámaírót, aki születésének évfordulója már elmúlt...","id":"20190210_moliere_jean_baptiste_poquelin_francia_dramairo_szinesz_februar_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc09ffd-43b3-49da-b047-8a97a5e20ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffd51f9-0e5f-448e-be76-c3f42bb07656","keywords":null,"link":"/tudomany/20190210_moliere_jean_baptiste_poquelin_francia_dramairo_szinesz_februar_10","timestamp":"2019. február. 10. 07:33","title":"Miért pont ma van Molière a Google kereső főoldalán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál gátat vetni a borzalmas jelenségnek.



","shortLead":"Az afrikai országban egy év alatt megugrott a nemi erőszak esetek száma, az elnök különleges intézkedésekkel próbál...","id":"20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e347e5-14c1-4477-addc-6088d34e908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708dbf-9304-47ef-bdf3-e514b2d4b7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Rendkivuli_elnoki_intezkedesek_Sierra_Leoneban_a_kiugro_szamu_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. február. 08. 16:48","title":"Rendkívüli elnöki intézkedések Sierra Leonéban a kiugró számú nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]