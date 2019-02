Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e35d1aa-c613-499d-b346-e97fc018fb01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, izgalmas feltárásról adtak hírt Egyiptomban dolgozó régészek, akik most egy ókori \"hajógyár\" maradványaira bukkantak a Sínai-félszigeten.","shortLead":"Újabb, izgalmas feltárásról adtak hírt Egyiptomban dolgozó régészek, akik most egy ókori \"hajógyár\" maradványaira...","id":"20190213_egyiptom_hajoepito_muhely_regeszeti_lelet_sinai_felsziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e35d1aa-c613-499d-b346-e97fc018fb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee2ef4b-5606-4f37-9bc5-f15feb7d86f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyiptom_hajoepito_muhely_regeszeti_lelet_sinai_felsziget","timestamp":"2019. február. 13. 08:33","title":"Ókori hajóépítő műhely maradványait fedezték fel régészek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c8f2d9-7a7d-405d-aa21-bd131be1677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiumgyártó új autója is egy 30 millió forint körüli, valódi luxustermék lesz. ","shortLead":"A német prémiumgyártó új autója is egy 30 millió forint körüli, valódi luxustermék lesz. ","id":"20190211_audi_etron_sportback_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c8f2d9-7a7d-405d-aa21-bd131be1677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d76e951-fcc1-41f0-84b6-3125eec71e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190211_audi_etron_sportback_video","timestamp":"2019. február. 12. 04:04","title":"Először bukkant fel a forgalomban az Audi legújabb elektromos autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy gyöngyösi férfi próbálta így hitelesíteni a járművét.","shortLead":"Egy gyöngyösi férfi próbálta így hitelesíteni a járművét.","id":"20190213_hamis_rendszam_rajzolt_Gyongyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd6e4ad-0560-4058-8694-ffe2ccb16ae5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_hamis_rendszam_rajzolt_Gyongyos","timestamp":"2019. február. 13. 16:51","title":"Fotó: egész jó próbálkozás ez a filccel rajzolt rendszám, de sajnos a rendőröknek ez kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5287502-cc36-436c-b832-f9d22c72f323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok részlet még most sem ismert a hétpontos családvédelmi programból, a család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár azonban elárult néhányat az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedden este. ","shortLead":"Sok részlet még most sem ismert a hétpontos családvédelmi programból, a család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár...","id":"20190213_csaladvedelmi_akcioterv_program_gyerekvallalas_novak_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5287502-cc36-436c-b832-f9d22c72f323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee63252-0e99-4632-916e-91dabf6297fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_csaladvedelmi_akcioterv_program_gyerekvallalas_novak_katalin","timestamp":"2019. február. 13. 08:10","title":"Orbán hét pontja: ha öt éven belül nincs gyerek, kamattal kell visszafizetni a hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies erényeinek elismerését\".","shortLead":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies...","id":"20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadad396-7a02-4443-859c-86cf354f6234","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","timestamp":"2019. február. 13. 15:15","title":"Egy lépéssel közelebb került a boldoggá avatáshoz Mindszenty József bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd1652-7b71-412e-93cc-aad459f43841","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország kétharmadában hatalmas szél lesz ma, van, ahol 90 km/h erejű széllökések is várhatók.","shortLead":"Az ország kétharmadában hatalmas szél lesz ma, van, ahol 90 km/h erejű széllökések is várhatók.","id":"20190212_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_14_megyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd1652-7b71-412e-93cc-aad459f43841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d07956-75d8-4b6f-ba72-ef3909864d65","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_14_megyere","timestamp":"2019. február. 12. 05:18","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést 14 megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hírt Jávor Benedek európai parlamenti képviselő közölte, szerinte ez egyben beismerő vallomás is.","shortLead":"A hírt Jávor Benedek európai parlamenti képviselő közölte, szerinte ez egyben beismerő vallomás is.","id":"20190212_javor_benedek_elios_projektek_unios_finanszirozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac80d524-1444-49e0-86e7-60dad2be5e1d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_javor_benedek_elios_projektek_unios_finanszirozas","timestamp":"2019. február. 12. 15:38","title":"Lemond a kormány az Elios-projektek uniós finanszírozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról. A szülők közben aláírják a megfelelő papírokat. Tanév elején és most, félév után rendre elérkezik a szülői értekezletek ideje. De mi végre ez az egész?","shortLead":"Az osztályfőnök ismerteti a fontos dátumokat, határidőket, beadandó pénzeket, általánosságban beszél az osztályról...","id":"20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32897436-4a81-43ed-97be-687b83066db8","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Szuloi_ertekezlet__biztos_hogy_szukseg_van_erre","timestamp":"2019. február. 13. 11:20","title":"Volt már idén szülői értekezleten? Volt bármi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]