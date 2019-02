Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78ded71f-23a6-408a-ab21-80e5f9a52e9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók és felkészítőik taroltak a gálán.\r

","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázók és felkészítőik taroltak a gálán.\r

","id":"20190214_Kozak_Danuta_es_Liu_Shaolin_Sandor_az_ev_sportoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78ded71f-23a6-408a-ab21-80e5f9a52e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf75e53-d1be-4604-9584-ed4a39b4ab13","keywords":null,"link":"/sport/20190214_Kozak_Danuta_es_Liu_Shaolin_Sandor_az_ev_sportoloja","timestamp":"2019. február. 14. 22:59","title":"Kozák Danuta és Liu Shaolin Sándor az év sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ede907-8f55-4e46-8e57-3084b7f75541","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még az Európa Kulturális Fővárosa pályázat során kötötték azt a remek szerződést, amely szerint csak ugyanolyanra szabad cserélni a macskaköveket, \"rendesen megjavítani\" nem. A szerződés most járt le.","shortLead":"Még az Európa Kulturális Fővárosa pályázat során kötötték azt a remek szerződést, amely szerint csak ugyanolyanra...","id":"20190215_Jarhatatlan_az_ut_Pecsen_tiz_eve_csak_a_macskakoveket_cserelgetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ede907-8f55-4e46-8e57-3084b7f75541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8952a5d1-f104-4127-89e1-1aa5efadb3d2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_Jarhatatlan_az_ut_Pecsen_tiz_eve_csak_a_macskakoveket_cserelgetik","timestamp":"2019. február. 15. 06:01","title":"Járhatatlan az út Pécsen, tíz éve csak a kockaköveket cserélgetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","shortLead":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","id":"20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005dfab-0a40-484a-9780-361e3b837cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","timestamp":"2019. február. 15. 12:21","title":"Pence: Irán új holokausztra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Az_amerikai_satantol_felti_a_magyar_babakat_a_Demokrata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11270e4d-18c1-4ef2-b1fe-c8d15a422e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5dc102-6032-4477-9aee-466a7fed2577","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Az_amerikai_satantol_felti_a_magyar_babakat_a_Demokrata","timestamp":"2019. február. 14. 08:57","title":"Az amerikai sátántól félti a magyar babákat a Demokrata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0e5fc3-ebae-46d9-a0bf-09dc490050b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tintával fújta arcon Edi Rama albán miniszterelnököt egy ellenzéki képviselő csütörtökön a tiranai parlament ülésén.","shortLead":"Tintával fújta arcon Edi Rama albán miniszterelnököt egy ellenzéki képviselő csütörtökön a tiranai parlament ülésén.","id":"20190214_A_tojasok_utan_most_tintat_kapott_az_arcaba_az_alban_kormanyfo_amiert_beszolt_az_ellenzeknek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a0e5fc3-ebae-46d9-a0bf-09dc490050b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a26527a-6df2-4e47-bd88-8563ffc987bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_A_tojasok_utan_most_tintat_kapott_az_arcaba_az_alban_kormanyfo_amiert_beszolt_az_ellenzeknek__video","timestamp":"2019. február. 14. 14:27","title":"A tojások után most tintát kapott az arcába az albán kormányfő, amiért beszólt az ellenzéknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab0a5c2-2260-4d74-803b-ec598190af03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Törvényben tilthatják be őket.","shortLead":"Törvényben tilthatják be őket.","id":"20190216_A_homoszexualitas_nem_betegseg__egy_nemet_miniszter_felvette_a_harcot_a_kigyogyito_terapiak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab0a5c2-2260-4d74-803b-ec598190af03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9cf91d-292e-47a7-b106-f228faf76cc7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_A_homoszexualitas_nem_betegseg__egy_nemet_miniszter_felvette_a_harcot_a_kigyogyito_terapiak_ellen","timestamp":"2019. február. 16. 07:35","title":"„A homoszexualitás nem betegség” – egy német miniszter felvette a harcot a „kigyógyító” terápiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545a7d33-9655-47de-a11a-a21579f7636c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy amerikai pizzalánc keltette fel Shane Dawson figyelmét, amelyről az a hír járja, hogy újrahasznosítja a megmaradt pizzákat. Filmje azonban csak arra volt jó, hogy százezreket dühítsen fel.","shortLead":"Ezúttal egy amerikai pizzalánc keltette fel Shane Dawson figyelmét, amelyről az a hír járja, hogy újrahasznosítja...","id":"20190214_chuck_e_cheese_ujrasutott_pizza_shane_dawson_konspiracios_teoria_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=545a7d33-9655-47de-a11a-a21579f7636c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25674429-63c7-40dc-ba54-9a90d9f89d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_chuck_e_cheese_ujrasutott_pizza_shane_dawson_konspiracios_teoria_youtube","timestamp":"2019. február. 14. 17:33","title":"A pizzériák rémálma: milliók dőltek be a YouTubernek, aki azt állította, újrasütik a nem eladott pizzákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc5f76c-0288-462b-8f44-86c8830feb0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal az után, hogy egy jégbe fagyott macskát hoztak vissza a biztosnak tűnő halálból az amerikai állatorvosok Montana államban, most egy ugyancsak a jég miatt életveszélybe került sast mentettek meg Michiganben. A mentőakcióról videói is készült.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy egy jégbe fagyott macskát hoztak vissza a biztosnak tűnő halálból az amerikai állatorvosok...","id":"20190215_Most_egy_sast_mentettek_meg_a_jeghalaltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc5f76c-0288-462b-8f44-86c8830feb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ef1300-f585-43a2-a5fe-32c8fe0bb78f","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Most_egy_sast_mentettek_meg_a_jeghalaltol","timestamp":"2019. február. 15. 14:16","title":"Videóra vették egy sas megmentését, akinek jéglabda ragadt a farkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]