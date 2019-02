Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fóton a Gyermekváros bezárását sajnálják, Aszódon pedig azt, hogy oda költözhetnek át a kísérő nélküli kiskorú menekültek. Egyelőre ennyi tűnik biztosnak a kormányzat régi-új tervének hatásaiból. Ezen túl kétségbeesett szülőkkel, tanácstalan dolgozókkal, illetve igen sok kérdéssel szembesültünk. No meg a hivatalok furcsa és aggasztó hallgatásával.","shortLead":"Fóton a Gyermekváros bezárását sajnálják, Aszódon pedig azt, hogy oda költözhetnek át a kísérő nélküli kiskorú...","id":"20190227_fot_aszod_zalaegerszeg_kisero_nelkuli_kiskoru_menekult_gyermekvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7660c713-a7d7-41bc-97ff-94f423d8505a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_fot_aszod_zalaegerszeg_kisero_nelkuli_kiskoru_menekult_gyermekvaros","timestamp":"2019. február. 27. 06:30","title":"\"Ide migránsok nem jönnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21abd5b1-179d-4a89-a381-c7e3ce007e11","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik vonat vezetője meghalt a tragédiában.","shortLead":"Az egyik vonat vezetője meghalt a tragédiában.","id":"20190227_Ket_elovarosi_vasut_utkozott_Rio_de_Janerioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21abd5b1-179d-4a89-a381-c7e3ce007e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bb11bc-766f-4aa0-b834-77c97163711f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Ket_elovarosi_vasut_utkozott_Rio_de_Janerioban","timestamp":"2019. február. 27. 22:16","title":"Két elővárosi vonat ütközött Rio de Janerióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","shortLead":"A tavaly megkezdett munkát a Lekeny György által vezetett cég folytatja, alvállalkozóként pedig Paár Attila is feltűnik.","id":"20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a4c2fa-12b7-462c-ac0e-8021456be5d2","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_A_CBA_tulajdonosa_vitte_el_Meszaros_elol_a_9_milliardos_szegedi_futesi_beruhazast","timestamp":"2019. február. 28. 12:46","title":"A CBA tulajdonosa vitte el Mészáros elől a 9 milliárdos szegedi fűtési beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegedűs Lorántné kilépésére reagálva megszólalt Toroczkai László, és egyértelművé tette, nem fogadják be ezentúl a Jobbikból kilépőket.\r

","shortLead":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. És nagy kérdés, mennyire lesznek józanok a magyarok.","shortLead":"Van egy optimista és egy pesszimista forgatókönyv, utóbbi olyan drámákkal, amilyeneket ma még talán elképzelni sem...","id":"20190227_Jeszenszky_Geza_KozepEuropa_jovoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb97278-1695-4914-94c7-20e733adb61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Jeszenszky_Geza_KozepEuropa_jovoi","timestamp":"2019. február. 27. 10:15","title":"Jeszenszky Géza: Közép-Európa jövői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért úgy döntöttek, ők is kiveszik a részüket a bolygó megmentéséből. ","shortLead":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért...","id":"20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8ff18-bd26-42b8-b747-90b7669a1c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","timestamp":"2019. február. 27. 21:03","title":"Dobja a műanyag palackokat a világ legnagyobb zenei fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]