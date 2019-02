Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell fizetnie a perköltséget.","shortLead":"Az intézménynek a kirúgott alkalmazott hónapokon át elmaradt 600 ezer forintos fizetését kell pótolni, illetve meg kell...","id":"20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554b682a-0774-4d79-b736-7b9591fc5268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5bcc0-cf8c-4001-9682-91373abf17cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_56_millio_forintot_kell_fizetnie_az_Antall_Jozsef_Tudaskozpontnak_Szert_Boglarkanak","timestamp":"2019. február. 27. 21:31","title":"5,6 millió forintot kell fizetnie az Antall József Tudásközpont Szert Boglárkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el az EU-val kötött megállapodást.","shortLead":"Angol sajtóértesülések szerint Theresa May a Brexit elhalasztásáról szavaztatná meg a képviselőket, ha nem fogadják el...","id":"20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d89fcf-a698-4892-8104-8f5f2482c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b589bfb6-741c-43e2-ba51-c012bad8a9df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_A_Brexit_elhalasztasara_keszulhet_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. február. 26. 12:10","title":"A Brexit elhalasztására készülhet a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte több mint kétezren kapnak még ma is ilyen juttatást Németországtól. ","shortLead":"Világszerte több mint kétezren kapnak még ma is ilyen juttatást Németországtól. ","id":"20190227_Tobb_tucat_ember_kap_Magyarorszagon_is_Hitlernyugdijat_mert_SStag_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5581e463-5a0b-4ca3-8c3a-dd92c2b9593b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Tobb_tucat_ember_kap_Magyarorszagon_is_Hitlernyugdijat_mert_SStag_volt","timestamp":"2019. február. 27. 07:23","title":"Több tucat ember kap Magyarországon is \"Hitler-nyugdíjat\", mert SS-tag volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók. A Lenovo másképp képzeli ezt el, de az újdonsága más, mint egy klasszikus phablet.","shortLead":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók...","id":"20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbd590-d2f0-47a0-8fef-614349e69bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","timestamp":"2019. február. 26. 10:33","title":"A Samsung és a Huawei ellen: összehajtható telefon helyett tablet-telefont készített a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas torkolatánál, lényegében véletlenül: a kutatók azt állítják, a tetemből lakmározó madarakat követték, így bukkantak rá.","shortLead":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas...","id":"20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd40147-a85f-4fcb-9e37-dac9f0c233fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","timestamp":"2019. február. 27. 16:03","title":"Bálnát találtak az amazonasi esőerdőben, senki sem érti, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd5d26b-272d-408c-b271-f1f19140e2e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú teaserkampány után a Skoda bemutatta a harmadik városi szabadidő-autóját, a Kamiqot, amely kisebb, mint a kínálatukban jelenleg kapható Skoda Karoq és a Skoda Kodiaq.","shortLead":"Hosszú teaserkampány után a Skoda bemutatta a harmadik városi szabadidő-autóját, a Kamiqot, amely kisebb, mint...","id":"20190226_Hivatalos_Itt_a_Skoda_Kamiq__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd5d26b-272d-408c-b271-f1f19140e2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6320b7-280b-4d30-a23c-6bd5ed37ba85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Hivatalos_Itt_a_Skoda_Kamiq__video","timestamp":"2019. február. 26. 10:13","title":"Hivatalos, itt a Skoda legkisebb SUV-ja, a Kamiq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még bonyolultabbá válik a dolog. ","shortLead":"Elkészült az új USB-szabvány, és ahogy az lenni szokott, ismét megváltoznak az egyes technológiák jelzései. Ezúttal még...","id":"20190227_usb_32_szabvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba656253-6277-401e-93f8-4b4343ac40d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051975e-e041-4e55-9ef5-522f146aca1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_usb_32_szabvany","timestamp":"2019. február. 27. 18:03","title":"Jön az USB 3.2, nagyon gyors lesz, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt magyarázza el, hogyan lehet valaki öngyilkos.","shortLead":"Egy édesanya még tavaly nyáron vette észre, hogy a gyereke által nézett mese közepén egy férfi sétál be a képbe, és azt...","id":"20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd8944-5fdd-45ae-b7fc-52b3351a4e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_youtube_kids_eroszak_ongyilkossag_mesevideo","timestamp":"2019. február. 27. 12:33","title":"Öngyilkosságra buzdító képsorok kerültek a mesékbe a gyerek YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]