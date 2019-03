Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","shortLead":"Csak Csehországban és Németországban van kevesebb munkanélküli, mint itt.","id":"20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=631923a2-9799-4a43-8236-7307c5472b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f753fa-43f7-42f8-aca9-0428749e440a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Az_EU_harmadik_legalacsonyabb_munkanelkulisege_a_magyar","timestamp":"2019. március. 03. 19:02","title":"Az EU harmadik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik Budapestre erdélyi társadalomkutató szakemberek.","shortLead":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik...","id":"20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb7caa-74cf-4279-a23c-2b51a86b8a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. március. 03. 19:07","title":"Erdélyi kutatók álltak ki az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja a családja. Donald Trump elnök nem szokta nyíltan bírálni szövetségeseit, de legutóbb Észak-Korea vezetőjét is dicsérte.\r

\r

","shortLead":"A korrupciós elleni harc jegében fogták el a férfit 2017 végén, a kínzások hatására teljesen kikészült ondja...","id":"20190304_Egy_eve_bortonben_tartja_es_kinozza_SzaudArabia_a_szaudiamerikai_kettos_allampolgart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ccf40e-7ebb-4afb-bae9-443fdc896b3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Egy_eve_bortonben_tartja_es_kinozza_SzaudArabia_a_szaudiamerikai_kettos_allampolgart","timestamp":"2019. március. 04. 05:15","title":"Egy éve börtönben tartja és kínozza Szaúd-Arábia a szaúdi-amerikai kettős állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért; már a túl sok tao-pénzre panaszkodnak több sportklubnál. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre...","id":"20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81cec4-6a8f-455e-b302-7ec0ec7bcf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"És akkor megint reszkethet Ausztria, mert jövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti, hogy 101 főr törvényhozásban a jobbközép párt 41 helyhez juthat, s az országnak Kaja Kallas személyében először lehet nő miniszterelnöke.","shortLead":"Az előzetes adatok szerint a Reformpárt szerepelt a legjobban az észtországi parlamenti választáson. Ezt azt jelenti...","id":"20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f4c27c2-0b32-4927-a198-caefdef46e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e125b5-7b27-4df6-804d-d53d138d997a","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Eloszor_lehet_no_miniszterelnoke_Esztorszagnak","timestamp":"2019. március. 03. 21:02","title":"Először lehet nő miniszterelnöke Észtországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad0de82-dbe9-4865-9bcb-dea4945bbc0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2-3 éven át tartó fejlesztések indulnak meg idén, mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Világgazdaságnak.\r

\r

","shortLead":"2-3 éven át tartó fejlesztések indulnak meg idén, mondta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Világgazdaságnak.\r

\r

","id":"20190304_585_milliard_megy_utakra_vasutra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad0de82-dbe9-4865-9bcb-dea4945bbc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee64f986-700f-4541-b4c7-b24e7f706834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_585_milliard_megy_utakra_vasutra","timestamp":"2019. március. 04. 05:49","title":"585 milliárd megy utakra, vasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti lelkesedésnek.","shortLead":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti...","id":"201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecbab9-bd6f-4ce6-ba1e-ffe8a8881206","keywords":null,"link":"/itthon/201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","timestamp":"2019. március. 03. 20:00","title":"30 éve popsztárként fogadták a magyarok Habsburg Ottót, szóba jött az is, hogy elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Heim Pál elutasítás okozta felháborodás lépéskényszerbe hozta a hivatalosságokat is.","shortLead":"A Heim Pál elutasítás okozta felháborodás lépéskényszerbe hozta a hivatalosságokat is.","id":"20190302_Marciusban_megveheti_az_allam_az_agyakat_a_beteg_gyerekeik_mellett_marado_szuloknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7c2add-0d37-4838-a98a-e042d2315b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Marciusban_megveheti_az_allam_az_agyakat_a_beteg_gyerekeik_mellett_marado_szuloknek","timestamp":"2019. március. 02. 18:59","title":"Már márciusban megveheti az állam az ágyakat a beteg gyerekeik mellett maradó szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]