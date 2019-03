Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc","c_author":"Szabó Gábor-Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait a gyerekeknek. Víziló és tigris koponyája, kígyó csontváza, tengeri sügér és számtalan más különlegesség is megtalálható itt. Mindegyik kézbe fogható, tapogatható, és a legnagyobb is elég könnyű ehhez. Ha pedig valamelyik véletlenül eltörne, bármikor lehet újat nyomtatni.","shortLead":"Egzotikus állatok csontjai segítségével magyarázzák el a pécsi állatkertben a különböző fajok anatómiai sajátosságait...","id":"20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d883043c-0b7c-4a56-84cb-33bf30eff5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d07c6c8-9ce7-4188-9ab9-f295ce6f6c4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_3d_nyomtatott_allat_csontvaz_pte_3d_modellek_pecsi_allatkert","timestamp":"2019. március. 16. 12:00","title":"3D-nyomtatott állatcsorda várja a bevetést Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a8ad31-cdf3-45b3-b71b-efda094317b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak alig 30 példány él belőlük a világon.","shortLead":"Már csak alig 30 példány él belőlük a világon.","id":"20190316_Lenyugozo_fotokkal_bucsuztak_a_60_eves_orias_agyaru_elefanttol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a8ad31-cdf3-45b3-b71b-efda094317b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70c401-8a15-426d-9c41-166928caea0e","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Lenyugozo_fotokkal_bucsuztak_a_60_eves_orias_agyaru_elefanttol","timestamp":"2019. március. 16. 14:41","title":"Lenyűgöző fotókkal búcsúztak a 60 éves óriás agyarú elefánttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609e10b6-e9b4-4792-95a4-34fb5921a9f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz hatóságok nem zárják ki, hogy gyilkosság áldozata lett a 33 éves Imane Fadil, aki azzal szerzett magának hírnevet, hogy rendszeres vendége volt az egykori olasz miniszterelnök, Silvio Berlusconi által szervezett „bunga-bunga” szexpartiknak.","shortLead":"Az olasz hatóságok nem zárják ki, hogy gyilkosság áldozata lett a 33 éves Imane Fadil, aki azzal szerzett magának...","id":"20190316_Gyilkossag_aldozata_lett_a_Berlusconifele_bungabunga_szexpartik_egyik_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=609e10b6-e9b4-4792-95a4-34fb5921a9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc713511-8b1d-4ff9-8492-1d768e8a2f2e","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Gyilkossag_aldozata_lett_a_Berlusconifele_bungabunga_szexpartik_egyik_sztarja","timestamp":"2019. március. 16. 12:40","title":"Gyilkosság áldozata lett a Berlusconi-féle „bunga-bunga” szexpartik egyik sztárja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok előnyeit egymással kombináló új erőforrással is elérhető lesz.","shortLead":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok...","id":"20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba31a6f-98ef-425a-aeda-c7fe4752bca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","timestamp":"2019. március. 16. 18:00","title":"Mazda 3-teszt: nyomokban MX-5 életérzést tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr faházában talált újság érdekelte. ","shortLead":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr...","id":"20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4322eaf-e094-47aa-977e-04d68ab859d7","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","timestamp":"2019. március. 16. 15:37","title":"Szibéria hétköznap – azaz videón a medvelátogatás a kunyhóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3eb64-99ae-48f6-b85b-ab4347af1406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A héten kiszivárgott hírek szerint szeptembertől már biztosan nem lesz tanítás a zánkai Erzsébet-tábor területén működő Egry József Szakgimnáziumban. Ez nemcsak a jelenlegi, mintegy 150 diák (és szüleik) számára jelent problémát, hanem azoknak is, akik ide jelentkeztek középiskolába.","shortLead":"A héten kiszivárgott hírek szerint szeptembertől már biztosan nem lesz tanítás a zánkai Erzsébet-tábor területén működő...","id":"20190316_Bizonytalan_a_bezarasra_itelt_zankai_szakiskola_diakjainak_es_tanarainak_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e3eb64-99ae-48f6-b85b-ab4347af1406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f38a88-cdfe-482d-8823-adcd737b4794","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Bizonytalan_a_bezarasra_itelt_zankai_szakiskola_diakjainak_es_tanarainak_sorsa","timestamp":"2019. március. 16. 20:05","title":"Bizonytalan a bezárásra ítélt zánkai szakiskola diákjainak és tanárainak sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70aeec1-2c64-48f2-a125-864fdec6f48d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edi Rama lemondását és ideiglenes kormány felállítását követelik. ","shortLead":"Edi Rama lemondását és ideiglenes kormány felállítását követelik. ","id":"20190316_Tobb_tizezren_tuntettek_Tiranaban_a_miniszterelnok_ellen_a_rendorseg_konnygazt_vetett_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70aeec1-2c64-48f2-a125-864fdec6f48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cefef3-b0d1-4e3e-ba1b-f497016f6e5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Tobb_tizezren_tuntettek_Tiranaban_a_miniszterelnok_ellen_a_rendorseg_konnygazt_vetett_be","timestamp":"2019. március. 16. 18:46","title":"Tízezrek tüntettek Tiranában a kormányfő ellen, a rendőrség könnygázt vetett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Rudolf Péterje vagy Kern Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f8544-2221-42e4-a70f-144474e21fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","timestamp":"2019. március. 16. 20:00","title":"Jéger Zsombor: Mindig van nálam egy-két csikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]