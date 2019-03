Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"velemeny","description":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","shortLead":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","id":"201911_konyorgok_szenteljuk_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae61e1-c809-4dbb-a635-f29a76b2b4d0","keywords":null,"link":"/velemeny/201911_konyorgok_szenteljuk_fel","timestamp":"2019. március. 17. 09:00","title":"Para-Kovács Imre: Könyörgök, szenteljük fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Üzletfosztogatásba torkollott szombaton a francia elit ellen tiltakozó sárgamellényesek legújabb tüntetése. A demonstráción most többen vettek részt, mint a korábbi hétvégeken.","shortLead":"Üzletfosztogatásba torkollott szombaton a francia elit ellen tiltakozó sárgamellényesek legújabb tüntetése...","id":"20190316_Parizsban_megint_elszabadult_a_pokol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be9545e-9364-49ad-8c12-24a6d8d7488e","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Parizsban_megint_elszabadult_a_pokol","timestamp":"2019. március. 16. 16:04","title":"Párizsban megint elszabadult a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e22208-57de-4d44-9fde-3b1814ad0105","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kicsiben és nagyban egyaránt működött a szocialista országok hiánygazdaságára épülő kereskedelmi rendszer, amely a rendszerváltás környékén élte virágkorát. A farmerezős, búvárszivattyús szovjet magánutak mellett ez volt az állami külkereskedelmi vállalatok, az \"impexek\" korszaka. A rendszer a rátermett üzletkötők egyfajta \"keltetőjeként működött, az ott szerzett tapasztalatok ma is sok hazai vállalat működését segítik. ","shortLead":"Kicsiben és nagyban egyaránt működött a szocialista országok hiánygazdaságára épülő kereskedelmi rendszer, amely...","id":"20190317_A_kageestes_csencseles_sefteles_sokaknak_volt_remek_uzleti_iskola_ami_ma_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e22208-57de-4d44-9fde-3b1814ad0105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91813ec-3447-42a3-9e56-7907c7bf22c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_A_kageestes_csencseles_sefteles_sokaknak_volt_remek_uzleti_iskola_ami_ma_hianyzik","timestamp":"2019. március. 17. 10:51","title":"A \"kágéestés\" csencselés, seftelés sokaknak volt remek üzleti iskola, ami ma hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok előnyeit egymással kombináló új erőforrással is elérhető lesz.","shortLead":"Japánból érkezett, de olaszosan izgalmas a dizájnja a Mazda új kompaktjának. És hamarosan a benzin- és dízelmotorok...","id":"20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf90d21-234f-4079-953b-a7e0b7088149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba31a6f-98ef-425a-aeda-c7fe4752bca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190316_a_harmas_az_uj_jeles_teszten_a_mazda_3_skyactiv","timestamp":"2019. március. 16. 18:00","title":"Mazda 3-teszt: nyomokban MX-5 életérzést tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","shortLead":"Rövid, de velős üzenetben küldte melegebb éghajlatra az öngyilkosságáról pletykáló lapot. ","id":"20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36886ef8-b0c5-4018-8900-84a942de3fec","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Mocskos_hazugok__Michael_Jackson_lanya_tagadja_hogy_ongyilkossagot_kiserlet_volna_meg","timestamp":"2019. március. 17. 13:46","title":"\"Mocskos hazugok\" - Michael Jackson lánya tagadja, hogy öngyilkosságot kísérelt volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdec1e3-7605-4973-9a4d-9899fcccf100","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy luxusautó azoknak, akik az alap S650-es modellt a kelleténél egy picit szűkösebbnek találják.","shortLead":"Egy luxusautó azoknak, akik az alap S650-es modellt a kelleténél egy picit szűkösebbnek találják.","id":"20190317_korbeneztunk_a_36_centimeterrel_megnyujtott_uj_mercedesmaybach_utastereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec1e3-7605-4973-9a4d-9899fcccf100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72e6ec4-4b0a-40e3-9b63-1b0805874b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190317_korbeneztunk_a_36_centimeterrel_megnyujtott_uj_mercedesmaybach_utastereben","timestamp":"2019. március. 17. 06:41","title":"Körbenéztünk a 36 centiméterrel megnyújtott új Mercedes-Maybach utasterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfc70fc-bd70-4c9c-ac69-c0e50f3c7c16","c_author":"Tőrös Balázs","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években az észak-amerikai kosárlabdaliga illetékesei is megtanulták, hogy amit a digitális átalakulás az egyik oldalon elvesz, azt a másikon visszaadja. ","shortLead":"Az elmúlt években az észak-amerikai kosárlabdaliga illetékesei is megtanulták, hogy amit a digitális átalakulás...","id":"201906__nba_kuzdelem_afigyelemert__egesz_palyas_letamadas__bekosarazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfc70fc-bd70-4c9c-ac69-c0e50f3c7c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88b565-6081-479b-92e2-82000ef33ee2","keywords":null,"link":"/tudomany/201906__nba_kuzdelem_afigyelemert__egesz_palyas_letamadas__bekosarazva","timestamp":"2019. március. 16. 19:00","title":"Ha bejönnek az NBA merész újításai, az több sportban is (sok) mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]