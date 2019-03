Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","shortLead":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","id":"20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440057cc-46d3-41b0-842e-b369459fdcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","timestamp":"2019. március. 17. 12:05","title":"Saját családvédelmi akciótervvel állt elő a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af0084f-dae0-49f4-9009-aa4d0cafff04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A liberális Caputová mellett a kormánypárti Maros Sefcovic jutott a második fordulóba. ","shortLead":"A liberális Caputová mellett a kormánypárti Maros Sefcovic jutott a második fordulóba. ","id":"20190317_Szlovak_elnokvalasztas_Caputova_kapta_a_legtobb_szavazatot_de_lesz_masodik_fordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af0084f-dae0-49f4-9009-aa4d0cafff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e04af6-558f-45e3-983a-46a614ed97b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Szlovak_elnokvalasztas_Caputova_kapta_a_legtobb_szavazatot_de_lesz_masodik_fordulo","timestamp":"2019. március. 17. 08:37","title":"Szlovák elnökválasztás: Caputová kapta a legtöbb szavazatot, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István volt a Bayer Show vendége, arról beszélt, az EU-t belülről kell megváltoztatni.\r

\r

","shortLead":"Hollik István volt a Bayer Show vendége, arról beszélt, az EU-t belülről kell megváltoztatni.\r

\r

","id":"20190318_A_kormanyszovivo_Bayernek_Az_EU_kockazatot_jelent_Magyarorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bea2f5-89b3-4122-9671-888855dc4975","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_A_kormanyszovivo_Bayernek_Az_EU_kockazatot_jelent_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 18. 10:34","title":"A kormányszóvivő Bayernek: \"Az EU kockázatot jelent Magyarországnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki nem vitte el az 1,4 milliárdot.","shortLead":"Senki nem vitte el az 1,4 milliárdot.","id":"20190317_Megint_nem_volt_telitalalat_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db688b-a0d9-464d-960b-6ae50ece17f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Megint_nem_volt_telitalalat_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. március. 17. 16:57","title":"Megint nem volt telitalálat a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6982a49-9f60-4402-9e61-5e877c5cc4c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágcsokorral érkezett.","shortLead":"Virágcsokorral érkezett.","id":"20190316_Zsenialis_foton_ahogy_Orban_bekukkant_a_Kossuth_Nagydijas_Torocsik_Mari_ablakan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6982a49-9f60-4402-9e61-5e877c5cc4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4073b9-6a5a-451f-ae75-f0fbf740f37a","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Zsenialis_foton_ahogy_Orban_bekukkant_a_Kossuth_Nagydijas_Torocsik_Mari_ablakan","timestamp":"2019. március. 16. 15:01","title":"Zseniális fotón, ahogy Orbán bekukkant a Kossuth Nagydíjas Törőcsik Mari ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy díjátadó összehozza a két rappert.","shortLead":"Egy díjátadó összehozza a két rappert.","id":"20190318_Curtis_es_Majka_ujra_egyutt_a_szinpadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b96659c-990d-475a-88d9-84c653587dd2","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Curtis_es_Majka_ujra_egyutt_a_szinpadon","timestamp":"2019. március. 18. 08:35","title":"Curtis és Majka újra együtt a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi a derekamat, és nem mondaná azt, hogy de szép vagy ma - többek között erről, valamint a sztárságról és a fiához fűződő kapcsolatáról is beszélt Udvaros Dorottya színésznő a HVG-nek adott portréinterjúban.","shortLead":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi...","id":"201911_udvaros_dorottya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b7335c-293c-4702-bb1f-8b12c27935c9","keywords":null,"link":"/kultura/201911_udvaros_dorottya","timestamp":"2019. március. 17. 10:00","title":"Udvaros Dorottya: Nem tartok igényt külső segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57265001-6110-4b67-b953-d38fb1f61b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kenneth Roth, a nemzetközi jogvédő szervezet ügyvezetője szerint Manfred Weber ultimátuma nem a probléma gyökerével foglalkozik. ","shortLead":"Kenneth Roth, a nemzetközi jogvédő szervezet ügyvezetője szerint Manfred Weber ultimátuma nem a probléma gyökerével...","id":"20190318_Uzent_a_Human_Rights_Watch_igazgatoja_itt_az_ideje_kizarni_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57265001-6110-4b67-b953-d38fb1f61b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a75665-0661-44c2-bf32-7dabefdb6829","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Uzent_a_Human_Rights_Watch_igazgatoja_itt_az_ideje_kizarni_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 18. 11:34","title":"Budapestről üzent a Human Rights Watch igazgatója: itt az ideje kizárni a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]