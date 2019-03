Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5a20b6a-0919-40b5-866e-81f75bc11a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi és egy nő ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. ","shortLead":"A két férfi és egy nő ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. ","id":"20190328_foti_csalad_futtatott_noket_nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a20b6a-0919-40b5-866e-81f75bc11a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69a1267-eab7-4644-9566-71dbbf3e9fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_foti_csalad_futtatott_noket_nemetorszagban","timestamp":"2019. március. 28. 05:58","title":"Fóti család futtatott magyar nőket Németországban – videók az elfogásukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","id":"20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c215cf4-1b50-48a0-aa88-955c2518bf41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 13:16","title":"Már Kalevala tér is van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8865c-89bb-45c9-8ca7-36af1ecc5ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) igazgatótanácsa szerdán elfogadta a szervezők javaslatát, miszerint a breaktánc szerepeljen a 2024-es párizsi olimpia műsorán.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) igazgatótanácsa szerdán elfogadta a szervezők javaslatát, miszerint a breaktánc...","id":"20190328_A_NOB_igazgatotanacsa_is_azt_javasolja_hogy_a_breaktanc_legyen_olimpiai_sportag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8865c-89bb-45c9-8ca7-36af1ecc5ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae6ed72-f135-4401-9a97-bb4271eeb51e","keywords":null,"link":"/sport/20190328_A_NOB_igazgatotanacsa_is_azt_javasolja_hogy_a_breaktanc_legyen_olimpiai_sportag","timestamp":"2019. március. 28. 07:12","title":"A NOB igazgatótanácsa is azt javasolja, hogy a breaktánc legyen olimpiai sportág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbe0c64-da3a-4a5c-8de6-a5a4df9619e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth-nagydíjas művész múlt héten került kórházba. ","shortLead":"A Kossuth-nagydíjas művész múlt héten került kórházba. ","id":"20190327_Hazaengedtek_a_korhazbol_Torocsik_Marit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfbe0c64-da3a-4a5c-8de6-a5a4df9619e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee977b-3d8e-4afe-9762-57030fd405f3","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Hazaengedtek_a_korhazbol_Torocsik_Marit","timestamp":"2019. március. 27. 15:04","title":"Hazaengedték a kórházból Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először egy személygépkocsi ment neki, majd egy harmadik autó is nekiütközött. ","shortLead":"Először egy személygépkocsi ment neki, majd egy harmadik autó is nekiütközött. ","id":"20190327_Fotok_Mindket_ajtaja_leszakadt_a_karambolozo_rendorautonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a14abb-ce9c-41f1-a956-4f8d225cc4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3534682c-ef6b-448c-88a6-9b1e69bb17f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Fotok_Mindket_ajtaja_leszakadt_a_karambolozo_rendorautonak","timestamp":"2019. március. 27. 19:19","title":"Fotók érkeztek a Dózsa György úti rendőrautó-balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","shortLead":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","id":"20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1591faa-f236-465d-b622-0d391d5c9012","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 29. 06:38","title":"Egy sztár elszórakozhat a rajongókkal, mert míg pénzt csinál, mindent elnéznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab82d6a-3aac-4982-b235-758d287e7f32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A volt keleti blokk kulturális ellenállásáról folyt nemzetközi kutatás a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével. Szamizdatok, beatmisés dokumentumok vagy éppen a Fekete Lyuk koncertfelvételeinek lelőhelyeit gyűjtötték össze. Miben különbözött a magyar disszidens kultúra a romántól vagy a csehszlováktól, és milyen tanulságokkal szolgál a 80-as évek undergroundja? Apor Péter történésszel beszélgettünk.","shortLead":"A volt keleti blokk kulturális ellenállásáról folyt nemzetközi kutatás a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével...","id":"20190328_Kulturalis_fuggetlenseg_nelkul_nincs_rendszervaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab82d6a-3aac-4982-b235-758d287e7f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1b7958-7512-4b0f-b22e-c7eecd9c7ff1","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Kulturalis_fuggetlenseg_nelkul_nincs_rendszervaltas","timestamp":"2019. március. 28. 11:22","title":"Ravasz trükkel játszották ki a magyar művészek a titkosszolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, ráadásul több terméken, például az intimbetéten figyelmeztetést kell elhelyezni. ","shortLead":"A tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, ráadásul több terméken, például...","id":"20190327_2021tol_betiltana_a_szivoszalakat_es_a_fulpiszkalokat_az_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd65ff52-d60f-4e90-95de-d8e364b410ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_2021tol_betiltana_a_szivoszalakat_es_a_fulpiszkalokat_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. március. 27. 19:06","title":"2021-től betiltaná a szívószálakat és a fülpiszkálókat az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]