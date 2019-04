Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69932f9c-f4ab-4c2b-88a0-56d5ad899b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Belize-nél található Nagy Kék Lyuk páratlan természeti csoda, mégis nagyon keveset tudunk arról, mi van az alján. Tudósok egy csoportja most új (és szomorú) információkhoz jutott erről. ","shortLead":"A Belize-nél található Nagy Kék Lyuk páratlan természeti csoda, mégis nagyon keveset tudunk arról, mi van az alján...","id":"20190405_nagy_kek_lyuk_buvar_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69932f9c-f4ab-4c2b-88a0-56d5ad899b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68206ee-f67f-43a2-9bce-d66ad5ef9bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_nagy_kek_lyuk_buvar_holttest","timestamp":"2019. április. 05. 19:03","title":"A kutatók is megdöbbentek, mi mindenre bukkantak a Nagy Kék Lyuk fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Oppo nemcsak a kamerát rejtené el a jövőben a készülék keretébe. Pontosabban: nem a kamerát rejtené el oda.","shortLead":"A jelek szerint az Oppo nemcsak a kamerát rejtené el a jövőben a készülék keretébe. Pontosabban: nem a kamerát rejtené...","id":"20190405_oppo_androidos_telefon_okostelefon_pup_up_kijelzo_keretbol_elobujo_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a4acfa-ec63-453d-92b6-c214423a4793","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_oppo_androidos_telefon_okostelefon_pup_up_kijelzo_keretbol_elobujo_kijelzo","timestamp":"2019. április. 05. 13:33","title":"Nézzük, de alig hisszük el, milyen okostelefonon gondolkodik az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","shortLead":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","id":"20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f7395-497a-477e-9ec5-5e4af594c06d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Schmidt Mária majdnem négymilliárdból csinál Puskás-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolnoki férfit két év fegyházbüntetésre ítélték.","shortLead":"A szolnoki férfit két év fegyházbüntetésre ítélték.","id":"20190405_Nem_akarta_hogy_targyaljak_ugyet_bombariadot_fujt_meg_tobb_bortont_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4690443b-8353-4be5-a90f-931f6ea44cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Nem_akarta_hogy_targyaljak_ugyet_bombariadot_fujt_meg_tobb_bortont_kapott","timestamp":"2019. április. 05. 15:23","title":"Nem akarta, hogy tárgyalják ügyét, bombariadót fújt, még több börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.","shortLead":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte...","id":"20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295bed2e-028b-4a15-adc6-231cf62743b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","timestamp":"2019. április. 05. 17:33","title":"A világ tíz legjobbja között van a magyarországi ECDL-képzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok minden volt igaz, amit egy teherautósofőr egy baleset kapcsán bejelentett.","shortLead":"Nem sok minden volt igaz, amit egy teherautósofőr egy baleset kapcsán bejelentett.","id":"20190405_baleset_teherauto_kotelezo_bizotsitas_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a01a3c-3147-48c3-89f4-d4e24d919dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_baleset_teherauto_kotelezo_bizotsitas_csalas","timestamp":"2019. április. 05. 15:22","title":"Az utasát írta be egy teherautós a baleset okozójaként, hogy megússza a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte vagy lelőtték – írta a 24.hu. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint meglehet, párja már meg is alapította új családját a régi otthonban.","shortLead":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte...","id":"20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365d0a1-5bc2-4322-8fe3-e8875b2dd5de","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","timestamp":"2019. április. 06. 16:01","title":"Biztosnak tűnik, hogy elpusztult az ország kedvenc gólyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","shortLead":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","id":"20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc9f75-c10c-4765-9efd-914e4fed5d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","timestamp":"2019. április. 06. 18:05","title":"Tiltakoznak a helyiek a Svábhegyre tervezett lakópark miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]