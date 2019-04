Egyértelmű üzenetet küldtek a fővárosi bírák a bírósági igazgatás egyszemélyes vezetőjének, Handó Tündének: a hétfői összebírói értekezleten a jelenlegi OBH-elnök támogatását élvező Polgáné Vida Judittal szemben, nagy többséggel Vadász Viktor elnöki pályázatát támogatták a Fővárosi Törvényszék élére – értesült a hvg.hu. Vadász 374 igen szavazatot kapott és 95 nemet, míg Polgárnét – aki a hírek szerint saját magát támogatta – csupán 98-an támogatták, és 349-en utasították el a pályázatát.

Mindez azt is jelenti, hogy a törvényszéket jelenleg megbízottként vezető Polgárnét csak akkor nevezheti ki Handó elnökké, ha ahhoz az Országos Bírói Tanács hozzájárulását is megszerzi. Erre pedig kevés esély látszik, a Handó ugyanis nem hajlandó tudomást venni az ő munkáját ellenőrző OBT-ről, csupán azt szajkózza, hogy törvénytelenül működik.

A fővárosi bírákat nem lehet bedarálni

– értékelte a történteket a hvg.hu bírósági forrása. Pedig az elnökválasztási kampányba még a kormánypárti sajtó is beszállt. A Magyar Nemzet folytatásos cikkben igyekezetet lejáratni Vadászt, többek között azért, mert felszólalt egy a Magyar Helsinki Bizottság által szervezett szakmai tanácskozáson.

Ehhez képest Polgárné előélete még izgalmasabb, bár erre a Magyar Nemzet szemérmesen nem tért ki. Pedig ő volt az, aki hat éve, a HVG által feltárt plágiumügy miatt kényszerült lemondani a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesi posztjáról. A bíróság Kisbíró című házi magazinjában ugyanis sajátjaként jegyezte mások, például Paulo Coelho írásait. Nem is akármilyeneket: „Az embernek kétféle attitűdje lehet az életben: az Építés vagy az Ültetés. Az építők munkája évekig is eltarthat, de egy napon véget ér. Akkor megállnak, és az általuk emelt falak szabják meg a határaikat. Az élet elveszíti értelmét, amint véget ér az építés” – írta például tavaszi üzenet gyanánt kollégáinak.

Az esetleges szerzőijog-sértések ügyében belső vizsgálat indult, Polgárné bocsánatot kért, majd hosszas gondolkodás után, bő egy héttel később lemondott a posztjáról is, amit elfogadott az OBH elnöke. De ezek után nem sokáig volt „egyszerű” tanácselnök, visszatérését – amellyel valósággal sokkolta a fővárosi bírákat – már mint igazgatási OBH-elnöki biztos készíthette elő.

Hiába próbálta azonban elnyerni a kollégái bizalmát – aminek érdekében bulit is szervezett, ahol ingyen sört vagy bort is adtak, és a kerületi bíróságon is bevezette a „honfoglalózást”, amikor az ott dolgozók egymással játszották a stratégiai társasjátékot – a jelek szerint nem jár sikerrel. Köszönhetően talán az ejtőernyős kinevezése és a kollégái által nehezményezett vezetési stílusa mellett az olyan akcióknak, mint a Pesti Központi Kerületi bíróság (PKKB) elnökének megbuktatási terve. Polgárné ugyanis létrehozott egy reformbizottságot a PKKB néhány bírájából, az elnök Kádárné Báló Ágnes tudta nélkül.

Indokra várva

Polgárné azután lehetett megbízott, hogy Handó kétszer is eredménytelennek nyilvánította a törvényszék elnöki pályázatát, amelyen csak a korábbi elnök, Fazekas Sándor indult.

Ahhoz ugyanis, hogy ma egy bíró feljebb léphessen a ranglétrán, pályáznia kell, ez a helyzet a vezetői posztoknál is. Ha egy állásra többen jelentkeznek, akkor a jelölteket a szakmai előéletükre kapott pontok, valamint az érintett bírói tanács véleménye alapján rangsorolják.

Az OBH elnökének a szerepe az elbíráláskor elvben csak formális, a gyakorlat szerint mégis minden rajta múlik. Csakhogy az elmúlt egy évben világossá vált, hogy az új összetételű OBT nem hajlandó bólogatójánosként viselkedni.

Márpedig az OBH-elnök a vele szembeni ellensúlyt megtestesítő tanács nélkül nem tudja a saját akaratát érvényesíteni. Eltérhet ugyan az elbírálás sorrendjétől, de ezt meg kell indokolnia. Olyan jelöltet viszont csak az OBT egyetértésével nevezhet ki, aki nem szerezte meg a bírósági tanácsok többségi támogatását. Márpedig a legnagyobb gond a Handó-féle jelöltekkel az, hogy első körben általában nem tudják elnyerni az érintett bírói testület bizalmát – ahogy azt most is kiderült. Az OBT egyetértését viszont már nem is igyekszik megszerezni Handó, aki többször is élesen kritizálta a testületet, tavaly júniusban egy rádióinterjúban például így:

Sajnálatosnak tartom azt (...), hogy néhány bírótársunk magáról és a kötelességeiről, a közösség iránti felelősségről megfeledkezve külföldre szalad, és elárulja a hazánkat.

Folytadódik a harc

2018-ban a bírósági vezetői pályázatok több mint fele eredménytelenül zárult. Tavaly hat elnök, illetve elnökhelyettes kapott megbízást az OBH elnökétől az eredménytelen pályázat után. A Handó tevékenységét ellenőrizni hivatott OBT legutóbb márciusban minősítette törvénysértőknek az OBH-elnök azon határozatait, amelyekkel az eredménytelennek nyilvánított vezetői pályázatok kiírása után ideiglenesen vezetőnek helyez át bírót egyik bíróságról a másikra.

Nagy kérdés, hogy mi lesz ezek után az ország legnagyobb bíróságával. Handó természetesen eredménytelenítheti az újabb fordulót is, és így az is könnyen lehet, hogy Vida marad továbbra is a megbízott elnök. Az azonban kiderült, hogy a fővárosi bírókkal nincs könnyű dolga, így különösen érdekes lesz látni, mit tesz annak érdekében, hogy mégis az ő akarata érvényesüljön.