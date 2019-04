Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt jediknek. ","shortLead":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt...","id":"20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3581f05d-a688-43f9-8dd2-d0dec5242cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","timestamp":"2019. április. 15. 19:03","title":"Izgalmas Star Wars-játék jön, a filmekből ismert történetet viszi tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak le. ","shortLead":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak...","id":"20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7693a70f-d6b0-457a-be77-ca6a85e0093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","timestamp":"2019. április. 16. 15:02","title":"Több mint száz környezetvédőt vettek őrizetbe Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tarlós azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, hogy egy \"értelmezhető összegről\" van szó. ","shortLead":"Tarlós azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, hogy egy \"értelmezhető összegről\" van szó. ","id":"20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b9703b-bba3-4519-8d84-0ebab8ed3ad0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","timestamp":"2019. április. 16. 15:37","title":"Budapest is pénzt küld a Notre-Dame újjáépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c422b1-2d15-4c0f-a4df-f6fa8936e93f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiskönyvbe foglalják össze a legfontosabbakat.","shortLead":"Kiskönyvbe foglalják össze a legfontosabbakat.","id":"20190416_A_kormany_kiokositja_a_vallalkozokat_igy_keruljek_el_a_korrupciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c422b1-2d15-4c0f-a4df-f6fa8936e93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f3c1f-3db6-4ed7-8e82-0bd704777654","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_kormany_kiokositja_a_vallalkozokat_igy_keruljek_el_a_korrupciot","timestamp":"2019. április. 16. 15:36","title":"A kormány kiokosítja a vállalkozókat, így kerüljék el a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52bea80-bfcc-4de9-8dbd-2b29b204d046","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A településen békében élt egymással mindenféle népség, egészen addig. Ami történt, máig felfoghatatlan és feldolgozhatatlan. A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjára édesapám, Balavány Vilmos emlékeiből jegyzeteltem.","shortLead":"A településen békében élt egymással mindenféle népség, egészen addig. Ami történt, máig felfoghatatlan és...","id":"20190416_Azok_az_idok_vissza_ne_jojjenek__egy_szemtanu_a_nagytetenyi_deportalasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d52bea80-bfcc-4de9-8dbd-2b29b204d046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b1da3d-80bb-4573-a1e0-721222263923","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Azok_az_idok_vissza_ne_jojjenek__egy_szemtanu_a_nagytetenyi_deportalasokrol","timestamp":"2019. április. 16. 13:55","title":"„Azok az idők vissza ne jöjjenek” – egy szemtanú a nagytétényi deportálásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós bürokrácia legfontosabb pozícióit a globális elit emberei töltik be a Terror Háza főigazgatója szerint, aki úgy látja, az ellenzéknek nincs politikai mondanivalója – mindezt a Bayer Show-ban mondta el.","shortLead":"Az uniós bürokrácia legfontosabb pozícióit a globális elit emberei töltik be a Terror Háza főigazgatója szerint, aki...","id":"20190415_Schmidt_Maria_Meg_akarjak_alazni_a_keleteuropai_orszagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c3130f-980c-4f72-a95b-9a0bd1f43dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Schmidt_Maria_Meg_akarjak_alazni_a_keleteuropai_orszagokat","timestamp":"2019. április. 15. 08:38","title":"Schmidt Mária: Meg akarják alázni a kelet-európai országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]