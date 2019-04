Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt a cég ügyvezető igazgatója jelentette be. ","shortLead":"Ezt a cég ügyvezető igazgatója jelentette be. ","id":"20190416_A_Total_energiavallalat_is_100_millio_eurot_iger_a_NotreDame_felujitasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4946b9ff-177a-431d-b3c1-52c04273deb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Total_energiavallalat_is_100_millio_eurot_iger_a_NotreDame_felujitasahoz","timestamp":"2019. április. 16. 14:53","title":"A Total energiavállalat is 100 millió eurót ígér a Notre-Dame felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre hirdetett nagy munkabeszüntetést.","shortLead":"A két órás figyelmeztető sztrájk után megegyezett a HungaroControll és a szakszervezet, nem tartják meg a jövő hétre...","id":"20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecae7ca-afd6-433a-9410-37fb755969da","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Megallapodtak_a_legiiranyitok_a_HungaroControllal_lefujtak_a_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Megállapodtak a légiirányítók a HungaroControllal, lefújták a sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsérék magyarázzák, miért léptek ki. Karácsony szerint már mindegy, csak legyen előválasztás.","shortLead":"Puzsérék magyarázzák, miért léptek ki. Karácsony szerint már mindegy, csak legyen előválasztás.","id":"20190417_Facebookkommentekben_veszekszik_Puzser_es_Karacsony_csapata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea355e80-0d4c-4dcf-a62e-d6f0b7bf52c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Facebookkommentekben_veszekszik_Puzser_es_Karacsony_csapata","timestamp":"2019. április. 17. 17:44","title":"Facebook-kommentekben veszekszik Puzsér és Karácsony csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március elején lett a világ legjobb kamerás mobilja a DxOMark tesztje alapján a Huawei P30 Pro, de úgy tűnik, mostantól osztoznia kell a dobogón.","shortLead":"Március elején lett a világ legjobb kamerás mobilja a DxOMark tesztje alapján a Huawei P30 Pro, de úgy tűnik, mostantól...","id":"20190416_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon_dxomark_kamera_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03f806b-40ef-4180-86bf-7758cec33d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon_dxomark_kamera_teszt","timestamp":"2019. április. 16. 16:03","title":"Felért a csúcsra a Samsung 5G-s mobilja, osztoznak a dobogón a Huawei P30 Próval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz a hálózat MTA-ról történő leválasztása eldöntött tény a kormány részéről.\r

\r

","shortLead":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz...","id":"20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1b4c26-78a6-4cbc-9c8c-0b2531ab2cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","timestamp":"2019. április. 17. 09:59","title":"Palkovicsék nem örülnek, hogy bekeményített az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis időre most ön is a NASA \"munkatársa\" lehet, az űrügynökség egyik projektéhez ugyanis olyan adatokra van szükségük, amiket az állampolgárokkal együtt tudnak a legkönnyebben begyűjteni. ","shortLead":"Kis időre most ön is a NASA \"munkatársa\" lehet, az űrügynökség egyik projektéhez ugyanis olyan adatokra van szükségük...","id":"20190417_nasa_icesat_2_muhold_fak_magassaga_meres_globe_observer_fotozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa559e86-e9c5-448f-b3c6-527f4c67d762","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_nasa_icesat_2_muhold_fak_magassaga_meres_globe_observer_fotozas","timestamp":"2019. április. 17. 19:03","title":"Megint segítséget kér a NASA, önnek is üzentek: mérjen már meg pár fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44675cd7-de13-4422-8841-7917bdf925de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevin Systrom és Mike Krieger 2018 őszén hagyta ott az Instagramot, miután összevesztek Mark Zuckerberggel. Most kiderült, valójában mi volt a szakítás oka.","shortLead":"Kevin Systrom és Mike Krieger 2018 őszén hagyta ott az Instagramot, miután összevesztek Mark Zuckerberggel. Most...","id":"20190417_instagram_facebook_integracio_mark_zuckerberg_kevin_systrom_mike_krieger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44675cd7-de13-4422-8841-7917bdf925de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6404e59-b702-4511-97c6-86f929c0adc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_instagram_facebook_integracio_mark_zuckerberg_kevin_systrom_mike_krieger","timestamp":"2019. április. 17. 15:03","title":"Kiderült a balhé oka: nagyon összerúgta a port Zuckerberggel az Instagram két alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f691a087-774e-4c2c-864a-9b5d5bc20f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A déli vasút fejlesztését felügyelheti a volt kancelláriaminiszter, ezt Orbán Viktor jelentette be Szabadkán.","shortLead":"A déli vasút fejlesztését felügyelheti a volt kancelláriaminiszter, ezt Orbán Viktor jelentette be Szabadkán.","id":"20190416_Lazar_Janos_vasut_szerbia_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f691a087-774e-4c2c-864a-9b5d5bc20f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a352843-d0b6-45a6-a08b-2e079312e9cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Lazar_Janos_vasut_szerbia_vonat","timestamp":"2019. április. 16. 08:52","title":"Lázár János teljhatalmat kapott a déli vasútvonal építésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]