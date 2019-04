Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek, ami sem a telefonnak, se a használójának nem tesz jót. ","shortLead":"A kínai DU Group több alkalmazását is törölte a Play Store felületéről a Google, mert titokban olyan dolgot művelnek...","id":"20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1c0a17-8047-460e-9dd8-d9cbded6319a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_android_selfie_camera_alkalmazas_mobilnet_akkumulator_du_group","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Androidos? Problémás alkalmazásokra bukkantak, az egyik a netet és az aksit is szívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc907b1b-d65f-44dd-98e3-c011069998db","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Az aszály a legelőket is sújtotta, a szárazság következménye, hogy idén kevesebb ikerbárány született. Az uniós átlag feletti felvásárlási ár biztosítja a birkatenyésztőknek a megélhetést, de terjeszkedni nem tudnak, mert minden föld foglalt. Lajkó Levente üllési juhtartónál jártunk. ","shortLead":"Az aszály a legelőket is sújtotta, a szárazság következménye, hogy idén kevesebb ikerbárány született. Az uniós átlag...","id":"20190418_magyar_barany_olaszorszag_husvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc907b1b-d65f-44dd-98e3-c011069998db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6296eb36-31d0-4904-949c-92b64d13fecd","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_magyar_barany_olaszorszag_husvet","timestamp":"2019. április. 18. 17:00","title":"Parlagfű-mentesítést is tartanak a magyar bárányok, mielőtt az olasz ünnepi asztalra kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező az egyes után párosban sem tudta kivívni a harmadik fordulóba jutást az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar teniszező az egyes után párosban sem tudta kivívni a harmadik fordulóba jutást az 5,2 millió euró (1,6...","id":"20190418_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3873294f-c846-496c-a2d6-f1a5655c5e6c","keywords":null,"link":"/sport/20190418_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo","timestamp":"2019. április. 18. 18:31","title":"Párosban sem jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","shortLead":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","id":"20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8969097-40f7-4086-84b3-7846aa93699f","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","timestamp":"2019. április. 20. 10:20","title":"Egy hónappal a határidő lejárta előtt már több ezren jelentkeztek a külképviseleti szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16647d-25a7-4cce-a37c-cd09bc2ada8c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Londoni elemzők: kiugró kiskereskedelmi forgalmat hozhat a nyárias brit húsvét.","shortLead":"Londoni elemzők: kiugró kiskereskedelmi forgalmat hozhat a nyárias brit húsvét.","id":"20190420_A_nyari_husvet_meg_a_Brexitet_is_enyhiti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d16647d-25a7-4cce-a37c-cd09bc2ada8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4867d6-4208-400e-878f-16cb16cb98d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_A_nyari_husvet_meg_a_Brexitet_is_enyhiti","timestamp":"2019. április. 20. 14:45","title":"A nyári húsvét még a Brexitet is enyhíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c903d2-c80e-47b4-ab02-1f8c7dd23bde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy P. László fegyvert és lőszert kért egy levélben a húgától, hogy meg tudjon szökni a Váci Fegyházból.","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy P. László fegyvert és lőszert kért egy levélben a húgától, hogy meg tudjon szökni a Váci...","id":"20190419_Bors_szokest_tervezett_a_Terez_koruti_robbanto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c903d2-c80e-47b4-ab02-1f8c7dd23bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc76d22d-208e-4622-85b8-6fae9599f2eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Bors_szokest_tervezett_a_Terez_koruti_robbanto","timestamp":"2019. április. 19. 21:19","title":"Bors: szökést tervezett a Teréz körúti robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","shortLead":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","id":"20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60a93be-b0c4-42e9-9326-174c229f5508","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","timestamp":"2019. április. 19. 09:35","title":"Nemcsak bátor, vakmerő volt egy sofőr Kabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CD-lemezek bár idejétmúlt eszközök, még mindig biztonságosnak tekinthetők, ha adattárolásról van szó. Napjaink egyik legfontosabb dokumentumát, a Mueller-jelentést is ezen adták ki. ","shortLead":"A CD-lemezek bár idejétmúlt eszközök, még mindig biztonságosnak tekinthetők, ha adattárolásról van szó. Napjaink egyik...","id":"20190418_cd_lemez_donald_trump_mueller_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d724e816-20f3-45e1-a290-0c5a1f3393a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ebfa59-86f2-49e6-bf8e-70a1afd72179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_cd_lemez_donald_trump_mueller_jelentes","timestamp":"2019. április. 18. 19:03","title":"CD-lemezeken szállították le a Trumpot vizsgáló jelentést, és nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]