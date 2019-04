Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f70b6606-0aea-4691-9106-38d40cb16fef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre Szatymaznál, a Budapest–Szeged-vasútvonalon késések várhatók.","shortLead":"Az autó tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre Szatymaznál, a Budapest–Szeged-vasútvonalon késések várhatók.","id":"20190424_Vonattal_utkozott_egy_auto_kesnek_a_szegedi_vonatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70b6606-0aea-4691-9106-38d40cb16fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a219c36-8560-47b5-aeee-43307fe8bf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Vonattal_utkozott_egy_auto_kesnek_a_szegedi_vonatok","timestamp":"2019. április. 24. 18:04","title":"Vonattal ütközött egy autó, késnek a szegedi vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7334d62-502d-4da9-b8b1-0ea0cca8cc78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Internet Watch Foundation (IWF) vizsgálata szerint az internetre kikerült pedofil képanyagok döntő részét hollandiai webcímekről terjesztik. ","shortLead":"Az Internet Watch Foundation (IWF) vizsgálata szerint az internetre kikerült pedofil képanyagok döntő részét hollandiai...","id":"20190424_pedofilia_pedofil_tartalom_kepek_hollandia_gyerekporno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7334d62-502d-4da9-b8b1-0ea0cca8cc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f7aaf4-cf2b-4308-a125-e65a06523fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_pedofilia_pedofil_tartalom_kepek_hollandia_gyerekporno","timestamp":"2019. április. 24. 13:33","title":"Aggasztó adatok: Hollandiából jön a sok pedofil tartalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4e0ed8-8279-4816-b1d5-5336ea892bef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jóval kisebb nemzetközi visszhangot vált ki Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csütörtöki csúcstalálkozója, mint Donald Trump és a phenjani diktátor két korábbi találkozója. Pedig sok szempontból döntő lehet, miben állapodik meg Vlagyivosztokban Putyin és Kim.","shortLead":"Jóval kisebb nemzetközi visszhangot vált ki Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető...","id":"20190424_Ha_nincs_Trump_nincs_felhajtas__Putyin_es_Kim_elso_csucstalalkozoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f4e0ed8-8279-4816-b1d5-5336ea892bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83437a63-e7cb-4596-aaa1-e466258cb648","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Ha_nincs_Trump_nincs_felhajtas__Putyin_es_Kim_elso_csucstalalkozoja","timestamp":"2019. április. 24. 21:55","title":"Nincs felhajtás, de döntő fontosságú lehet Putyin és Kim első csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694c1e6e-699d-4873-8b1f-bdc06aa474c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén be is mutatkozhat.","shortLead":"A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén...","id":"20190424_honda_civic_type_r_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694c1e6e-699d-4873-8b1f-bdc06aa474c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ac8632-515d-4da0-8a00-5064e34dced3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_honda_civic_type_r_2020","timestamp":"2019. április. 24. 15:20","title":"A Nürburgringen faragják még a frissített Honda Civic Type R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltérítettek egy népszerű videoszerkesztő szoftver letöltését kínáló weboldalt. Bár a hackerek ezúttal nem a mi régiónkat pécézték ki, azért jobb óvatosnak lenni az oldallal, mivel nem először esett ilyesfajta támadás áldozatául. ","shortLead":"Eltérítettek egy népszerű videoszerkesztő szoftver letöltését kínáló weboldalt. Bár a hackerek ezúttal nem a mi...","id":"20190424_vsdc_videoszerkeszto_szoftver_weboldala_feltortek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c56590-aaff-4346-8009-a4315e67bb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_vsdc_videoszerkeszto_szoftver_weboldala_feltortek","timestamp":"2019. április. 24. 12:03","title":"Ráfázhattak, akik letöltötték a népszerű videoszerkesztő szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","shortLead":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","id":"20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efca885b-4516-4ba9-baa2-74f401b9fe15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","timestamp":"2019. április. 23. 21:54","title":"Kiöntött a Balaton Keszthelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb6e06-00d2-42b7-b06e-e0b0416515bd","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Szeptemberig látogatható Szegeden az a tárlat, amelyen az elmúlt 25 év legfontosabb mobiljait láthatja a közönség. De vannak ott még ennél régebbi darabok is.","shortLead":"Szeptemberig látogatható Szegeden az a tárlat, amelyen az elmúlt 25 év legfontosabb mobiljait láthatja a közönség. De...","id":"20190425_mobiltelefonok_tortenete_gsm_motorola_sony_ericsson_nokia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb6e06-00d2-42b7-b06e-e0b0416515bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8926bb91-e8cf-4f9e-8a12-4bf693e59cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_mobiltelefonok_tortenete_gsm_motorola_sony_ericsson_nokia","timestamp":"2019. április. 25. 13:03","title":"Érdekes kiállítás nyílt Szegeden az elmúlt 25 év legérdekesebb mobiljaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Franciaországban, illetve Észak-Afrikában termesztett burgonya van helyette. ","shortLead":"Franciaországban, illetve Észak-Afrikában termesztett burgonya van helyette. ","id":"20190424_magyar_krumpli_burgonya_import","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb6cffe-33b3-4e29-9004-88af608fdedc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_magyar_krumpli_burgonya_import","timestamp":"2019. április. 24. 08:05","title":"Nincs már magyar krumpli a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]