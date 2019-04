Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4afe16-b427-47f4-8a1e-a713a604b777","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","timestamp":"2019. április. 28. 10:12","title":"Tóth Gabi gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21237148-4a4e-422c-82df-d4e6c80a1d2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mága Zoltán „apaként, zenészként és Budapest díszpolgáraként” is nagyon büszke.



","shortLead":"Mága Zoltán „apaként, zenészként és Budapest díszpolgáraként” is nagyon büszke.



","id":"20190428_Maga_Jennifer_dala_lett_iden_Budapest_dala_mutatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21237148-4a4e-422c-82df-d4e6c80a1d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226f2b76-eabe-49d7-aaa8-3e8d9affe277","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Maga_Jennifer_dala_lett_iden_Budapest_dala_mutatjuk","timestamp":"2019. április. 28. 10:34","title":"Mága Jenniferé lett idén Budapest dala. Így reagált a büszke édesapa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"405 forint lesz egy liter benzin szerdától, a gázolajé 411-re emelkedik.","shortLead":"405 forint lesz egy liter benzin szerdától, a gázolajé 411-re emelkedik.","id":"20190429_Dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294017b0-d0d5-445f-b044-b0dea2e552a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2019. április. 29. 15:05","title":"Ismét 400 forint fölé emelik a benzin árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár Kisvárdára az ukrajnai magyar beteg”. Most válaszolt a kórházigazgató.","shortLead":"Egyre feszültebb a helyzet a határhoz közeli városban, a Népszava korábbi cikkének a címe az volt, hogy „tolmáccsal jár...","id":"20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3520b24-e461-49f7-a702-2ed3f4741854","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Titkolja_a_kisvardai_korhaz_mennyi_ukranmagyar_kettos_allampolgart_lattak_el","timestamp":"2019. április. 29. 09:15","title":"Titkolja a kisvárdai kórház, mennyi ukrán-magyar kettős állampolgárt láttak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm.\r

\r

","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték...","id":"20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d94ab-e3e5-440d-be5a-09d58b9d3fe6","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","timestamp":"2019. április. 29. 09:26","title":"Minden rekordot megdöntött a Bosszúállók: Végjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan apró mágneses robotokat fejlesztettek ki amerikai mérnökök, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan ki tudnak lépni a véráramból, hogy gyógyszert szállítsanak a tumorba vagy a betegség uralta területre.","shortLead":"Olyan apró mágneses robotokat fejlesztettek ki amerikai mérnökök, amelyek a baktériumokhoz hasonlóan ki tudnak lépni...","id":"20190429_magneses_robot_gyogyszer_tumor_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4246a8-2559-4735-96fb-994f95dc75a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_magneses_robot_gyogyszer_tumor_fejlesztes","timestamp":"2019. április. 29. 21:00","title":"Apró mágneses robotok vihetik a gyógyszereket a tumorok belsejébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f141e728-e1af-40f4-9e86-f4754b7bd9b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legutóbb Zagyvaszántó térségében lángolt egy autó. Mindhárom esetről a Katasztrófavédelem számolt be.","shortLead":"A legutóbb Zagyvaszántó térségében lángolt egy autó. Mindhárom esetről a Katasztrófavédelem számolt be.","id":"20190428_gepkocsituz_zagyvaszanto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f141e728-e1af-40f4-9e86-f4754b7bd9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755f4005-afe3-4dd3-a29b-2588d3c8d16f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_gepkocsituz_zagyvaszanto","timestamp":"2019. április. 28. 12:45","title":"Három autó is kigyulladt az elmúlt néhány órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","shortLead":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","id":"20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98611c38-8def-455e-9ae6-08e931f058b6","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","timestamp":"2019. április. 28. 19:32","title":"Itt vannak a képek az idei I Bike Budapest 2019-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]