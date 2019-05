Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","shortLead":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","id":"20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dcabfb-f012-4177-98b0-580919c4ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","timestamp":"2019. május. 08. 13:03","title":"Nagy hír a playstationösöknek: jön az EA rég várt szolgáltatása és vele sok-sok új játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági rendszerek átalakítását jelentik.","shortLead":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági...","id":"20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7389b5-c22f-4b76-bc23-95083b4b9258","keywords":null,"link":"/elet/20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","timestamp":"2019. május. 09. 11:08","title":"A gazdasági rendszerek átalakítását követeli 200 klímavédő tudós Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai nagyváros vezetése azon dolgozik, hogy minél hamarabb teljesen eltűnjenek az utakról a belsőégésű motoros autók.","shortLead":"Az amerikai nagyváros vezetése azon dolgozik, hogy minél hamarabb teljesen eltűnjenek az utakról a belsőégésű motoros...","id":"20190508_csak_villanyautokat_akarnak_latni_los_angelesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ad92d9-04b8-4c02-bb2c-c504fa9b0caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_csak_villanyautokat_akarnak_latni_los_angelesben","timestamp":"2019. május. 08. 13:21","title":"Csak villanyautókat akarnak látni Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","shortLead":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","id":"20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f5cd7-afc9-4e12-b9f4-9360baa9637f","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","timestamp":"2019. május. 07. 16:23","title":"Ötvenmilliárdot fizet az MNB az államkasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két csúcsjelölt vitájában szóba került az is, hogy mit kellene tenni az EU elveit megsértő tagállamokkal szemben. ","shortLead":"A két csúcsjelölt vitájában szóba került az is, hogy mit kellene tenni az EU elveit megsértő tagállamokkal szemben. ","id":"20190508_Magyarorszag_is_tema_volt_Weber_es_Timmermans_vitajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0309ee9-86a7-480a-823c-7accd5f1ca51","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Magyarorszag_is_tema_volt_Weber_es_Timmermans_vitajaban","timestamp":"2019. május. 08. 07:15","title":"Magyarország is téma volt Weber és Timmermans vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014a5620-42b0-4122-8418-2d884375b3a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reggel nyolc óra óta vizsgáznak az érettségizők.","shortLead":"Reggel nyolc óra óta vizsgáznak az érettségizők.","id":"20190508_tortenelemerettsegi_vizsga_rovid_feladatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014a5620-42b0-4122-8418-2d884375b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020fdfd8-cb61-4854-897a-c676f320321f","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_tortenelemerettsegi_vizsga_rovid_feladatok","timestamp":"2019. május. 08. 08:42","title":"Határon túli magyarság, törökellenes küzdelmek – itt vannak az első hírek a történelemérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel nincs idő a Brexit kivitelezésére a választásokig, Nagy-Britanniában is megtartják az Európai Parlamenti választásokat, jelentette be David Lidington, a brit kabinetiroda vezetője.\r

\r

","shortLead":"Mivel nincs idő a Brexit kivitelezésére a választásokig, Nagy-Britanniában is megtartják az Európai Parlamenti...","id":"20190507_Most_mar_biztos_NagyBritanniaban_is_lesz_EPvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f3715-4b5e-45ef-bb7d-3d2d5c987d41","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Most_mar_biztos_NagyBritanniaban_is_lesz_EPvalasztas","timestamp":"2019. május. 07. 16:52","title":"Most már biztos: Nagy-Britanniában is lesz EP-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ralilegendák figyeljenek. ","shortLead":"Ralilegendák figyeljenek. ","id":"20190508_soror_valto_fulop_szigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4223888e-eb08-4fbb-8149-84fbb422729a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e8880b-2e7b-4f1a-bdfc-e4372762c714","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_soror_valto_fulop_szigetek","timestamp":"2019. május. 08. 14:43","title":"Ilyet még nem láttunk: lábbal vált sebességet ez a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]