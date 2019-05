Visszásnak tartja a főpolgármester, hogy a zuglói önkormányzat és Karácsony Gergely polgármester vizsgálja ki annak a parkolási szerződésnek a jogszerűségét, amit korábban ők kötöttek meg és most ők mondtak fel. A vizsgálatot a többi kerületre is kiterjesztenék.

Tarlós István az Atv.hu-nak erről szólva úgy fogalmazott:

Nem áll össze a történet.

A főpolgármester felidézte, hogy Karácsony Gergely korábban azt nyilatkozta élő tévéadásban: tudja, ez a szerződés "egy piszkos alku eredménye". Akkor azt is elismerte, hogy a kerületi parkolási rendszer üzemeltetése veszteséges, és közölte: azért volt kénytelen mégis aláírni a szerződést, mert az egész testület szembement vele. "Ha ez így volt, akkor hogy az ördögbe lehet, hogy azok vizsgálják ki ezt a szerződést, akik kötötték?" – vetette fel Tarlós.

Tarlós arról is beszélt, hogy Karácsony korábban még amiatt "duzzogott", hogy neki a főpolgármester nem a főnöke, így milyen alapon jelölne a főváros tagot a vizsgálat lefolytatására létrehozandó testületbe. Most pedig – folytatta Tarlós –, Zugló akar kijelölni bizottságot az összes többi kerületre és a fővárosra, ami azért is "érdekes", mert a fővárosnak egyetlenegy parkolási üzemeltetési szerződése nincsen, mert az összeset a kerületek kötötték.

Megemlítette azt is a főpolgármester, hogy Karácsony azt mondta, szerinte mégis nyereséges ez a parkolási vállalkozás. Ha mégis nyereséges, ellentétben a költségvetési rendeletükben foglaltakkal, akkor miért kellett azonnali hatállyal felmondani a szerződést? – tette fel a kérdést a főpolgármester. Az is kérdés – fűzte hozzá –, hogy milyen következményei lehetnek pénzügyileg és jogilag Zuglóra nézve a szerződés azonnali hatályú felmondásának.

Reggel dőlt el

Ahogy hírt adtunk róla, a Fidesz javaslatára hétfőn a képviselő-testület napirendre vette, és a kormánypárti, valamint a párbeszédes képviselők szavazataival döntött a kerület a helyi parkolási szerződés felmondásáról az üzemeltető cégekkel. Az ülésen arról is határoztak, hogy a kerületi lakosok számára június 13-tól ingyenes lesz a parkolás, az üzemetetési feladatokat pedig a továbbiakban az önkormányzat látja el. Akkor hozták létre a munkacsoportot is, amelyről Tarlós is nyilatkozott.

Áprilisban Karácsony Gergely már előállt egy, a mostanihoz hasonló javaslattal, azt azonban akkor leszavazta a Fidesz.

A mostani ülés elején az MTI beszámolója szerint nem értettek egyet a képviselők abban, hogy veszteséges vagy nyereséges-e a parkolás a kerületben. Fidesz–KDNP képviselői szerint a párbeszédes Karácsony Gergely hivatali ideje alatt megkötött parkolásüzemeltetési szerződések nyomán havi 1 millió forint vesztesége keletkezik a kerületnek, a polgármester viszont azt közölte, hogy a parkolás évi 47 millió forint nyereséggel működik a kerületben.

A polgármester hozzátette azt is, hogy éppen a fideszes képviselők szavazataival meghozott testületi döntés utasította őt arra, hogy fideszes hátterű cégekkel kössön szerződést a feladat ellátására.