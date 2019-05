Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dfecf2c-5f99-4a80-8fe8-1d0d9176719c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Momir Ilic nyártól segédedző lesz a kézilabdaklubnál. ","shortLead":"Momir Ilic nyártól segédedző lesz a kézilabdaklubnál. ","id":"20190521_momir_ilic_visszavonulas_veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dfecf2c-5f99-4a80-8fe8-1d0d9176719c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5713d09-3a10-44ed-8d3e-b04130aeb4dd","keywords":null,"link":"/sport/20190521_momir_ilic_visszavonulas_veszprem","timestamp":"2019. május. 21. 14:20","title":"Visszavonul a Veszprém sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","shortLead":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","id":"20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a418c4-2abf-43ac-9b02-db70f115b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Nem tud rosszul járni Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi látogatásán. Most elkészült a jelentéssel.","shortLead":"Több területen is aggasztó tendenciákat és gyakorlatot figyelt meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa magyarországi...","id":"20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ee3014-4d8a-4b2d-83aa-7f12057237d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Sulyosan_elmarasztalta_Orbanek_kormanyzasat_az_Europa_Tanacs_emberi_jogi_biztosa","timestamp":"2019. május. 21. 16:14","title":"Súlyosan elmarasztalta Orbánék kormányzását az Európa Tanács emberi jogi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b7ec86-48f1-4c27-b502-9479ddedb53c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kína észak részén lévő két tartományban, Santungban és Hopejben lévő hőszigetelőhab-gyárakban állítják elő a Földet védő ózonpajzsot romboló, 2010 óta betiltott CFC-gázokat. A Nature című folyóiratban megjelent cikk szerint az utóbbi években világszerte újra nő a veszélyes gázok kibocsátása.","shortLead":"A Kína észak részén lévő két tartományban, Santungban és Hopejben lévő hőszigetelőhab-gyárakban állítják elő a Földet...","id":"20190523_Megtalaltak_hogy_kik_gyartjak_az_ozonpajzsot_rombolo_betiltott_CFCgazokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b7ec86-48f1-4c27-b502-9479ddedb53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32111dca-d030-4564-88f5-14fd07d0c5fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Megtalaltak_hogy_kik_gyartjak_az_ozonpajzsot_rombolo_betiltott_CFCgazokat","timestamp":"2019. május. 23. 10:40","title":"Megtalálták, hogy kik gyártják az ózonpajzsot romboló, betiltott CFC-gázokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bécsi ügyvéd mutatta be az FPÖ frakcióvezetőjének a magát orosz oligarcha-rokonnak kiadó nőt, majd végül ők hívták el az azóta lemondott alkancellárt Ibizára, ahol az őt megbuktató videó készült.","shortLead":"Egy bécsi ügyvéd mutatta be az FPÖ frakcióvezetőjének a magát orosz oligarcha-rokonnak kiadó nőt, majd végül ők hívták...","id":"20190522_Gudenus_Strache_becsi_ugyved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e9ef59-5afb-4743-b254-814511ce40be","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Gudenus_Strache_becsi_ugyved","timestamp":"2019. május. 22. 17:55","title":"Egy rejtélyes bécsi ügyvéd is felsejlik a Strachét lebuktató videó mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első teljes előzetes a Downton Abbey mozifilmhez.","shortLead":"Megérkezett az első teljes előzetes a Downton Abbey mozifilmhez.","id":"20190521_Kiralyi_latogatassal_kenyezteti_rajongoit_a_Downton_Abbey_mozifilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c2ea1a-a351-4aed-9044-17ddddf27e18","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Kiralyi_latogatassal_kenyezteti_rajongoit_a_Downton_Abbey_mozifilm","timestamp":"2019. május. 21. 21:38","title":"Királyi látogatással kényezteti rajongóit a Downton Abbey mozifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most viszont kiderült, inkább új funkciókkal ruházza fel.","shortLead":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most...","id":"20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c88c07-4acf-4e1a-9fcc-a4842e1f1883","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 11:03","title":"Ha kedveli a Paintet, örülhet: nemhogy kivégzik, még jobbá is teszi a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","shortLead":"Munkagép segítségével kellett kiemelni a bajba jutott állatot. ","id":"20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db0a31b-18e8-4b8a-85ba-f82a64200df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ead37-327b-49ca-8405-f4a9a21d49f3","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Fotok_Vizaknabol_szedtek_ki_egy_lovat_a_tuzoltok_Zala_megyeben","timestamp":"2019. május. 22. 12:28","title":"Fotók: Vízaknából szedtek ki egy lovat a tűzoltók Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]