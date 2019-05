Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","shortLead":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","id":"20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d754a8e-04f2-4982-9eec-f2180d56946e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Tóta W.: Európa is egy macska, csak egy kicsit nagyobbacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége, ezért a szervezet egy online árajánlatadó rendszert fejlesztett szakemberek számára.","shortLead":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel...","id":"20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247eb483-93ce-4a91-8e7c-da7dd67c5bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","timestamp":"2019. május. 26. 22:33","title":"Vége a sajtpapírra firkált árajánlatoknak? Új rendszert kapnak a szakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét korrupció miatt.","shortLead":"Jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata...","id":"20190527_24_oran_belul_bortonbe_mehet_a_roman_kormanypart_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df734b2-aca1-4d84-b20d-4842927204d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_24_oran_belul_bortonbe_mehet_a_roman_kormanypart_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 13:14","title":"24 órán belül börtönbe mehet a román kormánypárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigieknél jóval hatékonyabb lett az a mesterséges intelligencia, ami az írott szöveget konvertálja emberi beszéddé.","shortLead":"Az eddigieknél jóval hatékonyabb lett az a mesterséges intelligencia, ami az írott szöveget konvertálja emberi beszéddé.","id":"20190527_microsoft_mestersges_intelligencia_szoveg_beszed_konverter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ba59cc-4988-47a6-83d4-069d15e49a70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_microsoft_mestersges_intelligencia_szoveg_beszed_konverter","timestamp":"2019. május. 27. 14:03","title":"A Microsoft megépítette a mesterséges intelligenciát, amitől sokkal tisztább lesz a robotok beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90e5ab2-4396-4e7c-b348-357d3f71c0c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital az előző választások napközbeni tendenciái alapján mondja ezt.","shortLead":"A Political Capital az előző választások napközbeni tendenciái alapján mondja ezt.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_adatok_political_capital","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b90e5ab2-4396-4e7c-b348-357d3f71c0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9987d89c-b03c-4541-b01b-273259477f89","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_adatok_political_capital","timestamp":"2019. május. 26. 12:59","title":"Rekord magasan, 42 százalékon zárhat a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","shortLead":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","id":"20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54903180-fc5a-439d-ba76-26c01de0e117","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","timestamp":"2019. május. 25. 18:28","title":"Központi véleménycikk jelent meg az összes kormányzati lapban arról, hogy hülyeség a kormánymédia központi vezérlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c075f7-20d8-40bb-acb1-9c1ba3b3b9d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megegyeztek a pártok, hogy nem plakátolnak összevissza. Aztán a választás előestéjén a Fidesz teleszórta az autókat szórólapokkal.","shortLead":"Megegyeztek a pártok, hogy nem plakátolnak összevissza. Aztán a választás előestéjén a Fidesz teleszórta az autókat...","id":"20190526_Esti_meglepetessel_keszult_a_Fidesz_az_autosoknak__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c075f7-20d8-40bb-acb1-9c1ba3b3b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ebf072-7d24-4942-8c67-6bd7959a89d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Esti_meglepetessel_keszult_a_Fidesz_az_autosoknak__video","timestamp":"2019. május. 26. 19:05","title":"Esti meglepetéssel készült a Fidesz az autósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyedmilliárdos nyereséget termelt a győri vállalkozás.","shortLead":"Negyedmilliárdos nyereséget termelt a győri vállalkozás.","id":"20190526_Jackpot_Egy_ev_alatt_megtizszerezte_nyereseget_a_gyori_kaszino","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0990a223-3242-4ed7-9054-5273209d02bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523c818b-e21c-4013-97ce-e3c438cacf57","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Jackpot_Egy_ev_alatt_megtizszerezte_nyereseget_a_gyori_kaszino","timestamp":"2019. május. 26. 19:16","title":"Jackpot: Egy év alatt megtízszerezte nyereségét a győri kaszinó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]