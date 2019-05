Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült, annyira pozitív a dolog fogadtatása, hogy most úgy döntöttek, minden fejlesztő számára elérhetővé teszik ezt a fajta hirdetési formát.","shortLead":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült...","id":"20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9aafe1-6144-4c0c-aebd-f5b9a0bc47e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 29. 17:33","title":"Hirdetésekkel töltik fel a facebookos játékokat, de ez nem feltétlenül rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Évekig tartó pereskedéshez vezethet, ha egy dolgozó munkaviszonyát nem megnyugtató módon szüntetik meg. Az Adózóba bemutatta a gyakori megszüntetési módokat.","shortLead":"Évekig tartó pereskedéshez vezethet, ha egy dolgozó munkaviszonyát nem megnyugtató módon szüntetik meg. Az Adózóba...","id":"20190528_Mikor_lehet_birosagon_megtamadni_a_munkaviszony_megszunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f788ff4-d0e0-4771-9f68-d56bba3da9a5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190528_Mikor_lehet_birosagon_megtamadni_a_munkaviszony_megszunteteset","timestamp":"2019. május. 28. 14:44","title":"Mikor lehet bíróságon megtámadni a munkaviszony megszüntetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aafdb1f-fd25-4702-8db1-ae14361b3a44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most az alapanyagárak is megugrottak, ezért a szakmai szövetség felmelegítené a témát.","shortLead":"Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most...","id":"20190528_A_dragulo_zoldseg_es_hus_miatt_ismet_az_afa_csokkenteseert_lobbiznak_a_menzak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aafdb1f-fd25-4702-8db1-ae14361b3a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c60642-f683-4928-9b45-d4bda6aa7ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_A_dragulo_zoldseg_es_hus_miatt_ismet_az_afa_csokkenteseert_lobbiznak_a_menzak","timestamp":"2019. május. 28. 07:15","title":"Túl drága a zöldség és a hús, ismét áfacsökkentésért lobbiznak a menzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas órajelen képes működni. ","shortLead":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas...","id":"20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49b5004-4de0-4dee-b69d-508d3b53825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","timestamp":"2019. május. 28. 10:03","title":"Ez ütős lesz: 8x5 GHz-es processzort készül kiadni az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932afeb-6664-4c50-9bf1-bd86ac384c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu-hoz is eljutott a pletyka, a Momentum elindítaná az egykori LMP-s társelnököt, Szél Bernadettet Tarlós István ellen. De a pletyka csak pletyka maradt, úgy tűnik.","shortLead":"A hvg.hu-hoz is eljutott a pletyka, a Momentum elindítaná az egykori LMP-s társelnököt, Szél Bernadettet Tarlós István...","id":"20190528_Szel_Bernadett_Nem_lesz_a_Momentum_fopolgarmesterjeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3932afeb-6664-4c50-9bf1-bd86ac384c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e67289-6847-4463-85ee-c50bfe826401","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Szel_Bernadett_Nem_lesz_a_Momentum_fopolgarmesterjeloltje","timestamp":"2019. május. 28. 15:38","title":"Szél Bernadett: Nem leszek a Momentum főpolgármester-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0469de6e-8e2c-4f32-9622-41da8069b160","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit első fokon robbanóanyaggal és radioaktív anyaggal visszaélés bűntettében találták bűnösnek. ","shortLead":"A férfit első fokon robbanóanyaggal és radioaktív anyaggal visszaélés bűntettében találták bűnösnek. ","id":"20190528_Felfuggesztettet_kapott_a_hobbibol_robbantgato_kaposvari_vegyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0469de6e-8e2c-4f32-9622-41da8069b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5638bbf0-c3d1-46ed-8fef-65c63a85a426","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Felfuggesztettet_kapott_a_hobbibol_robbantgato_kaposvari_vegyesz","timestamp":"2019. május. 28. 21:34","title":"Felfüggesztettet kapott a hobbiból robbantgató kaposvári vegyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b690a88c-0a43-4aa6-8f2a-b72d5767e80a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét halálos áldozata biztosan van annak a hajóbalesetnek, amely szerda este történt Budapesten, a Parlament előtt. A hajón 35 ember utazott, két fős magyar személyzet mellett dél-koreai utasok voltak a fedélzeten. A hajó egy ütközés következtében, másodpercek süllyedhetett el. Huszonegy embert még keresnek. A baleset másik részeséhez, egy nagyméretű hajóhoz rendőrök szálltak ki az éjjel.","shortLead":"Hét halálos áldozata biztosan van annak a hajóbalesetnek, amely szerda este történt Budapesten, a Parlament előtt...","id":"20190529_Hajobaleset_tortent_Budapesten_a_Dunan_embereket_kellett_kimenteni_a_vizbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b690a88c-0a43-4aa6-8f2a-b72d5767e80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360a8bd7-9ee0-4c53-a0c3-172383471c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Hajobaleset_tortent_Budapesten_a_Dunan_embereket_kellett_kimenteni_a_vizbol","timestamp":"2019. május. 29. 22:14","title":"Két hajó ütközött a Parlamentnél, heten meghaltak, több embert még keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely egyes hírek szerint összeütközhetett Hableány nevű hajóval. A balesetnek hét halálos áldozata van, huszonegy ember pedig eltűnt. ","shortLead":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely...","id":"20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f427b5-b9a0-449c-bc99-fb2e262bd79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","timestamp":"2019. május. 30. 03:20","title":"Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagyméretű hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]