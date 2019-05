Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eb7c796-12ab-4bd4-b3ef-ee2059e0436f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Milyen volt felnőtté válni 1939 és 1945 között? És miben mutat hasonlóságot az akkor élő kamaszok élete a mával? A témát a KV Társulat Kedves Én! című darabja járja körül. Szenteczki Zita rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"Milyen volt felnőtté válni 1939 és 1945 között? És miben mutat hasonlóságot az akkor élő kamaszok élete a mával...","id":"20190530_Kamaszok_akiket_a_tortenelem_traumatizalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eb7c796-12ab-4bd4-b3ef-ee2059e0436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f2bb36-609e-4f08-8628-9aa247acc2ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Kamaszok_akiket_a_tortenelem_traumatizalt","timestamp":"2019. május. 30. 15:16","title":"Kamaszok, akiket a történelem traumatizált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb13bd4-b47d-4a22-b02c-cd7d99cee33c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a OnePlus is nagyjából hasonló specifikációval kínálja a csúcsmobilját, ezért egy sebességtesztben próbálták eldönteni, melyik az erősebb.","shortLead":"A Samsung és a OnePlus is nagyjából hasonló specifikációval kínálja a csúcsmobilját, ezért egy sebességtesztben...","id":"20190530_samsung_galaxy_s10_plus_oneplus_7_pro_okostelefon_sebessegteszt_phonebuff","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb13bd4-b47d-4a22-b02c-cd7d99cee33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff73a373-f806-4775-aee3-10116bb1715a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_samsung_galaxy_s10_plus_oneplus_7_pro_okostelefon_sebessegteszt_phonebuff","timestamp":"2019. május. 30. 08:33","title":"Videó: Összeeresztették a Samsung és a OnePlus csúcsmobilját, ez lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","shortLead":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","id":"20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e5e9e-8fe4-418d-be32-459c2539be01","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","timestamp":"2019. május. 30. 14:10","title":"Egy sorozatgyilkos áldozatával randizott Ashton Kutcher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyet erősített a Néppárt a legutóbbi mandátumbecslés óta, továbbra sincs szükségük a Fideszre ahhoz, hogy a legnagyobb frakció legyen az övék.","shortLead":"Egy helyet erősített a Néppárt a legutóbbi mandátumbecslés óta, továbbra sincs szükségük a Fideszre ahhoz...","id":"20190529_Frissitettek_az_EPmandatumbecslest_a_Neppartnal_orulhetnek_az_uj_eredmenynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5d9df7-5592-42a6-b714-5c5508d9b236","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Frissitettek_az_EPmandatumbecslest_a_Neppartnal_orulhetnek_az_uj_eredmenynek","timestamp":"2019. május. 29. 15:49","title":"Frissítették az EP-mandátumbecslést, a Néppártnál örülhetnek az új eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áldozatok megtalálási helye és kiemelésük időpontja is látható azon a térképen, amit a rendőrség tett közzé a dunai hajóbalesetet követően. ","shortLead":"Az áldozatok megtalálási helye és kiemelésük időpontja is látható azon a térképen, amit a rendőrség tett közzé a dunai...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81789979-8e4d-4185-9fb3-426382d8aae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d84ebfa-20cf-42fa-b750-16211baeb5c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_aldozatok","timestamp":"2019. május. 30. 19:33","title":"Térképre tette a rendőrség, hol találták meg a dunai hajóbaleset eddigi áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7875543-3a11-4e01-bb80-861090c86ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erősebb középkategóriás androidos telefonok közé érkezett a Motorola újdonsága. Nem kell drága telefont vennie annak, aki 5G-s hálózatot szeretne használni, a készülék ugyanis egy ügyes megoldással 5G-képessé tehető.","shortLead":"Az erősebb középkategóriás androidos telefonok közé érkezett a Motorola újdonsága. Nem kell drága telefont vennie...","id":"20190530_motorola_moto_z4_5g_moto_moddal_kozepkategorias_androidos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7875543-3a11-4e01-bb80-861090c86ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53af0a9c-aedb-4af9-bc2a-acbe168bba8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_motorola_moto_z4_5g_moto_moddal_kozepkategorias_androidos_telefon","timestamp":"2019. május. 30. 17:33","title":"5G-s is, meg nem is a Motorola legújabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bipoláris betegségben szenvedőknek készített gyógyszerről derült ki, hogy bővült az alkalmazhatósága a tengerentúlon. ","shortLead":"A bipoláris betegségben szenvedőknek készített gyógyszerről derült ki, hogy bővült az alkalmazhatósága a tengerentúlon. ","id":"20190529_Pezsgot_bonthatnak_a_Richternel_megugorhat_a_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e277e2dc-bd6f-4f04-81db-ff85b2889825","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Pezsgot_bonthatnak_a_Richternel_megugorhat_a_bevetel","timestamp":"2019. május. 29. 12:38","title":"Pezsgőt bonthatnak a Richternél, megugorhat a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős sodrás és víznyomás életveszélyes körülményeket teremtenek a búvárok számára. ","shortLead":"Az erős sodrás és víznyomás életveszélyes körülményeket teremtenek a búvárok számára. ","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_elullyedt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44126418-586b-4fbe-8015-53f1b489ace7","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_elullyedt","timestamp":"2019. május. 30. 15:17","title":"Szakértő: még napokba telhet, mire kiemelik a Dunába süllyedt sétahajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]