Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","id":"20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1863e8cb-f3dc-460a-a38f-06f1e08cfcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","timestamp":"2019. május. 29. 14:29","title":"Újabb fordulat a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentes ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évek erős áremelkedése következtében a bankok kezdenek óvatossá válni. Ma már nem evidens, hogy egy 30 millió Ft-ért vásárolt ingatlanról a bank azt gondolja, hogy neki is 30 millió Ft-ot ér. Miért van ennek jelentősége? ","shortLead":"Az elmúlt évek erős áremelkedése következtében a bankok kezdenek óvatossá válni. Ma már nem evidens, hogy egy 30 millió...","id":"20190530_Egyre_ovatosabbak_a_bankok_ami_nagy_pofon_lehet_a_lakashiteleseknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef155574-0e09-4949-822c-0e8d8c5e1e12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Egyre_ovatosabbak_a_bankok_ami_nagy_pofon_lehet_a_lakashiteleseknek","timestamp":"2019. május. 30. 14:25","title":"Egyre óvatosabbak a bankok, ami nagy pofon lehet a lakáshiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszázmillió forinttal nőtt a soproni kaszinó üzemeltetőjének árbevétele, így a profit is 140 millióval nagyobb lett a 2017-esnél.","shortLead":"Hatszázmillió forinttal nőtt a soproni kaszinó üzemeltetőjének árbevétele, így a profit is 140 millióval nagyobb lett...","id":"20190530_Milliardos_osztalekot_fizetett_Garancsi_kaszinos_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e557-ddac-4511-98df-09c21def5a3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Milliardos_osztalekot_fizetett_Garancsi_kaszinos_cege","timestamp":"2019. május. 30. 17:52","title":"Milliárdos osztalékot fizetett Garancsi kaszinós cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Változnak a labdarúgás szabályai.","shortLead":"Változnak a labdarúgás szabályai.","id":"20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c8a9d-b66e-4a9c-99a1-8530642390aa","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","timestamp":"2019. május. 31. 07:14","title":"Holnaptól a focibíró is kaphat sárga lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet megrendelni. ","shortLead":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet...","id":"20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a52671-1ab2-40a7-bd70-64c38b69cf18","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","timestamp":"2019. május. 29. 13:21","title":"Győrben készül az első Audi, amit kizárólag online lehet megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","shortLead":"A színész a bíróságon tett vallomást egy sorozatgyilkossági ügyben.","id":"20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded8d1aa-c2f0-49cb-8865-0f3e40058475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e5e9e-8fe4-418d-be32-459c2539be01","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Egy_sorozatgyilkos_aldozataval_randizott_Ashton_Kutcher","timestamp":"2019. május. 30. 14:10","title":"Egy sorozatgyilkos áldozatával randizott Ashton Kutcher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e4d598-13ed-40fa-90cc-73f34dfc5547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos rekordideje: 31 perc 49 másodperc és 46 századmásodperc.","shortLead":"A hivatalos rekordideje: 31 perc 49 másodperc és 46 századmásodperc.","id":"20190529_tuk_tuk_rekord_nurburgring","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e4d598-13ed-40fa-90cc-73f34dfc5547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178f00f0-5996-4c27-a228-8ccc2648e64b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_tuk_tuk_rekord_nurburgring","timestamp":"2019. május. 29. 12:29","title":"Egy tuk-tukkal is végigzúztak a Nürburgingen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél – mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.","shortLead":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel...","id":"20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02834773-cdab-4f84-a7f1-fa7bf91bec47","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","timestamp":"2019. május. 30. 08:26","title":"Dunai hajóbaleset: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]