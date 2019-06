Ismét hitet tett a kormány menekültügyi külpolitikájának alapvetései mellett. Szijjártó Péter a szíriai és iraki háború következményeit kezelő európai segélyprogramról tartott tanácskozást követően mondta el, hogy a világ csak annyit lát a magyar migrációs politikából, hogy a kormány dönthessen arról, ki léphet be az országba, ki a menekült, ki nem (az egyik menekült bejáratos a KKM-be, a másik legfeljebb a szerb határnál találhatja magát éjnek évadján terhesen), illetve megvédjük a határokat, nem engedünk be illegális menekülteket, és ragaszkodunk a kulturális gyökereinkhez. Arról senki nem beszél, mondja Szijjártó, hogy a kormány segít is, "a migrációt kiváltó okokat fel kell számolni, és segíteni kell, hogy mindenki a hazájában békében élhessen vagy oda minél előbb visszatérhessen", áll a KKM közleményében.

Erről az "ott kell segíteni, ahol baj van" elvről kevés szó esik, egyrészt a kormány a Hungary Helpsen keresztül templomokat és iskolákat épít újjá Szíriában és Irakban, amivel semmi baj nincs, de mi van a másik elvvel, a menekültek hazatérésének kérdésével? Nemrég Bécsben voltam, találkoztam ott élő szíriai menekültekkel, akiknek az osztrák állam mindenféle képzéseket nyújt, segíti például az orvos végzettségűek diplomájának honosítását, ami nem olyan egyszerű dolog, évekig is eltarthat. Kérdeztem két szír orvost, hogy visszatérnének-e Szíriába, ha teljesen megszűnnének a harcok. Kinevettek – hát hogy is térnének vissza oda, ahol a politikai rendszer, az Asszad-rezsim van továbbra is hatalmon, ami konkrétan diktatúra, elnyomja saját népét? Tehát még ha teljesen véget is ér a szörnyű, 2011-ben kitört polgárháború, ezek az emberek nem térnének vissza egy diktatúrába.

A kormány vajon mit tesz azért, hogy a problémát jelentő Asszad-rezsim megbukjon? Miközben a szír vezető legfőbb támogatója Vlagyimir Putyin. Vagy arra gondolnak Szijjártóék, hogy egy sima, nem polgárháborús diktatúra már elég élhető ahhoz, hogy oda visszatérjenek az onnan elüldözöttek? (A Mianmarral épített baráti viszony alapján úgy tűnik, egy kis etnikai tisztogatás sem képez erkölcsi problémát.) Vajon a rákosista Magyarországra visszaküldtek volna disszidált magyarokat?