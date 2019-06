Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három dél-koreai utast keresnek.","shortLead":"Még három dél-koreai utast keresnek.","id":"20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45223e02-d098-4e67-998d-6442f68d6952","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 14. 10:48","title":"Nonstop keresi a rendőrség a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt még csak nem is mindenki számára alakul át.","shortLead":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt...","id":"201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2c0e3-1249-4994-a996-fecf876123ea","keywords":null,"link":"/tudomany/201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","timestamp":"2019. június. 15. 08:00","title":"Egyszerűen bonyolódik az Apple imádott-utált rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert programbemutató rendezvényen megint odamondott mindenkinek. ","shortLead":"Puzsér Róbert programbemutató rendezvényen megint odamondott mindenkinek. ","id":"20190615_Puzser_szerint_minden_fopolgarmesterjelolt_az_o_koncepciojabol_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35b1c42-b572-432d-8189-2de5c815482d","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Puzser_szerint_minden_fopolgarmesterjelolt_az_o_koncepciojabol_lopott","timestamp":"2019. június. 15. 12:53","title":"Puzsér szerint minden főpolgármester-jelölt az ő koncepciójából lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cb7685-7ac1-4b36-8c47-75bc9b93d62f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen heti két óra kell a jobb életminőséghez. ","shortLead":"Összesen heti két óra kell a jobb életminőséghez. ","id":"20190614_Jo_hir_egy_parkban_uldogelessel_is_segithet_az_egeszsegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cb7685-7ac1-4b36-8c47-75bc9b93d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71784f84-bc72-4ab3-8197-1b6aca8c0987","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Jo_hir_egy_parkban_uldogelessel_is_segithet_az_egeszsegen","timestamp":"2019. június. 14. 21:07","title":"Jó hír: egy parkban üldögéléssel is segíthet az egészségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9abeec-c4a4-4bac-9f69-bd7a4c24973f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ukrán maffiától kapott megbízást.","shortLead":"Az ukrán maffiától kapott megbízást.","id":"20190614_Beismerte_a_Prisztasgyilkossagot_Rohac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9abeec-c4a4-4bac-9f69-bd7a4c24973f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856c3185-41b2-4beb-8d26-ffe766945028","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Beismerte_a_Prisztasgyilkossagot_Rohac","timestamp":"2019. június. 14. 12:11","title":"Beismerte a Prisztás-gyilkosságot Rohác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","shortLead":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","id":"20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e05f1a3-36d5-40a0-ba6e-fae8dc878ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 14. 11:53","title":"Drága fotó készült több gyorshajtóról Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autóval ütközött össze Terézvárosban. A forgalmat rendőrök irányítják.","shortLead":"Egy autóval ütközött össze Terézvárosban. A forgalmat rendőrök irányítják.","id":"20190614_Sulyosan_megserult_egy_motoros_Budapest_VI_keruleteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c502015-e734-4375-884d-72d59f0b952f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Sulyosan_megserult_egy_motoros_Budapest_VI_keruleteben","timestamp":"2019. június. 14. 13:13","title":"Súlyosan megsérült egy motoros Budapest VI. kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták a dunaújvárosi férfit. ","shortLead":"Hamar elfogták a dunaújvárosi férfit. ","id":"20190615_rtl_video_rendorseg_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785dbb80-d888-4999-844b-910d2343d7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_rtl_video_rendorseg_fenyegetes","timestamp":"2019. június. 15. 18:20","title":"Az RTL-hez futott be a fenyegető videó, a feltöltője börtönbe kerülhet miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]