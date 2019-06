Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481968bd-431e-4010-9a34-58e55e50a1c0","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az állambiztonsági szolgálatok utolsó nagy erőbedobásainak egyike volt Nagy Imre és társai újratemetése, de már csak furcsa kibicként vettek abban részt. A folyamatot megállítani nem, legfeljebb már csak befolyásolni akarhatták, a hatalmas igyekezetben két ügynöktől is szó szerint ugyanaz a jelentés született. ","shortLead":"Az állambiztonsági szolgálatok utolsó nagy erőbedobásainak egyike volt Nagy Imre és társai újratemetése, de már csak...","id":"20190616_Orban_Viktor_tul_erosen_beszelt_ennek_ma_mar_semmi_ertelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481968bd-431e-4010-9a34-58e55e50a1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30e65f0-d38d-40bd-be1a-549ee728bbd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Orban_Viktor_tul_erosen_beszelt_ennek_ma_mar_semmi_ertelme","timestamp":"2019. június. 16. 15:00","title":"“Orbán Viktor túl erősen beszélt, ennek ma már semmi értelme”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Napszurast_kapott_a_Magyar_Nemzet_a_V4ek_diadalat_latjak_a_zsugorodasukban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83fc7da-c8cc-48bf-84df-7b18d9b1dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Napszurast_kapott_a_Magyar_Nemzet_a_V4ek_diadalat_latjak_a_zsugorodasukban","timestamp":"2019. június. 18. 09:51","title":"Napszúrást kapott a Magyar Nemzet: a V4-ek diadalát látják a zsugorodásukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Rooftop Cinema szerint lenyúlták a koncepciójukat, ezért perelni fog. ","shortLead":"A Budapest Rooftop Cinema szerint lenyúlták a koncepciójukat, ezért perelni fog. ","id":"20190617_Masik_ceg_turta_ki_a_corvinos_tetomozit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76adb23a-2044-4d6b-82dd-5a5a1c4b657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4139c666-73cc-4e50-9f90-6002f22cb51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Masik_ceg_turta_ki_a_corvinos_tetomozit","timestamp":"2019. június. 17. 10:42","title":"Másik cég túrta ki a corvinos tetőmozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c37eb7-6b83-4572-b91e-7c7b034daeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","timestamp":"2019. június. 16. 15:32","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos depressziója alakult ki a férfinak a támadás után, végül végzett magával. Ő a párizsi támadássorozat 131. halálos áldozata. ","shortLead":"Súlyos depressziója alakult ki a férfinak a támadás után, végül végzett magával. Ő a párizsi támadássorozat 131...","id":"20190617_A_Bataclanmerenylet_aldozatakent_ismertek_el_egy_ferfit_aki_azota_lett_ongyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcba70ab-d969-4001-a85c-5d68d528abfc","keywords":null,"link":"/elet/20190617_A_Bataclanmerenylet_aldozatakent_ismertek_el_egy_ferfit_aki_azota_lett_ongyilkos","timestamp":"2019. június. 17. 12:41","title":"A Bataclan-merénylet áldozataként ismertek el egy férfit, aki azóta lett öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbe10de-0d97-4009-9b86-2aeb86c4ebe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket Orbán Viktor küldött a néppárti \"bölcsek tanácsának\".","shortLead":"Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket Orbán Viktor küldött a néppárti \"bölcsek...","id":"20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_rompuy_europai_neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bbe10de-0d97-4009-9b86-2aeb86c4ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f54540e-fe91-4088-828b-f700db438186","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_rompuy_europai_neppart","timestamp":"2019. június. 17. 20:04","title":"Nem győzték meg a bölcseket Orbán válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","shortLead":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","id":"20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8184f8f-e3a7-4ebd-8152-f1963536008a","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","timestamp":"2019. június. 17. 16:30","title":"Tett egy nagyon szimpatikus gesztust a Pride-nak a Queens of the Stone Age","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oldalára borult és kigyulladt egy kamion az autópályán, egyik irányba sem engedik a forgalmat.","shortLead":"Oldalára borult és kigyulladt egy kamion az autópályán, egyik irányba sem engedik a forgalmat.","id":"20190617_Kigyulladt_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd6551f-7d12-47fd-a993-3e3aaca1f3f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Kigyulladt_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","timestamp":"2019. június. 17. 07:59","title":"Kigyulladt kamion miatt zárták le az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]