Bár a Fidesz részéről retorikai szinten mindig is érezhető volt a szcientológusokkal szembeni bizalmatlanság és ellenszenv, az utóbbi időben sikerült az államhoz, illetve kormányközeli üzletemberekhez közel kerülnie több olyan vállalkozásnak, amelynek tulajdonosa vagy vezetője valamilyen formában kötődik az egyházhoz. Nemrégiben például az Állami Számvevőszék kötött 11 millió forintos szerződést a Beck and Partners fejvadász céggel. A társaság vezetőjét, Beck Zsoltot a sajtóban korábban többször is összefüggésbe hozták a szcientológiával (amivel kapcsolatban Beck-tiltakozásnak nem akadtunk nyomára; őt magát nem sikerült elérnünk).

A fejvadász cég felső vezetésében nem csak Beck lehet az egyetlen kapcsolódási pont a szcientológusokhoz. Ott találjuk Pári Zsoltot is, aki korábban a szcientológiához kötődő és annak tételeit követő nonprofit szervezetet, a Fiatalok az Emberi Jogokért Alapítványt vezette. A Beck and Partners nemcsak az ÁSZ-tól, de kormányközeli oligarchák érdekeltségeitől is nyert el megbízásokat az utóbbi időben. Mészáros Lőrinc cégeinek – például a Búzakalász 66 Kft.-nek vagy a Dereszla Bortermelő Kft.-nek – is közvetített ki munkavállalókat, akár vezetői pozíciókba is – állította a cég egyik korábbi dolgozója. Az oknyomozás további fontos részleteit a csütörtökön megjelent HVG-ben olvashatják.