[{"available":true,"c_guid":"e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","shortLead":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","id":"20190619_hamann_bmw_x5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaec9d2-94d5-4516-9ab6-0270e1af2b6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hamann_bmw_x5","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"A Hamann kezelésbe vette az új BMW X5-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oktatási intézménynek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, azon belül is az MI etikai oldalával foglalkozó munkákra kell fordítani az óriási összeget.","shortLead":"Az oktatási intézménynek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, azon belül is az MI etikai oldalával...","id":"20190619_544_milliard_forintot_adomanyozott_egy_kogazdag_uzletember_az_Oxfordi_Egyetemnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3943a94e-03e0-4d8d-a5c0-5633793cbda0","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_544_milliard_forintot_adomanyozott_egy_kogazdag_uzletember_az_Oxfordi_Egyetemnek","timestamp":"2019. június. 19. 07:58","title":"54,4 milliárd forintot adományozott egy kőgazdag üzletember az Oxfordi Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f21985-d8f8-4d42-b15a-d233f9ed3361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgyhogy csak vigyázva a fennhangon előadott rendőrviccekkel a horvát tengerparton.\r

\r

","shortLead":"Úgyhogy csak vigyázva a fennhangon előadott rendőrviccekkel a horvát tengerparton.\r

\r

","id":"20190619_Ismet_magyar_rendorok_segitik_a_horvatorszagi_magyar_turistakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f21985-d8f8-4d42-b15a-d233f9ed3361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25974a4-b872-4af9-bd05-62fd4e75f278","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ismet_magyar_rendorok_segitik_a_horvatorszagi_magyar_turistakat","timestamp":"2019. június. 19. 12:47","title":"Ismét magyar rendőrök segítik a horvátországi magyar turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd3b91-cc03-4baf-a8c2-e423fb667cc6","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Június 2-án meggyilkoltak egy kereszténydemokrata német tartományi politikust, amely egész Európában politikummá vált. Az eset azt is mutatja, milyen ízléssel, tudással és hátsó szándékkal nyilatkoznak a magyar kormány kedvenc terrorszakértői.","shortLead":"Június 2-án meggyilkoltak egy kereszténydemokrata német tartományi politikust, amely egész Európában politikummá vált...","id":"20190618_Bullshit__a_HirTV_musoraba_a_halottgyalazas_belefer_a_tenyek_mar_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd3b91-cc03-4baf-a8c2-e423fb667cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b236544-fd15-4c30-a25d-0d7cb5182167","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Bullshit__a_HirTV_musoraba_a_halottgyalazas_belefer_a_tenyek_mar_nem","timestamp":"2019. június. 18. 11:03","title":"Bullshit – a Hír Tv műsorába a halottgyalázás belefér, a tények már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381465c2-adcc-409d-ab5a-7e1cbc96f224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron 69 napig nem megy le a nap, ezért a helybeliek egyszerűen megszüntetnék az időszámítást.","shortLead":"Nyáron 69 napig nem megy le a nap, ezért a helybeliek egyszerűen megszüntetnék az időszámítást.","id":"20190618_sommaroy_norvegia_nyar_sziget_idoszamitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=381465c2-adcc-409d-ab5a-7e1cbc96f224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99aa8a7-3d36-4a6b-b4e7-1d3df130b2b2","keywords":null,"link":"/elet/20190618_sommaroy_norvegia_nyar_sziget_idoszamitas","timestamp":"2019. június. 18. 22:32","title":"Megszűnhet az idő egy norvég szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerda délutáni felhőszakadás több utcát járhatatlanná tett a városban, volt, ahol térdig állt az esővíz.","shortLead":"A szerda délutáni felhőszakadás több utcát járhatatlanná tett a városban, volt, ahol térdig állt az esővíz.","id":"20190620_szolnok_eso_felhoszakadas_aluljaro_elmerult_autok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8494caf5-e7b0-402c-9d77-cefa0c53ab80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_szolnok_eso_felhoszakadas_aluljaro_elmerult_autok","timestamp":"2019. június. 20. 05:43","title":"Autókat nyelt el az esővíz Szolnokon – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat, hátha ezzel is kevesebb átverés történik.","shortLead":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat...","id":"2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ee7fa9-cb1f-4881-ad12-7da4d9cb43dd","keywords":null,"link":"/tudomany/2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","timestamp":"2019. június. 19. 16:03","title":"A Google csinált egy programot, amivel jelentheti a gyanús weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház intenzív osztályán ápolják.","shortLead":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház...","id":"20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea216d-0f0b-4267-8977-08499958570d","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","timestamp":"2019. június. 18. 17:28","title":"Szívinfarktust kapott Andrea Camilleri, a legnépszerűbb olasz krimiíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]