Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van Gogh 1890-ben, 37 évesen öngyilkosságot követett el. ","shortLead":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van...","id":"20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65084460-a73e-4d12-ac26-cf2e7a806320","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","timestamp":"2019. június. 19. 20:43","title":"Elárverezték a művészettörténet leghíresebb fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha több feltételét is teljesítenék. ","shortLead":"A momentumos jelöltet tartja a legalkalmasabbnak Puzsér, de az ő javára is csak akkor lenne hajlandó visszalépni, ha...","id":"20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1367cac-4a10-4893-8d21-e168500b2362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a96127-d6a0-4b8e-9b86-a464e608444d","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Puzser_csak_KerpelFronius_javara_lenne_hajlando_visszalepni","timestamp":"2019. június. 21. 12:01","title":"Puzsér csak Kerpel-Fronius javára lenne hajlandó visszalépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ed49d0-31e3-4735-8ccb-fa6c6e0779fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de kérdést ő sem tett fel. ","shortLead":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de...","id":"20190620_Az_ellenzek_hagyta_futni_Rogan_Antalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ed49d0-31e3-4735-8ccb-fa6c6e0779fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23caa59e-076b-41ba-a526-d6d6e0cc0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Az_ellenzek_hagyta_futni_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. június. 20. 13:27","title":"Példátlan volt Rogán Antal meghallgatása, az ellenzék futni hagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c40102-8f82-40c2-b9fa-964d93fbd153","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Milyen ember az, aki kiszolgáltatott helyzetű, tőle segítséget remélő embertársát veri át és károsítja meg súlyos (tíz)milliókkal? És aki a saját barátait, szomszédját, családtagjait? Egy fényűző körülmények között élő, II. kerületi csalópáros lassan tíz éve szedi – következmények nélkül – az áldozatait. Több tucat embertől összesen közel egymilliárdot csaltak ki különböző befektetések ígéretével – az egyikük megelégelte, és a hvg.hu-hoz fordult a történetével. A pénzét talán sosem kapja vissza, de azt reméli, legalább a dörzsölt szélhámosoknak nem dőlnek be többen. ","shortLead":"Milyen ember az, aki kiszolgáltatott helyzetű, tőle segítséget remélő embertársát veri át és károsítja meg súlyos...","id":"20190621_Anonim_Alkoholistak_NagyTorocsik_csalassorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c40102-8f82-40c2-b9fa-964d93fbd153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde39959-65e6-4b51-bbd7-c09ba91c9915","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Anonim_Alkoholistak_NagyTorocsik_csalassorozat","timestamp":"2019. június. 21. 06:30","title":"Segítségért ment az Anonim Alkoholistákhoz, lenyúlták százmillióval ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik, megkapják majd a frissítéseket, így például az Android következő, ősszel érkező új főverzióját.","shortLead":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik...","id":"20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826caae1-b5b2-4bf6-be10-ec618ca04f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","timestamp":"2019. június. 21. 09:03","title":"Ha rajta van ezen a huaweies listán a telefonja, akkor megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó játékjogának megvásárlásáért.","shortLead":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red...","id":"20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5979ea-ca89-48f9-9476-2bb25585b843","keywords":null,"link":"/sport/20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","timestamp":"2019. június. 19. 19:28","title":"Az Arsenal is akarja a magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Socialbrakers adatai alapján több ezer rajongót vesztettek a hazai legnagyobb Facebook-oldalak a szolgáltatásban napok óta tartó tiltáshullám miatt. A magyarokat érintő ügyről már a BBC is beszámolt. ","shortLead":"A Socialbrakers adatai alapján több ezer rajongót vesztettek a hazai legnagyobb Facebook-oldalak a szolgáltatásban...","id":"20190619_facebook_kitiltas_magyar_oldalak_tibi_atya_profil_torlese_miert_toroltek_a_profilomat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b7b18-8ca5-4091-90e2-35c612b3a847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_facebook_kitiltas_magyar_oldalak_tibi_atya_profil_torlese_miert_toroltek_a_profilomat","timestamp":"2019. június. 19. 18:03","title":"Tibi atya az egyik legnagyobb vesztese a Facebookon zajló különös eseményeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073f05a7-46c0-44ef-a6c5-c44b6a0fbed7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg hétfő éjszaka a parlament alsóháza nemzeti klímavészhelyzeti nyilatkozatot fogadott el, kevesebb mint egy nappal később jóváhagyták a Trans Mountain olajvezeték sokat vitatott bővítésének 55,5 milliárd dolláros tervét. ","shortLead":"Míg hétfő éjszaka a parlament alsóháza nemzeti klímavészhelyzeti nyilatkozatot fogadott el, kevesebb mint egy nappal...","id":"20190620_klimaveszhelyzet_justin_trudeau_kanada_olajvezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073f05a7-46c0-44ef-a6c5-c44b6a0fbed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc17914-d370-4ec2-bd22-36a9268f1ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_klimaveszhelyzet_justin_trudeau_kanada_olajvezetek","timestamp":"2019. június. 20. 13:43","title":"Klímavészhelyzetet hirdetett, majd gyorsan olajberuházásról döntött Kanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]