[{"available":true,"c_guid":"fd411033-6f00-4363-ae4e-3b56f5aa79b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a streaming szolgáltatásokkal vált teljesen priváttá a zenehallgatás, a folyamathoz a Sony Walkmanjének sikerei is kellettek. Az eszköz épp a napokban lett 40 éves.","shortLead":"Bár a streaming szolgáltatásokkal vált teljesen priváttá a zenehallgatás, a folyamathoz a Sony Walkmanjének sikerei is...","id":"20190704_sony_walkman_tps_l2_zenehallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd411033-6f00-4363-ae4e-3b56f5aa79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2848267d-9c33-44b5-a21f-d4dfe8066b13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_sony_walkman_tps_l2_zenehallgatas","timestamp":"2019. július. 04. 19:03","title":"Különleges videóval ünnepli a Sony, hogy 40 éves lett a Walkman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","shortLead":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","id":"20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a41645-2750-4465-ba3a-1bcdf0c2dd1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","timestamp":"2019. július. 04. 05:35","title":"Milliárdos segélyt nyújtana a Boeing a hibás gépei miatt meghaltak családjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190704_Itt_a_nagy_lehetoseg_hogy_megalkossa_az_elelmiszeriparimezogazdasagi_poprockblues_himnuszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4f67f6-8b90-4996-a6bb-50282e392ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Itt_a_nagy_lehetoseg_hogy_megalkossa_az_elelmiszeriparimezogazdasagi_poprockblues_himnuszt","timestamp":"2019. július. 04. 10:03","title":"Itt a nagy lehetőség, hogy megalkossa az élelmiszeripari/mezőgazdasági pop-rock-blues himnuszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a középmezőnyben vagyunk a tagállamok között, viszont fajsúlyos ügyekben vannak hiányosságaink. ","shortLead":"Ezzel a középmezőnyben vagyunk a tagállamok között, viszont fajsúlyos ügyekben vannak hiányosságaink. ","id":"20190704_Brusszel_osszegzett_50_eljaras_folyik_a_kormany_ellen_mert_nem_tartotta_be_az_unios_jogot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2599ceb8-ac05-4d78-bb32-0c5cca4ae804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Brusszel_osszegzett_50_eljaras_folyik_a_kormany_ellen_mert_nem_tartotta_be_az_unios_jogot","timestamp":"2019. július. 04. 17:39","title":"Brüsszel összegzett: 50 eljárás folyik a kormány ellen, mert nem tartotta be az uniós jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","shortLead":"Konszenzusos jelölt, de őt még nem kérdezték.","id":"20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fe40d8-b42c-4a1c-9e54-505bd7f34ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03278a55-e2e6-4756-86e9-ddcaae32ead9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Vizi_E_Szilveszter_vezetne_az_MTAtol_elszedett_halozatot_de_o_meg_nem_tud_rola","timestamp":"2019. július. 05. 09:42","title":"Vizi E. Szilveszter vezetné az MTA-tól elszedett hálózatot, de ő még nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január elejétől június végéig 15 százalékkal csökkent az ország szén-dioxid-kibocsátása az előző év azonos időszakához képest - közölte a BDEW energiaipari szövetség.","shortLead":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január...","id":"20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae17b5fe-2642-4828-83e0-dfea87cae0b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 04. 12:00","title":"Rekordot döntöttek a megújulók Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem az ott napozó háztulajdonosra esett. ","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem az ott napozó háztulajdonosra esett. ","id":"20190703_Repuloteri_dolgozo_lehetett_a_londoni_kertbe_zuhant_kenyai_potyautas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf7cc71-cca8-434c-b6af-9a2019b983a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Repuloteri_dolgozo_lehetett_a_londoni_kertbe_zuhant_kenyai_potyautas","timestamp":"2019. július. 03. 17:32","title":"Repülőtéri dolgozó lehetett a londoni kertbe zuhant kenyai potyautas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet felgyorsít, hogy a jég rohamosan olvad a világ „három pólusán”.","shortLead":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet...","id":"20190704_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d329c077-58af-41d7-997e-c1bed1f7aaab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2019. július. 04. 14:03","title":"Szomorú történelmi rekordot hozhat el a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]