Tán nem ez az a hírérték, amivel a magyar tudománynak be kellene kerülnie a világ legprominensebb, tízmilliók által olvasott tudományos lapjába.

Nem kisebb lap számol be az MTA megcsonkításáról, mint a világ leghíresebb tudományos magazinja, a Nature. A sorosista befolyással tán kevéssé vádolható lap beszámol a június 2-i parlamenti szavazásról, amely után a kormány megkapja az ellenőrzés a több mint 40 kutatóintézet felett. A kormány az innovációs teljesítmény növeléséről beszél a kutatóintézeti hálózat elvételének okaként, de a lépés nemzetközi visszhangja azt mutatja, a magyar tudományos és oktatási szabadságot féltik. A cikk beszámol az eddigi tiltakozásokról és nyílt levelekről is. A törvény, amit addig még Áder Jánosnak is alá kell írnia, jövő hónapban lép hatályba, zárja a cikkét a Nature.