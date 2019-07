Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5145867-830d-437c-a22d-e25197c50524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniát sújtó múlt heti földrengések olyan erősek voltak, hogy az utánuk kialakult egyik repedést még az űrből is látni.","shortLead":"A Kaliforniát sújtó múlt heti földrengések olyan erősek voltak, hogy az utánuk kialakult egyik repedést még az űrből is...","id":"20190709_kalifornia_foldrenges_ur_repedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5145867-830d-437c-a22d-e25197c50524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a76d665-b62b-412b-af04-fb1a724eeafa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_kalifornia_foldrenges_ur_repedes","timestamp":"2019. július. 09. 12:33","title":"Az űrből is látszó \"sebet\" ejtett Kalifornán a múlt heti ikerföldrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","shortLead":"Pajzsként szolgál bizonyos tumorsejtek számára a C-vitamin – állapították meg chilei kutatók.","id":"20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c341f104-47e2-4f44-9855-85fff3a15a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_c_vitamin_rak_tapanyag","timestamp":"2019. július. 08. 09:03","title":"Bebizonyították, valóban hatással van a C-vitamin a rákra, de meg fog döbbenni az eredményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","shortLead":"Kijött a vagyonkezelőjének tavaly beszámolója, mégpedig tele érdekességekkel.","id":"20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e24cc99-9ec7-4165-9324-db9fe5c74ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20190708_Sok_penzrol_kell_lemondania_Andy_Vajna_orokosenek","timestamp":"2019. július. 08. 14:34","title":"Sok pénzről kell lemondania Andy Vajna örökösének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Stranger Things várakozásokon felül teljesítette harmadik évadát: az alkotók szovjet terminátort, kisvárosi Dolgot, több űrhajónyi Alien-utalást, s egy váratlan musicalbetétet készítettek be a mikróban pattogtatott popcorn mellé. De ez a sorozat még mindig attól igazán szenzációs, ahogyan az érzelmekkel bánik. Kritika.","shortLead":"A Stranger Things várakozásokon felül teljesítette harmadik évadát: az alkotók szovjet terminátort, kisvárosi Dolgot...","id":"20190708_Meg_mindig_a_nyolcvanas_evekben_a_legundoritobbak_a_szornyek_es_a_legszebb_a_baratsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae96794-052e-4677-b2e8-aaddf240281e","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Meg_mindig_a_nyolcvanas_evekben_a_legundoritobbak_a_szornyek_es_a_legszebb_a_baratsag","timestamp":"2019. július. 08. 20:00","title":"Még mindig a 80-as években a legszebb a barátság és a legundorítóbbak a szörnyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","shortLead":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","id":"20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e456ed-86a3-4d5b-9915-d6c8e45e1ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Kitalálta az Amazon, hogy mi kell az emberek kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217b0133-0ec4-4a5d-89c6-857c7b34a99a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg kell hagyni, ügyesen táncoltatja az 1000 lóerőt. ","shortLead":"Meg kell hagyni, ügyesen táncoltatja az 1000 lóerőt. ","id":"20190708_Video_Vegre_Valtteri_Bottas_kinyirhatott_par_abroncsot_F1es_autojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217b0133-0ec4-4a5d-89c6-857c7b34a99a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6348c4d8-6ef3-44e9-b9ab-a65d633f5662","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Video_Vegre_Valtteri_Bottas_kinyirhatott_par_abroncsot_F1es_autojan","timestamp":"2019. július. 08. 14:22","title":"Videó: Végre Valtteri Bottas kinyírhatott pár abroncsot F1-es autóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1b7743-6cdf-41e4-878d-e7465a989769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alzheimer-kórral és a demencia (időskori elbutulás) egyéb formáival küzdő emberek számára fejlesztenek élethű robotkutyát Kaliforniában.","shortLead":"Alzheimer-kórral és a demencia (időskori elbutulás) egyéb formáival küzdő emberek számára fejlesztenek élethű...","id":"20190708_tombot_jenny_robotkutya_demencia_alzheimer_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd1b7743-6cdf-41e4-878d-e7465a989769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bacd28f-2c0b-4337-b3c5-f1d95b9a5c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_tombot_jenny_robotkutya_demencia_alzheimer_kor","timestamp":"2019. július. 08. 14:03","title":"Az elbutult emberektől el kell venni a kutyát, de ennek a robotnak örülni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]