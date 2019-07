Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce53f98-aff9-49f9-a852-bd7cbdcc1a7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol vödörbe folyik a víz, máshol a kerti budi életveszélyes. ","shortLead":"Van, ahol vödörbe folyik a víz, máshol a kerti budi életveszélyes. ","id":"20190712_Elkepeszto_allapotok_a_bakterhazakban_se_wc_se_vezetekes_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce53f98-aff9-49f9-a852-bd7cbdcc1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35083436-c354-4d3c-8803-b7c49e45d8d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Elkepeszto_allapotok_a_bakterhazakban_se_wc_se_vezetekes_viz","timestamp":"2019. július. 12. 20:35","title":"Elképesztő állapotok a bakterházakban: se wc, se vezetékes víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Huawei erősítette meg, mikor mutatja be EMUI nevű felületének új, 10-es főverzióját. A dátum azonban nem csak emiatt lehet érdekes.","shortLead":"Maga a Huawei erősítette meg, mikor mutatja be EMUI nevű felületének új, 10-es főverzióját. A dátum azonban nem csak...","id":"20190712_huawei_emui_10_bemutato_fejlesztoi_konferencia_augusztus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05491c75-75e7-4bde-bbf0-4330ab5f3143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_huawei_emui_10_bemutato_fejlesztoi_konferencia_augusztus","timestamp":"2019. július. 12. 13:33","title":"Augusztusban jön a Huawei új rendszere, az EMUI 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap folytatódik a viharos, csapadékos idő, de a jövő héten elvonulnak fellegek, és hétvégére ismét strandidő lesz.

