[{"available":true,"c_guid":"e45108aa-e359-4aba-af13-a9b665ab415a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy évben közel 32 milliárdot költöttünk energia- és sportitalokra, amiből 50 millió liter fogyott. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben közel 32 milliárdot költöttünk energia- és sportitalokra, amiből 50 millió liter fogyott. ","id":"20190717_Evi_171_millio_doboz_energiaital_fogy_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45108aa-e359-4aba-af13-a9b665ab415a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f9c145-9092-4e8d-8412-0997572a5a27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Evi_171_millio_doboz_energiaital_fogy_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 17. 12:26","title":"Évi 171 millió doboz energiaital fogy Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is kiderült, hogy a lakásbetörések és az autólopások többsége felderítetlen marad – olvasható a csütörtökön megjelent HVG-ben.","shortLead":"A bűnügyi statisztikák szerint a budapesti közbiztonság látványosan javult. A kedvező statisztikákból azonban az is...","id":"20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69d637-0ecd-47b3-9d79-c2f1c2590fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Budapest_a_legbunosebb_varos","timestamp":"2019. július. 18. 12:35","title":"Budapest a \"legbűnösebb\" város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7b1c1d-5f43-43ec-be89-aa8cd79a112b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kórházba kellett szállítani az áldozatot.","shortLead":"Kórházba kellett szállítani az áldozatot.","id":"20190717_Tornado_csapott_foldhoz_egy_nyugdijast_Belkiralymezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7b1c1d-5f43-43ec-be89-aa8cd79a112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb06e09-b877-4cc1-8145-80aeacf36f44","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tornado_csapott_foldhoz_egy_nyugdijast_Belkiralymezon","timestamp":"2019. július. 17. 11:18","title":"Tornádó csapott földhöz egy nyugdíjast Bélkirálymezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","shortLead":"A magyar kardozó a dél-koreai Oh Szang Uktól kapott ki a fináléban. Öt tussal is vezetett.\r

","id":"20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58fa364e-2859-4e36-b179-26468d7e3937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147fbaa2-8949-468d-bb43-64f8437e6bb9","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szatmari_andras_ezusterem_vivo_vb_kardvivas","timestamp":"2019. július. 18. 20:57","title":"Ezüstérmes Szatmári András a budapesti vívó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582d6a60-af81-4e87-9990-3c5297bcb09a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immár a francia milliárdos, Bernard Arnault követi Jeff Bezost a legvagyonosabbak versenyében.","shortLead":"Immár a francia milliárdos, Bernard Arnault követi Jeff Bezost a legvagyonosabbak versenyében.","id":"20190717_Beeloztek_Bill_Gatest_mar_nem_o_a_masodik_leggazdagabb_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=582d6a60-af81-4e87-9990-3c5297bcb09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5928ae-3254-42b3-bc6e-81e44b6e1984","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Beeloztek_Bill_Gatest_mar_nem_o_a_masodik_leggazdagabb_a_vilagon","timestamp":"2019. július. 17. 13:05","title":"Beelőzték Bill Gatest, már nem ő a második leggazdagabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyos tekintetben mindig a túlélésért küzdünk.","shortLead":"Bizonyos tekintetben mindig a túlélésért küzdünk.","id":"20190717_A_szem_mashogy_a_lelek_tukre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5dc4c4-9fdf-401b-8665-a687df6440ff","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190717_A_szem_mashogy_a_lelek_tukre","timestamp":"2019. július. 17. 12:15","title":"A szem máshogy a lélek tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös életfogytiglant plusz 30 év börtönt kapott.","shortLead":"Meghozta ítéletét egy New York-i szövetségi bíróság a hírhedt mexikói drogbáró ügyében. El Chapo, azaz a Köpcös...","id":"20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc0f5f1-bceb-4ca7-bb5e-51dcc76c946a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa0e76d-e821-448b-8aee-387bdc2c8020","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Eletfogytiglant_kapott_a_Kopcos","timestamp":"2019. július. 17. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a Köpcös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","shortLead":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","id":"20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b084be3-9d5a-47ed-8b84-c191afd53dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","timestamp":"2019. július. 18. 05:50","title":"Felmentették Schmitt Pál unokaöccsét az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]