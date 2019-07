Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Így erősíti hídfőállásait Peking a fekete kontinensen.","shortLead":"Így erősíti hídfőállásait Peking a fekete kontinensen.","id":"20190720_BudapestBelgrad_Afrikaban_a_kenyai_kinai_vasut_is_a_semmibe_vezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ddf5ef-75a0-4a14-8220-dcf79622fdd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_BudapestBelgrad_Afrikaban_a_kenyai_kinai_vasut_is_a_semmibe_vezet","timestamp":"2019. július. 20. 11:11","title":"Budapest-Belgrád Afrikában: a kenyai kínai vasút is a semmibe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ef4b9b-ffd1-47f7-9606-44f9ec698e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyarországon gyártott típusba bekerült a nemrégiben debütált szupererős 2 literes 4 hengeres csúcsmotor.","shortLead":"A Magyarországon gyártott típusba bekerült a nemrégiben debütált szupererős 2 literes 4 hengeres csúcsmotor.","id":"20190719_kecskemeti_sportkombi_itt_a_421_loeros_puttonyos_mercedes_cla_45","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ef4b9b-ffd1-47f7-9606-44f9ec698e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009f950d-7a56-4686-aaaf-e58710d3da64","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_kecskemeti_sportkombi_itt_a_421_loeros_puttonyos_mercedes_cla_45","timestamp":"2019. július. 19. 13:21","title":"Kecskeméti sportkombi: itt a 421 lóerős puttonyos Mercedes CLA 45","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684b7e9d-c081-41b9-bff3-b47342c949f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amatőr raliban, vagy szlalomban eredményes lehetne.","shortLead":"Amatőr raliban, vagy szlalomban eredményes lehetne.","id":"20190719_Eleg_ugyesen_menekult_egy_autos_a_rendorok_elol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684b7e9d-c081-41b9-bff3-b47342c949f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4f5bc4-3060-461a-a759-bcc8ebe21d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Eleg_ugyesen_menekult_egy_autos_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2019. július. 19. 12:28","title":"Veszélyes és látványos manőverrel menekült egy autós a rendőrök elől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa362f50-d85e-43b3-89ac-5b6dd0d2f8d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mérte meg az ehető rovarok antioxidánsszintjét egy kutatócsoport, s mint kiderült, a szöcskék és selyemhernyók annyi antioxidánst tartalmaznak, mint a friss narancslé.","shortLead":"Először mérte meg az ehető rovarok antioxidánsszintjét egy kutatócsoport, s mint kiderült, a szöcskék és selyemhernyók...","id":"20190719_rovareves_rovarok_antioxidas_szint_narancsle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa362f50-d85e-43b3-89ac-5b6dd0d2f8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411e4227-838c-422b-8446-8e3ee55de432","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_rovareves_rovarok_antioxidas_szint_narancsle","timestamp":"2019. július. 19. 12:03","title":"\"Kétmilliárdan rendszeresen esznek rovarokat – a többieknek még egy kis biztatásra van szükségük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de27c47-afff-4000-b63a-a05ecf09a15b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Lászlót a Bors információi szerint egy fővárosi urna­temetőben helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"L. Lászlót a Bors információi szerint egy fővárosi urna­temetőben helyezték örök nyugalomra.","id":"20190720_Eltemettek_a_Hableany_kapitanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1de27c47-afff-4000-b63a-a05ecf09a15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3c9a8-d568-4627-987c-a529cca31365","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Eltemettek_a_Hableany_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 20. 09:24","title":"Eltemették a Hableány kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most megváltozott.","shortLead":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most...","id":"20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1b62e6-8109-4173-a77f-6ec0c40e1643","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","timestamp":"2019. július. 20. 11:30","title":"Végleg elhagyja az országot az MTA-törvény miatt egy sikeres kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe36a10b-7a22-4221-af4d-fb82da8fd1f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindez egy héten belül történt.","shortLead":"Mindez egy héten belül történt.","id":"20190720_Varatlan_hiba_miatt_ket_atomeromuben_is_reaktorokat_kellett_leallitani_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe36a10b-7a22-4221-af4d-fb82da8fd1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7bf5e-1065-4d63-8bcb-3c4aa49580f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Varatlan_hiba_miatt_ket_atomeromuben_is_reaktorokat_kellett_leallitani_Oroszorszagban","timestamp":"2019. július. 20. 10:05","title":"Két atomerőműben is reaktorokat kellett leállítani Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lényegében minden automatát be kell jelenteni a NAV-nál, ami bármit ad pénzért cserébe. Kivéve, ha csak mobilos appon keresztül lehet fizetni. Alapesetben az üzemeltetőnek kell bejelentenie az automatát, ha nem egyértelmű, ki az, akkor annak, akihez az automatából származó bevétel befolyik.","shortLead":"Lényegében minden automatát be kell jelenteni a NAV-nál, ami bármit ad pénzért cserébe. Kivéve, ha csak mobilos appon...","id":"20190719_A_NAV_kulon_szolt_hogy_az_ovszerautomatakrol_is_tudnia_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8907cc73-751b-46b8-b10c-53c967149cc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_A_NAV_kulon_szolt_hogy_az_ovszerautomatakrol_is_tudnia_kell","timestamp":"2019. július. 19. 05:45","title":"A NAV külön szólt, hogy az óvszerautomatákról is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]