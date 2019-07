Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92262668-1ff5-41a4-ab18-91ab36cf6f4b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szun Janggal most a brit Duncan Scott nem volt hajlandó kezet fogni.","shortLead":"Szun Janggal most a brit Duncan Scott nem volt hajlandó kezet fogni.","id":"20190723_vizes_vb_uszas_kvangdzsu_szun_jang_mack_horton_duncan_scott_dijkioszto_dopping_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92262668-1ff5-41a4-ab18-91ab36cf6f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a4ddac-c381-4357-ab26-4a2b2524edb4","keywords":null,"link":"/sport/20190723_vizes_vb_uszas_kvangdzsu_szun_jang_mack_horton_duncan_scott_dijkioszto_dopping_tuntetes","timestamp":"2019. július. 23. 14:21","title":"Megint tüntettek a doppinggyanúba keveredett kínai úszó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c812eaa5-bf21-43a0-abdf-50cffe328b01","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Strandra is mennek, csütörtökön pedig Mikulás-öttusa lesz.","shortLead":"Strandra is mennek, csütörtökön pedig Mikulás-öttusa lesz.","id":"20190722_Mikulas_kongresszus_Koppenhaga_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c812eaa5-bf21-43a0-abdf-50cffe328b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8df437-cd08-4fb9-82df-f656431d90ff","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Mikulas_kongresszus_Koppenhaga_karacsony","timestamp":"2019. július. 22. 18:52","title":"Most van rá idejük: Mikulás-kongresszus zajlik Koppenhágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d9573e-ffdb-4519-a793-b5964ae6bd7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nagyjából olyan mennyiség, mint amennyit a svéd gyártó egy év alatt kibocsát.","shortLead":"Ez nagyjából olyan mennyiség, mint amennyit a svéd gyártó egy év alatt kibocsát.","id":"20190722_500_ezer_Volvot_kell_szervizelni_tuzveszely_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d9573e-ffdb-4519-a793-b5964ae6bd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec8ab12-0786-4b99-8301-7ead0833e564","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_500_ezer_Volvot_kell_szervizelni_tuzveszely_miatt","timestamp":"2019. július. 22. 15:25","title":"500 ezer Volvót kell visszavinni tűzveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra nem tért ki, hogy ez mennyibe is kerül. ","shortLead":"Rétvári Bence egy írásbeli kérdésre adott válaszban azt írta, minden kórház leszerződött egy szolgáltatóval, de arra...","id":"20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c81e9-16d6-4c12-9be4-658bf25cd6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_kormany_szerint_nem_okoz_gondot_a_veszpremi_labor_bezarasa","timestamp":"2019. július. 23. 16:46","title":"A kormány szerint nem okoz gondot a veszprémi labor bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megrugdosott férfi feljelentést tett, a rendőrök 10 perccel később elfogták a férfit. ","shortLead":"A megrugdosott férfi feljelentést tett, a rendőrök 10 perccel később elfogták a férfit. ","id":"20190723_Elfogtak_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_Garay_utcaban_rugdosott_egy_foldon_fekvo_embert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d394f2fe-61dd-4433-841e-fb151c1f9a08","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Elfogtak_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_Garay_utcaban_rugdosott_egy_foldon_fekvo_embert","timestamp":"2019. július. 23. 15:33","title":"Elfogták a rendőrök a férfit, aki a Garay utcában rugdosott egy földön fekvő embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött együttműködési szerződés keretében. ","shortLead":"A Schmidt Mária-féle alapítvány közleményben részletezte, hogy mi mindenre költenek még a Szigettel kötött...","id":"20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0856eff-eb29-456d-b4a2-24669d28fa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1d24b8-5099-4872-925f-cebc34bad2bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Fotokiallitas_es_ingyen_szigetjegy_is_belefert_Schmidt_Mariaek_es_a_Sziget_200_millios_szerzodesebe","timestamp":"2019. július. 23. 17:09","title":"Fotókiállítás és ingyen Sziget-jegy is belefért Schmidt Máriáék és a Sziget 200 milliós szerződésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra szállás ikonikus szalagjait.","shortLead":"Több mint 8000-szeresen térült meg annak az egykori NASA-gyakornoknak a befektetése, aki megvette a NASA-tól a hodlra...","id":"20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a10618-493a-45c5-9c64-9328293baf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ebc4b7-99b6-4195-8171-fe0d93630e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_holdra_szallas_arveres_sothebys","timestamp":"2019. július. 22. 20:10","title":"521 millió forintért keltek el az eredeti szalagok, amik a holdra szállást örökítették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","shortLead":"A kisebb lakásoknál és a paneleknél próbálkozhatnak a diákok a legolcsóbban.","id":"20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b6de8cd-c86a-48cb-a5f4-e269c3f8362a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9215d21c-3cd3-413d-b267-ddd5a8a9e3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Orakkal_a_ponthatarok_kihirdetese_utan_indulhat_az_alberletvadaszat","timestamp":"2019. július. 23. 07:30","title":"Órákkal a ponthatárok kihirdetése után indulhat az albérletvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]